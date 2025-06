Tưởng sữa là “vua” canxi hóa ra vẫn thua 1 thực phẩm giá rẻ bán đầy chợ Việt: Ngừa nhiều loại ung thư

Canxi là khoáng chất quan trọng mà con người cần bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày để có bộ xương, răng chắc khỏe. Ngoài ra, canxi cũng rất cần thiết để duy trì sự hoạt động bình thường của hệ cơ, thần kinh cũng như quá trình đông máu. Để bổ sung canxi, nhiều người nghĩ rằng sữa là thực phẩm đứng ngôi “vua”. Thế nhưng trên thực tế, lượng canxi trong sữa ít hơn gần 3 lần so với lượng canxi có trong loại thực phẩm rất sẵn tại chợ Việt, đó là đậu phụ.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), trong 100g sữa có 125mg canxi. Nhưng lượng canxi trong 100g đậu phụ lên tới 350mg.

Đậu phụ rất giàu canxi (Ảnh minh họa)

Không chỉ giàu canxi, đậu phụ cũng rất giàu các chất dinh dưỡng, khoáng chất quan trọng khác. Đặc biệt, đậu phụ còn có tác dụng hỗ trợ phòng ngừa nhiều loại ung thư.

Thành phần dinh dưỡng ấn tượng của đậu phụ

Là một thực phẩm có giá rất rẻ (khoảng 2.000 - 5.000 đồng/bìa) nhưng một số thành phần dinh dưỡng có trong đậu phụ lại cao hơn hẳn so với các loại thực phẩm có giá đắt đỏ hơn, ví dụ như thịt bò.

Bên cạnh canxi, đậu phụ cũng chứa cực nhiều sắt. USDA thống kê, lượng sắt trong đậu phụ cao hơn 2 lần so với lượng sắt trong thịt bò. Cụ thể, trong 100g thịt bò có chứa 2,6mg sắt nhưng trong 100g đậu phụ có đến 5,4mg sắt.

Ngoài ra, theo USDA, trong 100g đậu phụ còn có 10g protein; 5g chất béo (hầu hết là chất béo không bão hòa đa, bao gồm omega-3 và không có cholesterol); 1g chất xơ; 100 calo; 0,67mg mangan; 0,2mg đồng; 0,16mg vitamin B5,...

Đậu phụ hỗ trợ ngăn ngừa ung thư

Đậu phụ chiên (Ảnh minh họa)

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra isoflavone - 1 hoạt chất có trong đậu phụ - có thể hỗ trợ ngăn ngừa ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt, trang Very Well Fit thông tin. Ví như, một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2020 tại Trung Quốc cho thấy ăn đậu phụ có thể phòng ngừa nguy cơ mắc ung thư vú ở phụ nữ. Nghiên cứu này được đăng tải trên European Journal of Epidemiology.

Một nghiên cứu khác đăng tải trên Nutrients vào năm 2018 đã phát hiện tiêu thụ nhiều các sản phẩm từ đậu nành, trong đó có đậu phụ, có thể giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt.

Theo thông tin từ Very Well Fit, tỷ lệ mắc ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt ở Hoa Kỳ và các nước châu Âu (vùng tiêu thụ ít đậu nành hơn) cao hơn so với các nước ở châu Á (vùng tiêu thụ nhiều đậu nành hơn).

Bên cạnh ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt, thông tin từ Cleveland Clinic còn cho thấy ăn nhiều sản phẩm từ đậu nành có thể giảm tới 10% nguy cơ mắc ung thư phổi.

Healthline tổng hợp kết quả của nhiều nghiên cứu khác nhau và kết luận, chế độ ăn nhiều đậu nành còn có thể giảm nguy cơ mắc các loại ung thư khác, bao gồm ung thư nội mạc tử cung, ung thư đại tràng và ung thư dạ dày.

Một món ngon đưa cơm từ đậu phụ

Đậu phụ có thể được dùng để làm rất nhiều món ngon, giàu dinh dưỡng như canh, chiên, trộn salad, om,... Dưới đây là công thức làm đậu phụ chua ngọt - một món hấp dẫn, lạ miệng mà cực đưa cơm.

Món đậu phụ chua ngọt (Ảnh minh họa)

Nguyên liệu

1 muỗng dầu hạt cải hoặc loại dầu thực vật khác

75g đậu phụ, cắt thành từng miếng dày 2cm

½ củ hành tây, cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn

½ quả ớt chuông đỏ, cắt thành từng miếng vừa ăn

1 ít tỏi, thái lát mỏng

80g quả dứa, thái miếng vừa ăn

1 muỗng tương cà chua

1 muỗng giấm

½ muỗng xì dầu

1 ít hạt vừng đã rang chín

Cách làm

Chiên giòn đậu phụ rồi bỏ ra đĩa

Xào hành tây, ớt chuông, dứa, tỏi cho tới khi các nguyên liệu mềm hơn, sau đó thêm một ít hạt tiêu.

Thêm tương cà, giấm, xì dầu và 1 ít nước vào chảo và đun nhỏ lửa trong 1 phút.

Đổ đậu đã rán vào chảo và đảo đều để đậu thấm gia vị.

Cho món ăn ra đĩa, rắc vừng lên và ăn cùng cơm nóng.

(Tổng hợp)