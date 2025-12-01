Tự chữa bệnh bằng mẹo dân gian, một phụ nữ bị suy thận nặng

Sáng 1-12, Bệnh viện An Bình (TPHCM) cho hay vừa tiếp nhận một phụ nữ bị suy thận nặng sau thời gian dài tự chữa trị bằng mẹo dân gian truyền miệng.

Nhiều tháng trước đó, mỗi khi cảm thấy tiểu buốt hoặc tiểu rát, bệnh nhân uống các loại nước được giới thiệu trên mạng như nước râu bắp, nước diếp cá, nước rễ cây và nhiều loại lá được cho là "giải độc". Khi dùng, cảm thấy triệu chứng bớt nên người bệnh sử dụng thường xuyên.

Theo ThS-BS Trần Quốc Phong, Trưởng Đơn vị Tiết niệu - Bệnh viện An Bình, nếu đi khám sớm từ khi xuất hiện các triệu chứng ban đầu, bệnh sẽ không diễn biến nặng

Tại bệnh viện, kết quả siêu âm và CT scan cho thấy bệnh nhân bị sỏi niệu quản ở cả hai bên gây tắc nghẽn một phần dòng chảy nước tiểu từ thận xuống bàng quang. Sự bít tắc kéo dài này làm thận tổn thương, chức năng lọc giảm đáng kể, độ lọc cầu thận (GFR) giảm xuống mức tương ứng suy thận giai đoạn 3, nghĩa là thận đã mất khoảng 50%–60% chức năng.

Theo ThS-BS Trần Quốc Phong, Trưởng Đơn vị Tiết niệu - Bệnh viện An Bình, trường hợp này hoàn toàn có thể tránh được nếu đi khám ngay từ khi xuất hiện các triệu chứng ban đầu.

Tiểu buốt, rát, nhiều lần là những dấu hiệu phổ biến của viêm đường tiết niệu hoặc tắc nghẽn do sỏi. Nếu có sỏi niệu quản gây tắc nghẽn mà không được điều trị, nước tiểu không thể thoát xuống bàng quang sẽ trào ngược và làm giãn đài bể thận. Môi trường nước tiểu tù đọng là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, dẫn đến nhiễm trùng lặp đi lặp lại, phá hủy nhu mô thận từ từ theo thời gian.

Bệnh nhân lại tin rằng các loại nước dân gian có thể "rửa sạch thận", "trị viêm" hoặc "làm tan sỏi" nhưng thực tế không có bằng chứng khoa học nào từ các phương pháp này. Việc uống nhiều nước có thể giúp giảm nhẹ cảm giác rát buốt tạm thời do làm loãng nước tiểu nhưng không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của bệnh. "Khi niệu quản bị tắc nghẽn bởi sỏi, uống quá nhiều nước có thể làm thận căng phồng và tăng nguy cơ nhiễm trùng nặng, dẫn đến sốc nhiễm trùng – biến chứng nguy hiểm nhất của sỏi niệu quản" - BS Phong cảnh báo thêm.

Theo các chuyên gia, các phương pháp dân gian như uống nước lá, nước rễ cây hoặc các loại nước "giải độc" trên mạng hoàn toàn không có tác dụng trị sỏi hay trị nhiễm trùng. Nhiễm trùng đường tiểu cần được điều trị bằng kháng sinh theo đúng phác đồ, đồng thời phải xử lý nguyên nhân tắc nghẽn nếu có. Sỏi niệu quản không thể tan bằng thảo dược mà có thể được tán bằng laser, tán ngoài cơ thể hoặc lấy ra bằng phẫu thuật tùy vị trí và kích thước.



