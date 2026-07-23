Tỷ phú Elon Musk tuyên bố sốc

Elon Musk vừa đưa ra một tuyên bố khiến cả giới công nghệ lẫn điện ảnh xôn xao.

Không chỉ dừng lại ở việc phát triển chatbot hay công cụ tạo hình ảnh, Elon Musk mới đây còn đưa ra một tuyên bố khiến giới công nghệ lẫn điện ảnh xôn xao.

Trên mạng xã hội X, vị tỷ phú cho biết nền tảng trí tuệ nhân tạo Grok Imagine sẽ thực hiện một bộ phim điện ảnh dài dựa trên sử thi Odyssey của Homer trước khi năm 2026 kết thúc.

Sau nhiều lần công khai chỉ trích bộ phim The Odyssey của Christopher Nolan, tỷ phú Elon Musk tiếp tục gây chú ý khi tuyên bố nền tảng AI Grok Imagine sẽ tự sản xuất một phiên bản điện ảnh "chính xác về mặt lịch sử" và trung thành với nguyên tác sử thi của Homer ngay trong năm nay

Trong bài đăng, Musk viết: "Trước khi năm nay kết thúc, Grok Imagine sẽ làm một bộ phim dài dựa trên sử thi Odyssey, đảm bảo tính chính xác về mặt lịch sử và trung thực với nghệ thuật của Homer". Kèm theo đó là một đoạn video dài khoảng ba phút do một người dùng tạo bằng Grok Imagine, tái hiện cuộc gặp giữa người anh hùng Odysseus và nữ thần Calypso.

Tuyên bố này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi nó xuất hiện chỉ ít ngày sau khi bộ phim The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan ra mắt và tạo tiếng vang lớn trên toàn cầu. Đây cũng là tác phẩm mà Elon Musk nhiều lần công khai chỉ trích ngay từ giai đoạn chưa phát hành.

Trước đó, Musk đã chia sẻ lại nhiều bài viết phản đối quyết định tuyển diễn viên của Christopher Nolan, đặc biệt là việc nữ diễn viên Lupita Nyong'o đảm nhận vai Helen thành Troy và Clytemnestra, cùng diễn viên chuyển giới Elliot Page vào vai Sinon.

Theo Musk, những lựa chọn này không phù hợp với bối cảnh lịch sử của tác phẩm và cho rằng đạo diễn nổi tiếng đang hướng tới các giải thưởng điện ảnh nhiều hơn là sự trung thành với nguyên tác.

Những phát ngôn của Elon Musk từng làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội về việc các tác phẩm lịch sử và thần thoại nên ưu tiên tính chính xác hay sự đa dạng trong tuyển chọn diễn viên. Tuy nhiên, thực tế cho thấy làn sóng chỉ trích không ảnh hưởng đáng kể đến sức hút của bộ phim.

Theo số liệu phòng vé, The Odyssey đã thu về khoảng 264 triệu USD doanh thu toàn cầu chỉ sau tuần đầu công chiếu, đồng thời đạt 97% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, trở thành một trong những bộ phim có màn khởi đầu ấn tượng nhất của Christopher Nolan. Thành tích này cũng cho thấy khán giả phần lớn vẫn dành sự đón nhận tích cực cho tác phẩm bất chấp những tranh cãi trước ngày ra mắt.

Đáp lại các ý kiến phản đối, nữ diễn viên Lupita Nyong'o từng cho biết đoàn phim đại diện cho một thế giới đa dạng và cô không dành thời gian để cố gắng thuyết phục những người đã có sẵn định kiến.

Trong khi đó, Christopher Nolan cũng khẳng định những cuộc tranh luận diễn ra trước khi khán giả xem phim thường không phản ánh đúng giá trị của tác phẩm.

Đáng chú ý, vị đạo diễn từng nhiều lần bày tỏ quan điểm thận trọng về trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực điện ảnh.

Nolan cho rằng AI có thể hỗ trợ quá trình sáng tạo nhưng không thể thay thế hoàn toàn con người. Theo ông, ý tưởng để AI thay thế các nhà làm phim là điều khó có thể chấp nhận nếu xét đến bản chất của nghệ thuật.

Bởi vậy, tuyên bố mới của Elon Musk không chỉ đơn thuần là giới thiệu một dự án AI, mà còn được nhiều người xem như màn đáp trả trực diện đối với phiên bản The Odyssey của Christopher Nolan. Thay vì tranh luận về cách chuyển thể, Musk muốn chứng minh rằng AI hoàn toàn có thể tạo ra một tác phẩm bám sát nguyên tác của Homer và hạn chế tối đa những thay đổi mà ông cho là không cần thiết.

Dù vậy, đến nay Elon Musk vẫn chưa công bố thêm bất kỳ thông tin nào về quy mô sản xuất, thời lượng, đội ngũ tham gia hay thời điểm phát hành cụ thể của bộ phim do Grok Imagine thực hiện.

Cũng chưa rõ AI sẽ đảm nhiệm toàn bộ quá trình từ kịch bản, hình ảnh, âm thanh đến dựng phim hay vẫn cần sự can thiệp của con người ở nhiều khâu.

Trong bối cảnh AI tạo sinh đang phát triển với tốc độ rất nhanh, tuyên bố của Elon Musk tiếp tục làm dấy lên cuộc tranh luận về ranh giới giữa công nghệ và nghệ thuật.

Nếu dự án trở thành hiện thực, đây có thể là một trong những phép thử lớn nhất đối với khả năng của AI trong lĩnh vực điện ảnh, đồng thời mở ra cuộc cạnh tranh mới giữa những bộ phim được tạo bởi con người và các tác phẩm do trí tuệ nhân tạo đứng sau.

Nguồn: X, theguardian