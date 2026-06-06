Từ năm 2026, Vietcombank, VietinBank, Agribank... ngừng giao dịch chuyển tiền/nhận tiền đối với trường hợp sau

Bắt đầu từ tháng 4/2026, nhiều ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam như Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV hay VPBank sẽ đồng loạt thay đổi quy định quan trọng về việc chuyển và nhận tiền.

Theo quy định mới nhất tại Thông tư số 30/2025 của Ngân hàng Nhà nước về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, toàn bộ tên tài khoản thanh toán của khách hàng bắt buộc phải đồng nhất với thông tin in trên căn cước công dân hoặc thẻ căn cước. Sự thay đổi này nhằm mục đích cao nhất là nâng cao tính bảo mật và an toàn cho mọi giao dịch tài chính của người dân.

Quy định này đồng nghĩa với việc các ngân hàng sẽ chính thức chấm dứt dịch vụ cho phép người dùng tự đặt biệt danh, hay còn gọi là nickname, iNick cho tài khoản cá nhân. Trước đây, hình thức này rất được ưa chuộng vì mang lại sự thuận tiện, ngắn gọn và dễ nhớ trong quá trình giao dịch thay vì phải nhớ một dãy số dài. Dù vậy, việc dùng biệt danh lại tiềm ẩn khá nhiều rủi ro, đặc biệt là nguyên nhân dẫn đến các sự cố chuyển nhầm tài khoản không đáng có trong thời gian qua.

Đứng trước quy định mới, nhiều tổ chức tín dụng đã chủ động gửi thông báo đến người dùng về lộ trình dừng triển khai dịch vụ này. Điển hình như VPBank đã lên tiếng xác nhận sẽ chính thức ngừng cung cấp tính năng đặt biệt danh cho tài khoản thanh toán kể từ ngày 1/4/2026 nhằm tuân thủ tuyệt đối Thông tư 30/2025.

Sau thời điểm mốc này, bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào đến tài khoản VPBank hay các ngân hàng khác thông qua iNick cũ đều có nguy cơ cao bị hệ thống từ chối hoặc không thể thực hiện được. Các biệt danh đã được đăng ký trước đó sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cũng được yêu cầu phải kiểm tra kỹ lưỡng lệnh thanh toán, đảm bảo tính hợp pháp và thể hiện chính xác số hiệu, tên tài khoản theo đúng thỏa thuận mở thẻ ban đầu.

Không chỉ riêng VPBank, nhóm các ngân hàng thương mại có quy mô lớn nhất hệ thống như Vietcombank, VietinBank, Agribank và BIDV... cũng đã đồng loạt tuân thủ và chính thức vô hiệu hóa tính năng chuyển, nhận tiền thông qua biệt danh.

Sau thời điểm mốc 1/4, bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào đến tài khoản của các ngân hàng này thông qua iNick cũ đều có nguy cơ cao bị hệ thống từ chối hoặc không thể thực hiện lệnh. Các biệt danh đã được đăng ký trước đó sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cũng được yêu cầu phải kiểm tra kỹ lưỡng lệnh thanh toán, đảm bảo tính hợp pháp và thể hiện chính xác số hiệu, tên tài khoản theo đúng thỏa thuận mở thẻ ban đầu.

Việc vô hiệu hóa dịch vụ nickname sẽ hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến số dư hiện có hay quyền sử dụng tài khoản hợp pháp của khách hàng. Số tài khoản gốc do ngân hàng cấp ban đầu cùng mọi tiện ích đi kèm vẫn được duy trì hoạt động bình thường và an toàn.

Để đảm bảo luồng tiền lưu thông thông suốt, thay vì giữ thói quen chia sẻ biệt danh, khách hàng nên ngay lập tức chuyển sang sử dụng dãy số tài khoản gốc khi thực hiện các lệnh chuyển hoặc nhận tiền. Cùng với đó, bạn cũng cần chủ động kiểm tra và cập nhật lại thông tin nhận tiền của mình trên các nền tảng mua sắm, ứng dụng công việc hoặc dịch vụ liên kết để tránh mọi sự gián đoạn trong kinh doanh và sinh hoạt.

Ngoài ra, nhằm làm sạch và nâng cao tính an toàn cho hệ thống tài chính, Thông tư 30/2025 cũng quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức thanh toán. Theo đó, khi phát hiện giao dịch có dấu hiệu tội phạm, các đơn vị này phải khẩn trương thực hiện tố giác và báo tin cho cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, họ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước và thông báo cho khách hàng về tình trạng xử lý tra soát. Trong trường hợp cơ quan chức năng kết luận không có yếu tố tội phạm, các tổ chức phải phối hợp với khách hàng để giải quyết khiếu nại trong vòng 15 ngày theo đúng quy định.