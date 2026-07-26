Đây được xem là giai đoạn một số con giáp có khả năng đón nhận vận may rõ rệt hơn, đặc biệt nếu biết chủ động nắm bắt thời cơ và phát huy thế mạnh của bản thân.

Tuổi Thìn

Sau Rằm tháng 6 Âm lịch, tuổi Thìn bước vào giai đoạn được đánh giá khá thuận lợi trên cả phương diện sự nghiệp lẫn tài chính. Những khó khăn tồn đọng từ trước có dấu hiệu được tháo gỡ, tạo điều kiện để công việc tiến triển nhanh hơn.

Người làm công sở có cơ hội được giao những nhiệm vụ quan trọng, qua đó khẳng định năng lực và mở rộng cơ hội thăng tiến. Trong khi đó, người kinh doanh có thể đón thêm khách hàng mới, doanh số cải thiện nhờ các mối quan hệ được mở rộng.

Đây cũng là thời điểm tuổi Thìn dễ gặp quý nhân là cấp trên, đối tác hoặc người có kinh nghiệm sẵn sàng hỗ trợ trong những quyết định quan trọng. Về tài chính, ngoài nguồn thu nhập chính, tuổi Thìn còn có khả năng phát sinh thêm các khoản lợi nhuận từ đầu tư, kinh doanh hoặc nghề tay trái.

Cuối tháng 6 Âm lịch, tuổi Thìn có thể nhận được một cơ hội hợp tác giá trị hoặc tin vui liên quan đến công việc, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mạnh trong những tháng tiếp theo.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân được dự báo là một trong những con giáp có vận tài lộc nổi bật nhất sau Rằm tháng 6 Âm lịch. Sự nhanh nhạy và khả năng thích nghi giúp họ dễ dàng nắm bắt những cơ hội mới.

Các lĩnh vực liên quan đến kinh doanh, bán hàng, thương mại, truyền thông hoặc công nghệ có nhiều tín hiệu tích cực. Những người đang làm nghề tự do cũng dễ tìm được khách hàng hoặc ký kết thêm hợp đồng mới.

Điểm sáng của tuổi Thân nằm ở khả năng biến các mối quan hệ thành cơ hội phát triển. Một lời giới thiệu đúng lúc hoặc cuộc gặp gỡ bất ngờ có thể mở ra hướng đi hoàn toàn mới.

Tài chính nhìn chung khởi sắc, nhưng người tuổi Thân vẫn nên ưu tiên các khoản đầu tư an toàn thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn. Trong nửa cuối tháng, tuổi Thân có khả năng xuất hiện thêm một nguồn thu ngoài dự kiến hoặc đạt kết quả vượt kỳ vọng từ dự án đang theo đuổi.

Tuổi Dậu

Sau khoảng thời gian kiên trì tích lũy kinh nghiệm, người tuổi Dậu bước vào giai đoạn hái quả ngọt. Hiệu quả công việc được cải thiện rõ rệt, đồng thời dễ nhận được sự ghi nhận từ cấp trên hoặc đối tác.

Những người đang theo đuổi mục tiêu thăng chức, tăng thu nhập hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội hơn để hiện thực hóa kế hoạch.

Về tài lộc, dòng tiền ổn định hơn trước, một số người còn có thể nhận thưởng hoặc khoản lợi nhuận bất ngờ từ các dự án đã đầu tư trước đó.

Các mối quan hệ xã hội cũng phát triển theo chiều hướng tích cực, giúp tuổi Dậu gặp được những người có thể hỗ trợ lâu dài trên con đường sự nghiệp. Nếu duy trì sự tập trung và tinh thần cầu tiến, tuổi Dậu có thể đạt bước tiến đáng kể về vị trí hoặc thu nhập ngay trong tháng này.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi được dự báo sẽ dần thoát khỏi giai đoạn chững lại để bước vào chu kỳ tích cực hơn từ sau Rằm tháng 6 Âm lịch.

Những kế hoạch từng bị trì hoãn có cơ hội được triển khai thuận lợi hơn. Người làm công việc văn phòng dễ nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và cấp trên, trong khi người kinh doanh có khả năng mở rộng tệp khách hàng.

Điểm nổi bật của tuổi Hợi trong giai đoạn này là khả năng kiểm soát tài chính tốt hơn. Thu nhập tăng dần, đồng thời các khoản chi cũng được cân đối hợp lý, giúp tích lũy ngày càng vững chắc.

Bên cạnh đó, quý nhân có thể xuất hiện dưới hình thức một người bạn, đối tác hoặc người thân mang đến lời khuyên hữu ích đúng thời điểm. Từ cuối tháng 6 Âm lịch, tuổi Hợi có thể đón nhận một tin vui về tài chính hoặc sự nghiệp, tạo động lực để bước vào giai đoạn phát triển ổn định hơn trong nửa cuối năm.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm