Nam thanh niên gần 22 tuổi nhập viện cấp cứu vì hai chân mềm nhũn sau khi uống một liều thuốc chứa corticoid, được chẩn đoán hạ kali máu cấp.

Theo bác sĩ Dương Minh Tuấn, Trung tâm Nội tiết và chuyển hóa, Bệnh viện Bạch Mai, đơn vị vừa tiếp nhận một nam thanh niên gần 22 tuổi, trước đó khỏe mạnh, thể trạng cao to nhưng đột ngột không thể đứng dậy sau khi sử dụng thuốc ho.

Do đặc thù công việc phải nói nhiều, khi xuất hiện triệu chứng ho nhẹ, đau họng, nam thanh niên tìm đến hiệu thuốc gần nhà để mua thuốc với mong muốn nhanh khỏi. Tối hôm trước, anh uống một liều thuốc chứa corticoid. Chỉ sau một đêm, tình trạng sức khỏe bất ngờ chuyển biến nghiêm trọng.

Sáng hôm sau thức dậy, hai chân anh mềm nhũn, mất sức, không thể đứng lên, thậm chí không tự ngồi dậy được. Gia đình phải đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện điện tim xuất hiện sóng U, xét nghiệm máu cho thấy nồng độ kali giảm thấp. Bệnh nhân được chẩn đoán hạ kali máu cấp tính, có liên quan đến việc sử dụng corticoid không có chỉ định và không được kiểm soát.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không tự mua thuốc chứa corticoid để điều trị ho, đau họng hay các triệu chứng cảm cúm thông thường. (Ảnh minh họa)

Đây không phải trường hợp hiếm gặp. Bệnh viện từng tiếp nhận nhiều người trẻ, trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ có biểu hiện ho hoặc cảm nhẹ nhưng tự ý mua thuốc chứa corticoid. Sau khi sử dụng, họ bất ngờ xuất hiện tình trạng yếu cơ, thậm chí liệt mềm hai chân.

Bác sĩ giải thích, kali là chất điện giải thiết yếu, tham gia duy trì hoạt động của tế bào, đặc biệt là tế bào cơ và cơ tim. Khi nồng độ kali trong máu giảm xuống dưới mức bình thường, quá trình dẫn truyền tín hiệu đến cơ bị ảnh hưởng, khiến người bệnh yếu cơ, giảm phản xạ, khó vận động, thậm chí mất khả năng đi lại.

Điểm đáng chú ý là người bệnh vẫn tỉnh táo, cảm giác ở chân không mất nhưng cơ bắp không còn đủ sức để thực hiện các động tác. Có người đang sinh hoạt bình thường, chỉ sau một đêm đã không thể tự đứng lên hoặc bước đi.

Không chỉ gây yếu liệt cơ, hạ kali máu nghiêm trọng còn có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim, đe dọa tính mạng, thậm chí ngừng tim.

Bác sĩ Tuấn cho biết corticoid là nhóm thuốc có tác dụng chống viêm mạnh, được sử dụng trong điều trị nhiều bệnh lý như hen phế quản, lupus, viêm khớp và các bệnh viêm khác. Tuy nhiên, một số loại thuốc trong nhóm này có thể làm tăng thải kali qua thận. Thuốc cũng có thể ảnh hưởng đến sự phân bố kali giữa máu và tế bào, góp phần khiến nồng độ kali trong máu giảm.

Khi được xác định hạ kali máu, người bệnh cần được điều trị bổ sung kali và theo dõi chặt chẽ. Nhiều trường hợp sau điều trị có thể hồi phục sức cơ, đi lại bình thường chỉ sau vài giờ. Dù vậy, bác sĩ lưu ý không nên chủ quan, bởi mức độ nguy hiểm phụ thuộc vào nồng độ kali và tình trạng sức khỏe của từng người, đặc biệt khi tim đã bị ảnh hưởng.

“ Không ít người vẫn nghĩ corticoid chỉ là thuốc giảm viêm thông thường, uống vài viên sẽ không gây ảnh hưởng đáng kể. Thực tế, đây là nhóm thuốc có tác dụng mạnh, cần được sử dụng đúng chỉ định, liều lượng và thời gian ”, bác sĩ Tuấn cảnh báo.

Ngoài nguy cơ hạ kali máu, việc tự ý sử dụng corticoid còn có thể gây tăng đường huyết, tăng huyết áp , làm nặng thêm tình trạng nhiễm trùng và nhiều rối loạn khác. Nếu dùng kéo dài, thuốc có thể ức chế hoạt động của tuyến thượng thận, dẫn đến suy tuyến thượng thận.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không tự mua thuốc chứa corticoid để điều trị ho, đau họng hay các triệu chứng cảm cúm thông thường. Khi mắc bệnh, nên ưu tiên nghỉ ngơi, uống đủ nước, sử dụng nước ấm và các biện pháp chăm sóc phù hợp. Nếu triệu chứng kéo dài, sốt cao, đau ngực hoặc khó thở, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Với người đang được bác sĩ kê đơn corticoid, cần tuân thủ đúng hướng dẫn, không tự ý tăng giảm liều hoặc thay đổi thời gian sử dụng. Đặc biệt, khi xuất hiện tình trạng yếu cơ, chuột rút bất thường, khó vận động hoặc đột ngột không thể đứng, đi lại, người bệnh cần đến bệnh viện sớm để tìm nguyên nhân, kiểm tra nồng độ kali máu và được xử trí kịp thời.