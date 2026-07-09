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Tùng Dương và vợ 4 không sinh con chung

DẠ VŨ
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Dù không sinh con chung nhưng cuộc sống của Tùng Dương và vợ 4 vô cùng viên mãn.

Nam diễn viên Tùng Dương vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều vai diễn phản diện ấn tượng trong các bộ phim như Người phán xử, Chuyện phố phường, hay Dòng sông phẳng lặng. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống đời tư của anh cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Sau ba lần đổ vỡ hôn nhân, nam nghệ sĩ đã tìm thấy bến đỗ bình yên bên người vợ thứ tư là chị Mai Huế. Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào tháng 3 năm 2023 trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè thân thiết. Bà xã của anh kém chồng 12 tuổi, làm công việc kinh doanh và cũng là người từng trải qua những tổn thương trong quá khứ. Chính sự đồng điệu về hoàn cảnh đã giúp hai tâm hồn từng đổ vỡ nhanh chóng thấu hiểu, trân trọng và sưởi ấm cho nhau.

Tùng Dương và vợ 4 không sinh con chung - Ảnh 1.

Tùng Dương và vợ 4.

Một trong những quyết định đặc biệt nhất của vợ chồng diễn viên Tùng Dương sau khi kết hôn là thống nhất không sinh thêm con chung. Nam nghệ sĩ từng cởi mở chia sẻ rằng cả anh và bà xã đều đã có tuổi, bản thân anh lại có tiền sử bệnh tim mạch nên sức khỏe không còn phù hợp để bước vào giai đoạn bỉm sữa vất vả.

Thay vì dồn áp lực lo toan cho một đứa trẻ sơ sinh, cặp đôi lựa chọn cuộc sống thảnh thơi, dành trọn vẹn thời gian để chăm sóc sức khỏe cho nhau, cùng tận hưởng những năm tháng an yên và tập trung nuôi dạy các con riêng thật tốt.

Sống trong một gia đình đa thế hệ với mô hình "con anh, con em", vợ chồng Tùng Dương luôn đặt nguyên tắc ứng xử văn minh lên hàng đầu để giữ gìn ngọn lửa hạnh phúc.

Để xóa nhòa khoảng cách và tránh những tổn thương cho con trẻ, cả hai luôn giữ nguyên tắc đối xử công bằng tuyệt đối. "Con gái vợ tôi hiện học năm hai đại học, còn con gái út của tôi đang học lớp 11. Hai đứa đều cá tính nên không thể thân thiết ngay như chị em ruột nhưng nhìn chung hòa hợp, tôn trọng nhau", Tùng Dương chia sẻ trên Ngôi sao.

Tổ ấm hiện tại của diễn viên Tùng Dương luôn tràn ngập tiếng cười và sự sẻ chia. Sau nhiều biến cố, Tùng Dương cho biết anh trân trọng cuộc sống bình yên hiện tại. Với nam diễn viên, việc hai vợ chồng thống nhất không sinh thêm con và luôn đối xử công bằng với các con riêng là nền tảng giúp gia đình giữ được sự hòa thuận.

Cuộc sống của nữ nghệ sĩ nổi tiếng miền Bắc sau khi bị bắt, ly hôn chồng ở tuổi 51
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sao Việt

showbiz Việt

sinh con

Tùng Dương

vợ 4

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