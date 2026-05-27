Ukraine thử vũ khí chống UAV thế hệ mới 'cực dị': Cất cánh như máy bay cánh quạt, tấn công như tên lửa

Trang United24 Media (Ukraine) ngày 26/5 đưa tin, theo thông tin từ nhà phát triển là công ty công nghệ Alatyr Group có trụ sở tại Tallinn, Estonia, vào ngày 22/5, Ukraine đã thử nghiệm hệ thống đánh chặn tốc độ cao P4P - một hệ thống mới được thiết kế để chống lại các máy bay không người lái phản lực tốc độ cao.

Alatyr Group cho biết P4P có thể đạt tốc độ đủ cao để đánh chặn máy bay không người lái phản lực di chuyển với tốc độ khoảng 500 km/h. Đây là một mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với Ukraine khi Nga đang nỗ lực phát triển các máy bay không người lái (UAV) tấn công nhanh hơn.

Máy bay không người lái mang tên lửa đánh chặn tốc độ cao P4P của Estonia tại Berlin, Đức, vào tháng 5/2026. Nguồn: Alatyr Group

P4P sử dụng động cơ đẩy tên lửa để nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với mục tiêu. UAV đánh chặn này được thiết kế để cất cánh thẳng đứng và kết hợp các đặc điểm của tên lửa với các đặc điểm của máy bay nhiều cánh quạt chạy điện.

Thân UAV có hình trụ thuôn dài, giúp nó có hiệu suất khí động học tốt hơn trong chuyến bay ngang tốc độ cao.

Hệ thống này được trang bị bốn động cơ điện mạnh mẽ, trước tiên giúp nâng UAV đánh chặn khỏi mặt đất. Sau khi cất cánh, một động cơ đẩy tên lửa được kích hoạt, tăng tốc UAV hướng về mục tiêu.

Theo United24 Media, chương trình P4P phản ánh nỗ lực rộng lớn hơn của Ukraine và các đối tác nhằm phát triển các khí tài phòng không rẻ hơn và nhanh hơn trong bối cảnh Nga tăng cường các cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV cũng như thử nghiệm các UAV tốc độ cao hơn, khó bị đánh chặn hơn bởi các hệ thống đánh chặn bằng UAV thông thường.

Trước đó, Ukraine đã tiết lộ những chi tiết mới về Litavr - một UAV đánh chặn tốc độ cao do F-DRONES phát triển, được thiết kế để săn lùng UAV của đối phương ở tầm bắn hơn 40 km.

“Cách đây vài ngày, một trong những đơn vị thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái đã [thử nghiệm Litavr] đạt được quãng đường xa nhất là 84 km tính từ điểm cất cánh. Đó là kết quả tính cả ảnh hưởng của gió, với tất cả các yếu tố phức tạp, nhưng nó đã đạt được mục tiêu”, Stanislav - Giám đốc điều hành của F-DRONES - cho biết.