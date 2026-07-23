Vụ xác minh thông tin tố giám thị làm bài giúp con gái hiệu phó: Trưởng điểm thi nói “bất ngờ”

Thông tin về vụ việc đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Liên quan đến việc xác minh thông tin tố ông H.Đ.L. hiệu phó Trường THPT Lương Tài (Bắc Ninh) sắp xếp giám thị làm bài giúp con gái là H.P.N. trở thành thủ khoa khối D1, kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 đang gây xôn xao dư luận, trao đổi trên báo Thanh Niên, ông Lê Nho Duy, Phó hiệu trưởng Trường THPT Thuận Thành 1 (Bắc Ninh) - Trưởng điểm thi tốt nghiệp THPT Lương Tài bày tỏ “bất ngờ” với tố cáo trên mạng xã hội tại điểm thi này.

Theo ông Duy, trong thời gian tổ chức thi, qua nắm bắt và kiểm tra cũng như thông tin từ các bộ phận đều đánh giá kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Trưởng điểm thi Trường THPT Lương Tài nói: "Khi nắm bắt thông tin, chúng tôi cũng đã phối hợp với sở GD&ĐT cũng như với cơ quan công an để xác minh một số thông tin. Chúng tôi cũng đã báo cáo, tường trình với Sở GD&ĐT Bắc Ninh. Các bộ phận liên quan từ trưởng điểm, phó trưởng điểm, thư ký, giám sát, các thầy cô giám thị được phân công ở phòng thi bị phản ánh đã làm việc với Sở GD&ĐT và có những tường trình độc lập".

Ông Duy mong muốn các lực lượng chức năng vào cuộc, xác minh và sớm làm rõ sự việc.

Trường THPT Lương Tài, Bắc Ninh. (Ảnh: VTC News)

Trước đó, chia sẻ trên báo Tiền Phong, ông H.Đ.L. (Phó hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài) cho biết những nội dung lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật. Ông L. khẳng định bản thân không có bất kỳ hành động nào nhằm tác động đến cán bộ coi thi hoặc quá trình làm bài của thí sinh H.P.N.

Vị hiệu phó bày tỏ, tâm lý của gia đình ông đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì vụ việc này, nhất là con gái ông. Em N. phải chịu nhiều áp lực, tinh thần sa sút, phải dùng thuốc ngủ hỗ trợ mới ngủ được. Bản thân ông vừa là cán bộ quản lý giáo dục, vừa là người sinh sống tại địa phương nên cũng chịu nhiều áp lực khi uy tín cá nhân và hình ảnh của nhà trường đều bị tác động.

Ông L. nói, quan điểm của ông luôn mong muốn con học tập và thi cử bằng năng lực thực tế của mình. Về kết quả thi tốt nghiệp môn Toán và tiếng Anh của con gái, ông cho rằng phù hợp với quá trình học tập và năng lực của con trước kỳ thi. Ông L. đã đề nghị Cơ quan Công an xác minh nguồn gốc và tính xác thực của các thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội để làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến sự việc, theo thông tin trên báo VOV, lãnh đạo Phòng Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã phối hợp với nhà trường, hội đồng chấm thi và các cơ quan liên quan rà soát những nội dung thuộc phạm vi chuyên môn.

Kết quả rà soát bước đầu chưa phát hiện dấu hiệu sai phạm như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Theo vị lãnh đạo, đây mới là kết quả kiểm tra ban đầu của ngành giáo dục. Kết luận cuối cùng về vụ việc vẫn phải chờ cơ quan công an hoàn tất quá trình xác minh.

Đến thời điểm hiện tại, chưa có căn cứ để kết luận các thí sinh vi phạm quy chế. Bên cạnh đó, trách nhiệm của người đăng tải thông tin cũng chỉ có thể được xem xét sau khi nội dung phản ánh, nguồn cung cấp và mục đích phát tán được làm rõ.