Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp dưới đây không nhé.

Tháng 6 âm lịch năm Bính Ngọ (tháng Ất Mùi) mang thế cục Lục Hợp (Ngọ - Mùi) giúp làm dịu đi sự oi bức của năng lượng Hỏa vượng, mở ra một chu kỳ chuyển dịch mới đầy biến động. Dưới đây là phân tích chi tiết tài lộc cho 2 con giáp chính thức chia tay vận xui để vươn tới vinh hoa, cùng 2 con giáp cần thận trọng từ mồng 1 tháng 6 âm lịch sắp tới để bảo toàn túi tiền của mình nhé.

2 con giáp chia tay vận xui, sự nghiệp thăng tiến

Con giáp tuổi Ngọ

Bước sang mồng 1 tháng Ất Mùi, người tuổi Ngọ sẽ là con giáp chính thức bước qua giai đoạn ảm đạm của tháng tuổi để đón nhận cát khí vượng phát nhờ thế cục Lục Hợp nâng đỡ.

(Ảnh minh họa)

Sự nghiệp của bản mệnh thăng tiến vù vù khi những khúc mắc, xung đột nội bộ từ thời gian trước bỗng chốc được giải quyết triệt để nhờ quý nhân xuất hiện kịp thời. Con giáp này sở hữu nguồn năng lượng dồi dào cùng tư duy nhạy bén, giúp biến những ý tưởng táo bạo trên giấy tờ thành nguồn lợi nhuận thực tế khổng lồ.

Đường tài lộc bừng sáng rực rỡ khi dòng tiền từ các khoản đầu tư dài hạn hoặc công việc kinh doanh phụ liên tục đổ về tài khoản. Người làm công ăn lương khẳng định được vị thế uy nghiêm, dễ dàng nhận được quyết định tăng lương hoặc thưởng nóng xứng đáng từ cấp trên. Tuổi Ngọ hãy tự tin sải bước và triển khai các kế hoạch đại sự, bởi Thần Tài đang dành trọn sự ưu ái để bảo hộ cho hành trình giàu sang của bạn.

Con giáp tuổi Hợi

Nằm trong mối quan hệ Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) đầy quyền năng với địa chi của tháng, người tuổi Hợi hiền hòa cũng sẽ là con giáp chính thức rũ bỏ mọi xui xẻo để đón nhận hồng phúc tề độ.

(Ảnh minh họa)

Sự nghiệp của bạn chuyển mình mạnh mẽ với những bước nhảy vọt mang tính chiến lược nhờ có sự đồng hành và chỉ đường dẫn lối của các đối tác tầm cỡ. Khả năng ngoại giao khéo léo và trực giác nhạy bén giúp bản mệnh dễ dàng chinh phục được những hợp đồng giá trị lớn, mang lại tiếng vang trong ngành.

Nguồn thu nhập chính ổn định tăng trưởng, kết hợp với dòng tiền luân chuyển mượt mà từ các công việc tay trái giúp chiếc ví của tuổi Hợi luôn căng phồng. Người làm kinh doanh buôn may bán đắt, khách hàng tự tìm đến tấp nập giúp doanh thu trong tháng liên tục nhảy số chóng mặt vượt mốc chỉ tiêu. Tóm lại, con giáp này hoàn toàn có thể mỉm cười mãn nguyện khi khép lại những lo toan cũ, ung dung tận hưởng cuộc sống viên mãn và xây dựng nền tảng tài chính vững như bàn thạch.

2 con giáp cần thận trọng từ mồng 1 tháng 6 âm

Con giáp tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ là con giáp phải đối mặt với nhiều thử thách và biến động lớn từ mồng 1 tháng 6 âm do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cục diện Tương Xung (Sửu - Mùi).

(Ảnh minh họa)

Vận trình tài lộc có dấu hiệu sa sút rõ rệt, dòng tiền thu vào thì ít mà các khoản chi phí phát sinh bất ngờ liên quan đến gia đạo lại quá nhiều. Bản mệnh dễ gặp phải chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh hoặc bị kẻ tiểu nhân quấy phá, khiến các kế hoạch hợp tác tưởng chừng đã chắc chắn bỗng bị đổ bể phút chót.

Việc đầu tư mạo hiểm, cho vay mượn tiền bạc hay góp vốn làm ăn trong thời gian này hoàn toàn không thích hợp vì nguy cơ thâm hụt vốn là rất cao. Tóm lại, tuổi Sửu cần giữ một tâm thế điềm tĩnh, hạ thấp cái tôi cá nhân và kiểm tra thật kỹ lưỡng các điều khoản pháp lý trước khi đặt bút ký kết bất kỳ giấy tờ nào. Thắt chặt chi tiêu, bảo quản tài sản cẩn thận và tập trung vào các công việc cố định sẽ là chìa khóa vàng giúp con giáp này an toàn bước qua tháng xung khắc này.

Con giáp tuổi Tý

Do rơi vào cục diện Tương Hại (Tý - Mùi), người tuổi Tý cũng sẽ là con giáp cần đặc biệt tỉnh táo và thận trọng trong mọi đường đi nước bước ngay từ ngày đầu tiên của tháng mới.

(Ảnh minh họa)

Đường tài lộc trồi sụt thất thường, tiền bạc kiếm được bao nhiêu nếu không cẩn thận cũng có thể dễ dàng tiêu tán vào những rắc rối phát sinh từ trên trời rơi xuống. Tâm lý chủ quan hoặc quá tin người dễ khiến bạn sập bẫy thị phi, dẫn đến tổn hại nghiêm trọng về mặt uy tín cũng như tài chính trên thương trường.

Công việc gặp nhiều ngáng trở do nội bộ xảy ra bất đồng ý kiến, mối quan hệ với đồng nghiệp hoặc đối tác xuất hiện nhiều rạn nứt không đáng có. Tuổi Tý cần tuyệt đối tránh xa các trò chơi may rủi hoặc những dự án hứa hẹn làm giàu nhanh chóng nhưng thiếu tính minh bạch về mặt pháp lý. Lưu ý quan trọng nhất là con giáp này phải học cách lắng nghe, cư xử mềm mỏng hơn và chú ý chăm sóc sức khỏe hệ tiêu hóa để bảo toàn năng lượng cho bản thân.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.