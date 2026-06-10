Vũ khí gần 100 năm tuổi vẫn được Ukraine tin dùng giữa kỷ nguyên UAV: Lý do khiến nhiều người bất ngờ

"Đây là một hệ thống phòng thủ nhiều lớp phức tạp, bao gồm nhiều loại vũ khí và phương thức giao chiến khác nhau", Oleksiy - chỉ huy đơn vị phòng không cơ động của Ukraine - nói.

Các binh sĩ Ukraine thực hiện nhiệm vụ trong bóng tối. Lái xe tải đến một cánh đồng, họ bắt đầu lặng lẽ thiết lập trạm điều khiển mặt đất bên vệ đường. Đèn pha chiếu xuyên màn đêm khi họ chuẩn bị phóng máy bay không người lái (UAV) đánh chặn.

Trước khi phóng, họ đã sử dụng một UAV bốn cánh nhỏ để trinh sát khu vực và kiểm tra nhiễu sóng radar. Bên trong xe tải, những người lính Ukraine theo dõi quá trình hoạt động của UAV trinh sát trên màn hình máy tính.

Đột nhiên, hình ảnh biến mất và chỉ còn lại nhiễu sóng.

Có thứ gì đó đã làm gián đoạn tín hiệu của UAV trinh sát, có lẽ là nhiễu điện tử. Họ không thể phóng UAV đánh chặn, và nhiệm vụ đã phải hủy bỏ trước khi có thể bắt đầu.

Trong những tình huống như thế này, có phương án dự phòng là điều rất tốt.

Các đơn vị phòng không cơ động của Ukraine thường sử dụng súng máy hạng nặng gắn trên xe bán tải. Ảnh: Getty Images

Các đơn vị phòng không cơ động của Ukraine, như đơn vị nêu trên ở ngoại ô Kyiv, lâu nay vẫn sử dụng súng máy M2 Browning cỡ nòng .50 BMG gắn trên thùng xe bán tải để chống lại các UAV tấn công một chiều của Nga thường xuyên không kích các thành phố của họ.

Nhưng cũng giống như các đơn vị phòng không cơ động khác ở Ukraine, họ đang học cách sử dụng UAV đánh chặn công nghệ cao cùng với súng máy Browning - một loại vũ khí hạng nặng đa năng do Mỹ sản xuất, được thiết kế vào cuối Thế chiến I và đưa vào sử dụng đầu những năm 1930.

Tờ Business Insider (Mỹ) gần đây đã liên hệ với đơn vị phòng không cơ động Ukraine nêu trên để quan sát các binh sĩ khi họ huấn luyện sử dụng UAV đánh chặn. Việc mất UAV trinh sát do nghi ngờ bị nhiễu điện tử cho thấy các hoạt động này mong manh đến mức nào trong thời điểm tác chiến điện tử ngày càng trở nên nổi bật không chỉ trên tiền tuyến mà còn ở các khu vực dân sự.

UAV đánh chặn đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong mạng lưới phòng không của Ukraine, khiến việc sử dụng thành thạo chúng trở nên thiết yếu đối với các nhóm hỏa lực cơ động. Năm ngoái, Nga đã cải tiến UAV tấn công của mình để bay nhanh hơn và ở độ cao lớn hơn, vượt xa tầm bắn của súng máy.

Các UAV đánh chặn có khả năng săn lùng mục tiêu ở độ cao lên tới 5.000 mét và tốc độ vào khoảng 320 km/h, giúp thu hẹp khoảng cách đó. Đơn vị cơ động gần Kyiv đang huấn luyện với P1-Sun và Bullet - hai mẫu UAV do các công ty Skyfall và General Cherry của Ukraine sản xuất.

Các đơn vị phòng không cơ động của Ukraine đang học cách sử dụng máy bay không người lái đánh chặn như Bullet. Ảnh: Business Insider

Mặc dù có nhiều ưu điểm, các UAV đánh chặn vẫn không tránh khỏi những hạn chế. Chúng bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu và nhiễu điện tử, như đã được chứng minh trong sự cố huấn luyện. Nga cũng đã nâng cấp một số chiến thuật của UAV tấn công của mình để làm cho chúng cơ động hơn nhằm tránh bị đánh chặn.

"Có những tình huống khác nhau mà súng máy Browning vẫn thực sự hiệu quả", Oleksiy - chỉ huy đơn vị phòng không cơ động của Ukraine - giải thích. Vì lý do an ninh, ông chỉ được tiết lộ tên gọi không đầy đủ.

Những khẩu súng máy cũ này rất hữu ích để chống lại UAV của Nga bay ở độ cao thấp khoảng 100 mét để tránh radar. Một cuộc giao tranh diễn ra trước đó trong ngày cho thấy một trong những xạ thủ súng máy trong đơn vị của Oleksiy đang bắn vào UAV tấn công Shahed trong một cuộc không kích lớn của Nga trên khắp Ukraine.

"Đây là một hệ thống phòng thủ nhiều lớp phức tạp, bao gồm nhiều loại vũ khí và phương thức giao chiến khác nhau", Oleksiy nói.

Một binh sĩ điều khiển UAV thuộc đơn vị của Oleksiy - người đang được huấn luyện trên các UAV đánh chặn tương đối mới - cho biết kinh nghiệm trước đây với máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) đã giúp cô chuẩn bị tốt hơn cho việc điều khiển các UAV đánh chặn này.

Nữ binh sĩ - người đề nghị giấu tên vì lý do an ninh - cho biết một thách thức trong việc học sử dụng UAV đánh chặn là làm quen với việc điều khiển UAV ở độ cao lớn hơn nhiều so với bình thường. Cô cho biết mình rất mong muốn được áp dụng những kỹ năng đó vào thực chiến.

"Tôi muốn xung đột kết thúc", cô nói.