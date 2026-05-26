Nga liên tiếp khai hỏa 'siêu tên lửa' Oreshnik giữa đêm: Sự cố bất ngờ xảy ra ngay sau khi phóng

Chuyên trang quân sự Militarnyi (Ukraine) đưa tin, trong một cuộc pháo kích dữ dội vào đêm 24/5, Nga đã phóng đồng thời hai tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik về phía Ukraine. Tuy nhiên, lần phóng đầu tiên đã thất bại, và tên lửa có khả năng đã rơi xuống một khu vực ngoại ô ở vùng Donetsk, Ukraine.

Đầu đạn của tên lửa Oreshnik rơi gần Donetsk, Ukraine. Ảnh chụp màn hình từ video của AMK Mapping

Kênh Telegram YeRadar đã đưa tin này đầu tiên, đồng thời cho biết quả tên lửa đã rơi xuống khu vực do Nga kiểm soát gần thị trấn Avdiivka hoặc Yasynuvata, ngoại ô Donetsk.

Thông tin này đã được cộng đồng tình báo nguồn mở (OSINT) CyberBoroshno xác nhận sau khi phân tích đoạn video từ camera ghi lại quá trình triển khai các đơn vị chiến đấu. Các chuyên gia kết luận rằng trung tâm thương mại Rose Park chưa hoàn thiện ở Donetsk đã xuất hiện trong video.

Hình ảnh từ camera cho thấy đầu đạn rơi ra từ tên lửa Oreshnik. Nguồn ảnh: CyberBoroshno

Hướng đặt camera ghi lại cảnh đầu đạn rơi ra từ tên lửa Oreshnik. Nguồn ảnh: CyberBoroshno

Camera được hướng về phía bắc/tây bắc, cụ thể là về các thị trấn Avdiivka, Kramatorsk, Sloviansk, Izium, Vovchansk và Belgorod. Nhưng không thể xác định chính xác vị trí đầu đạn tên lửa rơi xuống.

Theo Militarnyi, cuộc tấn công đầu tiên bằng tên lửa Oreshnik của Nga diễn ra vào khoảng 1 giờ sáng (giờ địa phương), khoảng 15-20 phút trước cuộc tấn công tiếp theo vào thị trấn Bila Tserkva ở vùng Kyiv.

Cuộc tấn công bằng tên lửa Oreshnik vào Bila Tserkva

Phóng viên chiến trường Serhiy Misyura của Army TV (Ukraine) cho biết, theo lời người dân địa phương tại Bila Tserkva cách Kyiv gần 65 km về phía nam, 6 đầu đạn con đã rơi trúng một tổ hợp gara và khu vực xung quanh, phá hủy 8 gara. 6 đầu đạn con khác rơi xuống khu đất của một nhà máy bỏ hoang gần đó. Vị trí các điểm rơi còn lại không thể xác định được.

Theo lời phóng viên Misyura, một trong những đầu đạn con đã rơi xuống vệ đường, tạo ra một hố có đường kính khoảng 2 mét và sâu 60 cm. Ông nhận định rằng sức công phá của đầu đạn này khá hạn chế, mặc dù lớp đất tại vị trí va chạm khá cứng.

Theo nhận định trên trang Trenchart.us, có thể tên lửa Oreshnik bắn trúng Bila Tserkva vốn định nhắm vào căn cứ không quân ngay ngoại ô thị trấn. Cũng có khả năng tên lửa đó lẽ ra phải bắn trúng Kyiv, nhưng lại bắn trượt với khoảng cách khá xa.

Phóng viên chiến trường Serhiy Misyura của Army TV (Ukraine) đứng bên một hố va chạm bởi đầu đạn con tên lửa Oreshnik bên vệ đường. Ảnh: Serhiy Misyura

Theo Militarnyi, tên lửa Oreshnik được trang bị hệ thống đầu đạn phân hướng đa mục tiêu độc lập (MIRV). Hệ thống này mang theo nhiều đầu đạn lớn (có thể chứa cả đầu đạn thông thường lẫn hạt nhân), cho phép tấn công chính xác hàng loạt mục tiêu riêng biệt cùng lúc với vận tốc cực cao.

Bản thân các đầu đạn lớn đóng vai trò là hộp chứa các đầu đạn nhỏ hơn. Tên lửa có thể mang 6 đầu đạn lớn, bên trong mỗi đầu đạn lớn lại chứa 6 đầu đạn nhỏ, tổng cộng là 36 đầu đạn.

Theo thông tin từ Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, tính đến cuối tháng 1/2026, Nga có 3-4 tên lửa đạn đạo tầm trung thuộc hệ thống Oreshnik đang hoạt động.

Vào năm 2026, Nga dự định khởi động sản xuất hàng loạt các tên lửa này và sản xuất ít nhất 5 quả/năm. Hiện chưa rõ liệu việc nhà máy Votkinsk bị phá hủy bởi tên lửa FP-5 Flamingo của Ukraine hồi tháng 2/2026 có ảnh hưởng đến kế hoạch này hay không. Đây là một trong những cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn quan trọng của Nga.