Tưởng là “Mỹ phá hủy căn cứ không quân Iran”, video khói lửa lan truyền MXH lại đến từ nơi chẳng ai ngờ

Đoạn video dài 56 giây, được chia sẻ bởi một tài khoản có hơn 10.600 người theo dõi, cho thấy hai góc quay khác nhau về một vụ nổ lớn tạo ra cột khói khổng lồ bốc lên không trung.

Hãng thông tấn AFP (Pháp) ngày 9.6 đưa tin, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào đầu tháng 6.2026 đã đe dọa thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran, nhưng đoạn video về một vụ nổ lớn lan truyền trực tuyến lại không liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông.

Các bài đăng trên mạng xã hội (MXH) cho rằng vụ nổ xảy ra tại một căn cứ không quân của Iran bị Mỹ tấn công, hoặc ở Kuwait sau một cuộc tấn công của Iran, nhưng trên thực tế nó lại xảy ra tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở Malta vào ngày 1.6.2026.

"Cảnh báo khẩn cấp: Các báo cáo cho thấy Iran đã phải hứng chịu một cuộc tấn công lớn. Theo đó, nhiều căn cứ không quân của Iran đã bị phá hủy. Tình hình đang leo thang nhanh chóng", dòng chú thích bằng tiếng Trung giản thể của một video được chia sẻ trên nền tảng X vào ngày 3.6 cho biết.

Đoạn video dài 56 giây, được chia sẻ bởi một tài khoản có hơn 10.600 người theo dõi, cho thấy hai góc quay khác nhau về một vụ nổ lớn tạo ra cột khói khổng lồ bốc lên không trung.

Theo AFP, đoạn video tương tự cũng được chia sẻ trong một bài đăng trên X vào ngày 4.6, trong đó khẳng định video này cho thấy một cuộc tấn công của Iran vào Kuwait.

"Iran cho biết các cuộc tấn công là để trả đũa trực tiếp việc quân đội UAE ném bom dữ dội vào đảo Qeshm, nằm trên lãnh thổ Iran, vào sáng nay", bài đăng được chia sẻ bởi một tài khoản có hơn 5.500 người theo dõi cho biết.

Ảnh chụp màn hình các bài đăng sai sự thật được AFP thêm dấu X màu đỏ.

AFP đưa tin, video này cũng được chia sẻ trên các bài đăng tương tự bằng tiếng Trung và các ngôn ngữ khác.

Các bài đăng lan truyền khi các cuộc tấn công mới của các bên đe dọa thỏa thuận ngừng bắn vốn mong manh ở Trung Đông .

Ngày 1.6, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công "để đáp trả các hành động gây hấn của Iran", trong đó có vụ bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ trên vùng biển quốc tế.

Ngày 3.6, sân bay quốc tế của Kuwait bị tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa, khiến một người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương.

Quân đội Kuwait cáo buộc vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào sân bay, gây thiệt hại nghiêm trọng, là "hành động gây hấn" của Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phủ nhận vụ tấn công và cho rằng đó là "lỗi hệ thống phòng không Patriot của Mỹ, khiến tên lửa rơi trúng sân bay sau khi không đánh chặn được tên lửa của Iran".

Tuy nhiên, theo AFP, đoạn video lan truyền trên mạng xã hội nêu trên thực chất là về một vụ nổ xảy ra ở Malta.

Tìm kiếm ngược hình ảnh trên Google bằng cách sử dụng các khung hình chính từ góc quay đầu tiên trong video đó đã dẫn đến một video được nhiều hãng truyền thông sử dụng để đưa tin về vụ nổ tại Nhà máy Pháo hoa Ta' Lourdes ở Malta vào ngày 1.6.

Video này được quay tại khu vực Maghtab ở phía Bắc của hòn đảo Địa Trung Hải này, cũng đã được tờ Times of Malta và Malta Today chia sẻ.

Theo các báo cáo, không có công nhân nào của nhà máy có mặt tại hiện trường khi vụ nổ xảy ra, nhưng hai người đàn ông trên các cánh đồng gần đó đã bị thương nhẹ .

Ảnh chụp màn hình video được nhúng trong bài báo của tờ Times of Malta.

Đoạn video thể hiện góc quay thứ hai cũng được đưa vào bản tin của tờ Times of Malta.

Địa điểm quay video tương ứng với hình ảnh Google Street View của Vịnh St. Paul ở Malta, đối diện với địa điểm xảy ra vụ nổ.

So sánh ảnh chụp màn hình của video bị chia sẻ sai sự thật (trái) và hình ảnh Google Street View (phải).

Hãng tin AFP cũng từng đăng tải các bức ảnh về vụ nổ tại Malta.

Một cột khói bốc lên sau vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa Ta' Lourdes ở Naxxar, phía bắc đảo Malta trên Địa Trung Hải vào ngày 1.6.2026. Ảnh: AFP

Trước đây, AFP cũng từng bác bỏ nhiều thông tin sai lệch khác liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông.