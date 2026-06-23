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UAV Sibiryachok-5 của Nga thách thức mọi hệ thống tác chiến điện tử

Bạch Dương
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Tập đoàn Rostec đã thử nghiệm thành công Sibiryachok-5 - một loại máy bay không người lái 4 cánh có khả năng chống lại tác chiến điện tử.

UAV Sibiryachok - 5 của Nga thách thức công nghệ tác chiến điện tử trên chiến trường - Ảnh 1.

Máy bay không người lái (UAV) mới với khả năng cất cánh và hạ cánh tự động có thể bay liên tục đến một tiếng rưỡi, hoạt động xa trung tâm điều khiển ở khoảng cách lên đến 28km, bay ở độ cao 1.000m và mang tải trọng lên đến 4kg.

Phương tiện chiến đấu này được trang bị cảm biến đo khoảng cách bằng laser, hệ thống quay video với zoom quang học 160x và khả năng nhìn đêm. UAV Sibiryachok-5 còn có thể được trang bị thêm pin tùy chọn để kéo dài thời gian bay.

"Trong quá trình thử nghiệm, máy bay không người lái đã chứng minh nếu tín hiệu bị mất hoàn toàn do tác chiến điện tử, nó sẽ kích hoạt hệ thống đo lường vị trí bằng hình ảnh. Điều này cho phép UAV duy trì độ cao và tự động quay trở lại điểm xuất phát", đại diện tập đoàn nhà nước cho biết.

UAV Sibiryachok - 5 của Nga thách thức công nghệ tác chiến điện tử trên chiến trường - Ảnh 2.

Cuộc cách mạng máy bay không người lái đang diễn ra trên chiến trường Ukraine.

Trước đó, Rostec đã giới thiệu máy bay không người lái Supercam S180, có khả năng né tránh các cuộc tấn công của UAV đánh chặn, tại triển lãm "An ninh quốc gia Belarus 2026" ở Minsk.

Cũng trong tháng 6, tập đoàn Unmanned Systems thông báo máy bay không người lái trinh sát Supercam S180 của Nga đã được trang bị thêm một camera cho phép phát hiện kịp thời mọi phương tiện đánh chặn của đối phương.

Đây là những cải tiến đáng giá, khi chiến trường đang có rất nhiều thay đổi, với việc UAV cảm tử ngày càng trở nên thông minh hơn cả trong tấn công lẫn phòng thủ.

Theo RIA Novosti
Nga cần 20 năm để hồi sinh một ngành công nghiệp: Chỉ riêng một năm đã có thể sản xuất 4.600 tấn
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Tags

Nga

UAV

vũ khí

công nghệ tác chiến điện tử

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