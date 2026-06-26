HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tử hình Nguyễn Công Bằng 45 tuổi

Chi Chi (Tổng hợp)
|

Đây là kẻ sát hại 3 người trong gia đình người tình ở Tây Ninh.

Sáng ngày 26/6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động đối với bị cáo Nguyễn Công Bằng (45 tuổi, cư trú tại xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh). Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng từng gây chấn động dư luận vào tháng 5/2026 khi bị cáo ra tay tàn độc, tước đoạt mạng sống của 3 người trong gia đình người tình, báo Người lao động đưa tin.

Tử hình Nguyễn Cao Bằng 45 tuổi - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Công Bằng. Ảnh: Báo NLĐ

Cơn cuồng ghen từ mâu thuẫn tiền bạc

Theo cáo trạng được công bố tại tòa, mối quan hệ giữa Nguyễn Công Bằng và chị M.T.T.T. (41 tuổi) bắt đầu từ năm 2018, hai người góp gạo thổi cơm chung, chung sống như vợ chồng tại xã Hậu Thạnh. Tuy nhiên, đến tháng 3/2026, do Bằng không có việc làm ổn định, mất nguồn thu nhập dẫn đến kinh tế eo hẹp, giữa hai bên liên tục xảy ra bất hòa. Chị T. sau đó quyết định dọn về nhà mẹ ruột là cụ bà H.T.Đ. (70 tuổi, ở ấp Huỳnh Thơ) để mở quán ăn kinh doanh.

Khoảng 18h ngày 19/5/2026, sau khi đã uống nhiều rượu bia, Bằng thủ sẵn một con dao nhọn trong cốp xe máy rồi tìm đến một quán cà phê sát cạnh quán ăn của chị T. Tại đây, khi thấy Bằng xuất hiện, cụ Đ., chị T. cùng con trai chị T. là anh N.G.B. (22 tuổi) đã lớn tiếng trách mắng, chửi bới Bằng.

Sẵn có hơi men và sự bực tức dồn nén, Bằng rút dao đâm liên tiếp khiến cụ Đ. gục ngã và tử vong ngay tại chỗ. Thấy mẹ bị tấn công, chị T. vội hất nồi nước sôi về phía Bằng để phòng vệ nhưng không trúng, rồi dùng ghế nhựa đánh vào vai hắn hòng can ngăn trước khi quay đầu chạy trốn.

Bằng đuổi theo và dùng dao đâm gục chị T. Chứng kiến mẹ và bà ngoại bị sát hại, anh B. lao vào giằng co với hung thủ nhưng cũng bị Bằng đâm tử vong. Sau khi đoạt mạng cả 3 người trong nhà, Bằng lên xe máy tháo chạy nhưng đã bị lực lượng công an giăng lưới, tóm gọn ngay trong đêm.

Bản án nghiêm khắc nhất dành cho kẻ thủ ác

Đưa tin từ phiên tòa, báo Pháp luật TP.HCM đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Tây Ninh nhận định hành vi của Nguyễn Công Bằng là cực kỳ máu lạnh, tàn nhẫn, mất hết nhân tính và gây nguy hiểm đặc biệt cho xã hội khi xóa sổ gần như cả một gia đình. Phía VKSND đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình đối với bị cáo.

Bào chữa cho bị cáo, luật sư thống nhất với các tội danh mà cơ quan công tố truy tố. Dù vậy, luật sư cũng đưa ra một số tình tiết mong HĐXX xem xét giảm nhẹ phần nào hình phạt như: bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo tại cơ quan điều tra và đã tác động người thân bồi thường khắc phục trước một phần hậu quả số tiền 30 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân.

Khi được nói lời sau cùng, Nguyễn Công Bằng tỏ ra hối hận và gửi lời xin lỗi muộn màng đến thân nhân của các bị hại.

Phán quyết của Tòa án: Sau quá trình nghị án xem xét toàn diện chứng cứ, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo không còn khả năng cải tạo, giáo dục. Chủ tọa phiên tòa đã thay mặt HĐXX tuyên phạt Nguyễn Công Bằng mức án Tử hình về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Hình phạt chung mà bị cáo phải chấp hành là Tử hình.

Về trách nhiệm dân sự, ngoài hình phạt cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội, tòa cũng buộc bị cáo Nguyễn Công Bằng phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần và mai táng phí cho đại diện gia đình người bị hại với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Đặng Thị Kim Ngân SN 2004 liên quan đến hơn 3.500 tài khoản ngân hàng
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

giết người

báo mới

Phụ nữ

vụ án giết người

tây ninh

Án tử hình

tử hình

tuyên án tử hình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại