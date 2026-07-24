Từng được ví như ‘thảo cầm viên thu nhỏ’, quán cà phê nay hứng bão 1 sao, khu nuôi nhốt ám ảnh người nhìn

Một quán cà phê nằm tại khu Bắc Hải (quận 10 cũ, TP.HCM) đang trở thành tâm điểm tranh cãi khi liên tục xuất hiện các đánh giá 1 sao trên Google Maps, chủ yếu xoay quanh điều kiện vệ sinh và cách nuôi nhốt động vật trong khuôn viên quán.

Trước đó, quán từng được giới thiệu trên một số phương tiện truyền thông như một không gian sân vườn kết hợp trưng bày nhiều loài động vật, thu hút các gia đình có trẻ nhỏ đến tham quan và trải nghiệm. Tuy nhiên, những phản ánh gần đây cho thấy hình ảnh của quán đang bị đặt dấu hỏi từ chính những khách từng ghé thăm.

Nhiều đánh giá 1 sao tập trung vào vấn đề chăm sóc động vật

Theo ghi nhận trên Google Maps, trong khoảng vài tuần gần đây quán xuất hiện nhiều đánh giá tiêu cực với nội dung khá tương đồng.

Một tài khoản cho biết vào những đêm mưa vẫn thấy chó và dê bị cột bên ngoài quán, không có dấu hiệu che chắn đáng kể trước thời tiết. Người này cho rằng đây là hành vi ngược đãi động vật và kêu gọi không ủng hộ mô hình kinh doanh như vậy.

Các đánh giá 1 sao của khách hàng.

Một khách khác phản ánh không gian quán có mùi hôi, nhiều chuồng nuôi thiếu vệ sinh. Theo nội dung đánh giá, chó và chuột hamster trông không được chăm sóc sạch sẽ, dê bị xích cố định, còn gà bị nhốt trong lồng mica có diện tích nhỏ. Người viết nhận xét khu vực nuôi nhốt khá bẩn dù đồ uống có chất lượng “tạm được”.

Nhiều đánh giá khác cũng đề cập tình trạng lồng nuôi mèo, thỏ và hamster chứa nhiều cá thể trong không gian hạn chế. Một số người cho rằng các con vật có dấu hiệu xơ xác, bẩn, thậm chí xuất hiện ve hoặc ghẻ lở ở chó. Họ bày tỏ lo ngại điều kiện nuôi như vậy có thể ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi cũng như không đảm bảo an toàn đối với trẻ nhỏ đến tham quan.

Các đánh giá 1 sao của khách hàng.

Ngoài các phản ánh cụ thể, nhiều bình luận còn sử dụng những cụm từ như “mất vệ sinh”, “dùng động vật để câu khách nhưng không chăm sóc”, hay “chuồng trại bốc mùi, một số con vật có dấu hiệu ốm yếu”.

Hiện những nội dung trên đều là ý kiến do người dùng đăng tải trên Google Maps. Chưa có kết luận từ cơ quan chức năng về các phản ánh này.

Không gian chung của quán vào buổi tối.

Khu vực phục vụ khách sạch sẽ, khu nuôi nhốt để lại nhiều băn khoăn

Theo ghi nhận thực tế, tại quán vẫn giữ mô hình sân vườn với nhiều cây xanh, hồ cá và các tiểu cảnh. Khu vực phục vụ khách khá rộng, bàn ghế được dọn dẹp gọn gàng và có nhiều vị trí ngồi dưới tán cây.

Điểm đặc trưng của quán là hệ thống lồng kính và chuồng nuôi động vật được bố trí xen kẽ ngay trong khu vực khách ngồi.

Thỏ và mèo được nuôi nhốt trong lồng, xếp chồng lên nhau.

Khách đến quán có thể mua thức ăn ngay tại quầy phía trước để cho động vật ăn, gồm rau củ và xúc xích với giá khoảng 10.000 đồng mỗi phần.

Tuy nhiên, khi di chuyển sâu hơn vào khu vực nuôi nhốt, sự tương phản với khu vực phục vụ khách trở nên rõ rệt hơn.

Mặc dù quán sử dụng lá dứa và bã cà phê để giảm mùi, nhưng khi ngồi lâu vẫn có thể cảm nhận khá rõ mùi đặc trưng của động vật, đặc biệt tại các khu vực gần chuồng trại.

Một chú khỉ đang ngồi co cụm trong lồng sắt.

Bầy vịt khoảng 4-5 con.

Đáng chú ý là khu vực bên hông quán, nơi tập trung nhiều chuồng nuôi. Các lồng mèo và thỏ được xếp chồng lên nhau; nhiều cá thể có bộ lông xơ xác, mắt đỏ và tụm lại phía cửa lồng khi có khách đến gần.

Kế bên lồng thỏ và mèo, khoảng 5-6 con vịt đang lớn được nhốt trong một chiếc lồng có diện tích khá nhỏ. Hai con dê được cột bên ngoài quán; tại thời điểm ghi nhận, khu vực này gần như không có mái che đáng kể. Một chú khỉ cũng đang được nhốt và quấn xích ngồi co cụm trong chiếc lồng sắt.

Khu vực nuôi nhốt thú bên ngoài.

Sâu bên trong quán còn có một bể nhựa nuôi ba ba với nước màu đen sẫm và phát ra mùi khi đến gần. Đáng chú ý, bể được đặt ngay phía trước khu vui chơi trẻ em.

Ngoài ra, trong khu vực trưng bày còn có một cá thể trăn (hoặc rắn bạch tạng) được nuôi trong lồng kính. Quan sát bằng mắt thường cho thấy chốt khóa của lồng không quá chắc chắn.

Bể baba đục ngầu nước

Tổng thể, khu vực phục vụ khách của quán được chăm chút khá tốt với nhiều cây xanh và không gian thoáng đãng. Tuy nhiên, điều kiện tại một số khu chuồng trại đặt ra những băn khoăn về vệ sinh, mật độ nuôi nhốt và mức độ phù hợp đối với các loài động vật được sử dụng để phục vụ hoạt động tham quan, trải nghiệm.

Một con trăn/rắn bạch tạng.

Trong bối cảnh các mô hình cà phê kết hợp nuôi động vật ngày càng phổ biến tại TP.HCM, câu chuyện của quán ở khu Bắc Hải cũng cho thấy nhu cầu cần có những tiêu chí rõ ràng hơn về phúc lợi động vật, điều kiện vệ sinh và an toàn cho khách tham quan, đặc biệt là trẻ em.