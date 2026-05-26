Ông Hun Sen ký luật mới: Nam thanh niên Campuchia bắt buộc nhập ngũ, trốn nghĩa vụ bị phạt tù

Duy Nguyễn
|

Dự luật được Thượng viện Campuchia thông qua và ký thành luật vào ngày 23/5, nhằm mục đích củng cố quốc phòng, khơi dậy lòng yêu nước và xây dựng lực lượng dự bị của Campuchia.

Tờ Khmer Times (Campuchia) ngày 26/5 đưa tin, quyền Nguyên thủ Quốc gia Campuchia Hun Sen đã ban hành luật nghĩa vụ quân sự mới, yêu cầu nam giới Campuchia từ 18 đến 25 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc 24 tháng.

Dự luật đã được ký thành luật vào ngày 23/5, hai ngày sau khi được Thượng viện Campuchia thông qua. Nó thay thế luật nghĩa vụ quân sự cũ được ban hành từ năm 2006, mà các nhà chức trách Campuchia cho rằng không còn phù hợp nữa.

Nam giới Campuchia từ 18 đến 25 tuổi hiện nay bắt buộc phải hoàn thành hai năm nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Bộ Quốc phòng Campuchia

Luật nghĩa vụ quân sự mới của Campuchia gồm 8 chương và 20 điều, quy định các điều khoản về nghĩa vụ quân sự nhằm tăng cường quốc phòng và bảo vệ đất nước. Luật này mô tả nghĩa vụ quân sự là một nghĩa vụ cần thiết đối với người dân Campuchia và là phương tiện để nuôi dưỡng lòng yêu nước và sự đoàn kết dân tộc.

Theo luật mới, nam giới Campuchia từ 18 đến 25 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc 24 tháng. Phụ nữ có thể tự nguyện nhập ngũ. Những trường hợp ngoại lệ bao gồm các nhà sư, lãnh đạo tôn giáo, người khuyết tật và các chuyên gia cấp cao đang thực hiện các nhiệm vụ quốc gia quan trọng.

Luật cũng quy định hình phạt cho hành vi trốn nghĩa vụ quân sự. Trong thời bình, người vi phạm phải đối mặt với án tù từ 6 tháng đến 2 năm. Trong thời chiến, hình phạt tăng lên từ 2 đến 5 năm tù.

Trong một phiên họp Quốc hội Campuchia gần đây, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã bảo vệ đạo luật này và cho biết chính phủ nước này đã nghiên cứu các mô hình nghĩa vụ quân sự quốc tế nhằm duy trì hòa bình, bảo vệ chủ quyền và bảo vệ lợi ích quốc gia của Campuchia.

Ông đã dẫn chứng các hệ thống nghĩa vụ quân sự phổ quát của Thụy Sĩ và Israel, các hệ thống nghĩa vụ quân sự dựa trên nhu cầu của Singapore và Phần Lan, và hệ thống nghĩa vụ quân sự tự nguyện của Mỹ.

Ông Hun Manet cho biết, với tư cách là một quốc gia nhỏ có nguồn lực vừa phải, quyết định được đưa ra là Campuchia nên áp dụng hệ thống nghĩa vụ quân sự theo nhu cầu như là lựa chọn phù hợp nhất để tăng cường lực lượng vũ trang và đảm bảo huy động nhanh chóng khi cần thiết.

Ông nói thêm rằng luật này không chỉ nhằm tăng cường năng lực quốc phòng mà còn để rèn luyện kỷ luật, đạo đức, tính chuyên nghiệp và lòng yêu nước cho giới trẻ Campuchia.

“Việc thực thi luật nghĩa vụ quân sự năm 2026 là hoàn toàn cần thiết và không thể thiếu để góp phần bảo vệ sự tồn tại và thống nhất quốc gia của Campuchia nói chung”, ông nói.

Thủ tướng Hun Manet cho biết thêm rằng hệ thống này kết hợp cả nghĩa vụ quân sự tự nguyện và bắt buộc. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, lính nghĩa vụ sẽ trở thành lính dự bị cho đến năm 45 tuổi. Chính phủ Campuchia đang xem xét việc cung cấp các phúc lợi cho những người đang phục vụ trong quân đội.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 20/5, ông Nhek Bun Chhay - Chủ tịch Đảng Thống nhất Quốc gia Khmer - bày tỏ sự ủng hộ đối với đạo luật này, mô tả nó là một biện pháp cần thiết để tăng cường quốc phòng và chuẩn bị lực lượng dự bị nhằm bảo vệ chủ quyền của Campuchia.

Từng là một chỉ huy quân đội Campuchia, ông Bun Chhay cho biết luật nghĩa vụ quân sự cũ của Campuchai được soạn thảo trong thời gian ông tại chức, nhưng điều kiện lúc đó không đòi hỏi việc thực thi luật này.

Ông cho rằng tình hình hiện nay khác với trước đây, viện dẫn áp lực và căng thẳng gia tăng trong khu vực là lý do cần tăng cường năng lực quốc phòng của Campuchia.

“Thanh niên thuộc mọi tầng lớp xã hội [Campuchia] đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Việc này không chỉ cung cấp kiến thức và kỷ luật mà còn tạo ra một lực lượng dự bị quan trọng để bảo vệ đất nước [Campuchia] khỏi sự xâm lược từ bên ngoài”, ông nói.

Ông Bun Chhay nói thêm rằng nghĩa vụ quân sự không nên được xem là gánh nặng, mà là nghĩa vụ quốc gia và là cơ hội để thanh niên Campuchia rèn luyện kỷ luật, nhân cách và kỹ năng sống.

Ông kêu gọi thanh niên Campuchia không nên sợ nghĩa vụ quân sự, nói rằng huấn luyện quân sự sẽ củng cố năng lực cá nhân và nuôi dưỡng lòng yêu nước cũng như danh dự.

