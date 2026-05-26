HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nga liên tiếp khai hỏa 'siêu tên lửa' Oreshnik giữa đêm: Sự cố bất ngờ xảy ra ngay sau khi phóng

Duy Nguyễn
|

Một trong hai tên lửa Oreshnik nặng 40 tấn dường như đã gặp sự cố giữa chừng và rơi xuống khu vực do Nga kiểm soát.

Chuyên trang quân sự Militarnyi (Ukraine) đưa tin, trong một cuộc pháo kích dữ dội vào đêm 24/5, Nga đã phóng đồng thời hai tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik về phía Ukraine. Tuy nhiên, lần phóng đầu tiên đã thất bại, và tên lửa có khả năng đã rơi xuống một khu vực ngoại ô ở vùng Donetsk, Ukraine.

Đầu đạn của tên lửa Oreshnik rơi gần Donetsk, Ukraine. Ảnh chụp màn hình từ video của AMK Mapping

Kênh Telegram YeRadar đã đưa tin này đầu tiên, đồng thời cho biết quả tên lửa đã rơi xuống khu vực do Nga kiểm soát gần thị trấn Avdiivka hoặc Yasynuvata, ngoại ô Donetsk.

Thông tin này đã được cộng đồng tình báo nguồn mở (OSINT) CyberBoroshno xác nhận sau khi phân tích đoạn video từ camera ghi lại quá trình triển khai các đơn vị chiến đấu. Các chuyên gia kết luận rằng trung tâm thương mại Rose Park chưa hoàn thiện ở Donetsk đã xuất hiện trong video.

Hình ảnh từ camera cho thấy đầu đạn rơi ra từ tên lửa Oreshnik. Nguồn ảnh: CyberBoroshno

Hướng đặt camera ghi lại cảnh đầu đạn rơi ra từ tên lửa Oreshnik. Nguồn ảnh: CyberBoroshno

Camera được hướng về phía bắc/tây bắc, cụ thể là về các thị trấn Avdiivka, Kramatorsk, Sloviansk, Izium, Vovchansk và Belgorod. Nhưng không thể xác định chính xác vị trí đầu đạn tên lửa rơi xuống.

Theo Militarnyi, cuộc tấn công đầu tiên bằng tên lửa Oreshnik của Nga diễn ra vào khoảng 1 giờ sáng (giờ địa phương), khoảng 15-20 phút trước cuộc tấn công tiếp theo vào thị trấn Bila Tserkva ở vùng Kyiv.

Cuộc tấn công bằng tên lửa Oreshnik vào Bila Tserkva

Phóng viên chiến trường Serhiy Misyura của Army TV (Ukraine) cho biết, theo lời người dân địa phương tại Bila Tserkva cách Kyiv gần 65 km về phía nam, 6 đầu đạn con đã rơi trúng một tổ hợp gara và khu vực xung quanh, phá hủy 8 gara. 6 đầu đạn con khác rơi xuống khu đất của một nhà máy bỏ hoang gần đó. Vị trí các điểm rơi còn lại không thể xác định được.

Theo lời phóng viên Misyura, một trong những đầu đạn con đã rơi xuống vệ đường, tạo ra một hố có đường kính khoảng 2 mét và sâu 60 cm. Ông nhận định rằng sức công phá của đầu đạn này khá hạn chế, mặc dù lớp đất tại vị trí va chạm khá cứng.

Theo nhận định trên trang Trenchart.us, có thể tên lửa Oreshnik bắn trúng Bila Tserkva vốn định nhắm vào căn cứ không quân ngay ngoại ô thị trấn. Cũng có khả năng tên lửa đó lẽ ra phải bắn trúng Kyiv, nhưng lại bắn trượt với khoảng cách khá xa.

Phóng viên chiến trường Serhiy Misyura của Army TV (Ukraine) đứng bên một hố va chạm bởi đầu đạn con tên lửa Oreshnik bên vệ đường. Ảnh: Serhiy Misyura

Theo Militarnyi, tên lửa Oreshnik được trang bị hệ thống đầu đạn phân hướng đa mục tiêu độc lập (MIRV). Hệ thống này mang theo nhiều đầu đạn lớn (có thể chứa cả đầu đạn thông thường lẫn hạt nhân), cho phép tấn công chính xác hàng loạt mục tiêu riêng biệt cùng lúc với vận tốc cực cao.

Bản thân các đầu đạn lớn đóng vai trò là hộp chứa các đầu đạn nhỏ hơn. Tên lửa có thể mang 6 đầu đạn lớn, bên trong mỗi đầu đạn lớn lại chứa 6 đầu đạn nhỏ, tổng cộng là 36 đầu đạn.

Theo thông tin từ Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, tính đến cuối tháng 1/2026, Nga có 3-4 tên lửa đạn đạo tầm trung thuộc hệ thống Oreshnik đang hoạt động.

Vào năm 2026, Nga dự định khởi động sản xuất hàng loạt các tên lửa này và sản xuất ít nhất 5 quả/năm. Hiện chưa rõ liệu việc nhà máy Votkinsk bị phá hủy bởi tên lửa FP-5 Flamingo của Ukraine hồi tháng 2/2026 có ảnh hưởng đến kế hoạch này hay không. Đây là một trong những cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn quan trọng của Nga.

Ông Hun Sen ký luật mới: Nam thanh niên Campuchia bắt buộc nhập ngũ, trốn nghĩa vụ bị phạt tù
Tags

Ukraine

Nga

Tin nóng Thế Giới 24h

tên lửa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại