Tưởng cá hồi là "vua DHA", nào ngờ nhà vô địch thật sự là loại cá này

Nhiều người vẫn nghĩ cá hồi là vua DHA, là lựa chọn số một để bổ sung dưỡng chất quan trọng cho não bộ và tim mạch. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu dinh dưỡng mới, một loại cá giá rẻ, dễ mua lại vượt trội về hàm lượng DHA, đó chính là cá thu. Loài cá này không chỉ giàu dinh dưỡng, mà còn dễ chế biến, phù hợp với mọi gia đình.

Top 5 loại cá giàu DHA và EPA nhất

Dưới đây là bảng so sánh một số loại cá phổ biến và hàm lượng DHA + EPA trên 100g:

Loại cá Lượng DHA + EPA trung bình (mg/100 g) Giá trung bình (VNĐ/kg) Cá thu (mackerel) 1.500 – 2.500 150.000 – 250.000 Cá hồi (salmon) 1.200 – 2.000 400.000 – 600.000 Cá trích (herring) 1.200 – 1.800 200.000 – 300.000 Cá thu Nhật (saba) 1.000 – 1.500 350.000 – 450.000 Cá ngừ (tuna) 800 – 1.200 250.000 – 350.000

Ghi chú:

Lượng DHA + EPA thay đổi tùy loài, phần ăn, mùa đánh bắt và chế biến.

Đây là tổng DHA + EPA, không phải DHA riêng.

Giá cả mang tính tham khảo, tùy thời điểm và khu vực bán.

Như bảng trên có thể thấy, cá thu đứng đầu về lượng DHA, vượt cả cá hồi nổi tiếng. Ngoài DHA, cá thu còn giàu vitamin D, B12, selen và protein chất lượng cao, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện trí nhớ và hỗ trợ phát triển não bộ ở trẻ em.

Cá thu - lựa chọn bổ dưỡng và tiết kiệm

So với cá hồi, cá thu có giá mềm hơn nhiều, dễ tìm mua tại các chợ, siêu thị. Loại cá này cũng dễ chế biến đa dạng, từ kho tiêu, nướng giấy bạc, rán giòn đến hấp gừng hành đều ngon và giữ được hương vị tự nhiên. Đặc biệt, thịt cá thu mềm, béo vừa phải, không bị tanh như một số loại cá biển khác, phù hợp với cả người già và trẻ nhỏ.

Mẹo đi chợ chọn cá thu ngon

Khi chọn cá thu, cần lưu ý một số điểm để tránh mua cá kém chất lượng:

1. Chọn mắt cá sáng và trong

Khi quan sát cá thu, trước hết bạn hãy nhìn vào mắt. Cá tươi sẽ có mắt sáng, hơi lồi và trong, điều này cho thấy cá mới đánh bắt, còn nếu mắt mờ hay thâm đen, bạn nên tránh vì đó là dấu hiệu cá để lâu.

2. Kiểm tra thịt cá săn chắc, đàn hồi tốt

Sau khi nhìn mắt, hãy dùng tay ấn nhẹ vào thân cá. Thịt đàn hồi, không lõm xuống hay mềm nhũn là cá còn tươi. Đây cũng là yếu tố quyết định độ ngon khi chế biến, vì thịt săn chắc sẽ giữ được hương vị tự nhiên và ít bị nát khi nấu.

3. Ngửi mùi cá

Cá thu tươi chỉ có mùi tanh nhẹ tự nhiên của biển, nếu bạn ngửi thấy mùi hôi nồng hoặc ammonia, tuyệt đối không mua. Mùi là dấu hiệu dễ nhận biết nhất về độ tươi của cá và cũng ảnh hưởng trực tiếp đến món ăn sau này.

4. Quan sát vảy cá

Vảy cá còn nguyên, bóng mượt chứng tỏ cá mới và được bảo quản tốt. Ngược lại, nếu vảy rời rạc, xỉn màu, bạn nên tránh vì cá đã để lâu hoặc bảo quản không đúng cách, khi nấu sẽ dễ bị bở và mất ngon.

5. Chọn kích cỡ phù hợp

Cuối cùng, nên chọn cá có kích thước vừa, khoảng 0,5 đến 1kg mỗi con. Những con vừa này thường nhiều thịt, ít xương và dễ chế biến, phù hợp để hấp, kho, nướng hoặc áp chảo. Chọn đúng kích thước cũng giúp bạn chế biến thuận tiện, vừa đủ cho bữa ăn mà không lãng phí.

Lưu ý bảo quản

Cá thu nên chế biến ngay sau khi mua. Nếu muốn giữ lâu, có thể rửa sạch, để ráo, gói kín và bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh. Khi chế biến, nên hấp, kho hoặc nướng để giữ trọn chất dinh dưỡng, hạn chế rán nhiều dầu để tránh giảm DHA.

Dù cá hồi vẫn được xem là cao cấp và phổ biến trong bữa ăn dinh dưỡng, cá thu thực sự là lựa chọn tối ưu hơn về mặt DHA, giá cả và chế biến. Nhớ áp dụng mẹo đi chợ trên, bạn sẽ dễ dàng mua được cá thu tươi ngon, bổ dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình mà không tốn quá nhiều chi phí.