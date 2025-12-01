4 loại đồ uống “đầu độc” thận mỗi ngày nếu lạm dụng: Cái cuối cùng ít người ngờ tới

Thận thực hiện các chức năng trọng yếu của cơ thể như lọc chất thải, điều hòa huyết áp, cân bằng khoáng chất và duy trì lượng dịch. Thế nhưng, không chỉ rượu bia, 4 loại đồ uống này cũng có thể khiến thận phải làm việc quá mức và âm thầm gây tổn thương thận.

4 loại đồ uống có thể gây hại cho thận nếu lạm dụng

Times of India cho biết, ngoài rượu bia, đây là 4 loại đồ uống tệ nhất cho thận nếu uống quá nhiều và lý do chúng khiến bạn phải cảnh giác hơn.

1. Nước ngọt có ga

Uống quá nhiều nước ngọt có ga có thể gây hại cho thận

Các loại nước ngọt có ga chứa nhiều axit phosphoric. Đây là loại chất làm xáo trộn cân bằng canxi - phosphate và góp phần hình thành sỏi thận, nhất là khi cơ thể thiếu nước. Lượng đường cao trong nước ngọt có ga còn làm tăng nguy cơ béo phì, tăng huyết áp và kháng insulin khi được tiêu thụ quá thường xuyên. Tất cả những yếu tố này là nguy cơ hàng đầu của bệnh thận mạn tính.

Một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Epidemiology (một tạp chí khoa học quốc tế chuyên ngành dịch tễ học) cũng đã ghi nhận việc uống nhiều nước ngọt có ga có thể làm thay đổi thành phần nước tiểu, tăng nguy cơ sỏi thận.

2. Nước tăng lực

Nước tăng lực

Nước tăng lực chứa caffeine liều cao, đường và các chất kích thích tổng hợp khiến thận phải hoạt động căng thẳng hơn. Caffeine làm tăng lượng nước tiểu, gây mất nước nếu không bù đủ; còn đường làm tăng nhu cầu chuyển hóa và ảnh hưởng huyết áp. Cả mất nước và tăng huyết áp đều là hai yếu tố nguy cơ gây bệnh thận.

Một nghiên cứu đăng tải trên BMC Nephrology (một tạp chí khoa học tập trung vào các nghiên cứu chuyên sâu về bệnh thận và điều trị thận học) nhấn mạnh rằng lạm dụng caffeine, đặc biệt khi kết hợp với đường hoặc chất kích thích tổng hợp, có thể gây hại cho thận.

3. Đồ uống thể thao

Lạm dụng đồ uống thể thao có thể bào mòn 2 quả thận

Nhiều người uống đồ thể thao thường xuyên dù không hoạt động thể chất cường độ cao. Khi đó, đường, phẩm màu và chất tạo ngọt nhân tạo trong loại đồ uống này có thể khiến thận phải hoạt động quá tải để lọc các chất thải dư thừa. Việc sử dụng thường xuyên đồ uống thể thao có thể gây áp lực kéo dài lên thận.

4. Sinh tố

Một loại sinh tố chứa cải xoăn

Đây là “thủ phạm” gây hại cho thận nếu uống quá nhiều nhưng ít người ngờ tới. Việc uống quá nhiều một số loại sinh tố chứa cải xoăn, rau chân vịt, các loại hạt,… có thể làm tăng lượng oxalate, yếu tố chính gây sỏi canxi oxalat. Khi xay ở dạng cô đặc, lượng oxalate hấp thu tăng vọt.

Thêm vào đó, sinh tố thường có nhiều đường. Nếu nạp quá nhiều đường và oxalate thường xuyên có thể gây hại cho thận.

Nghiên cứu trên tạp chí Frontiers in Bioscience (chuyên công bố các nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học sự sống và y sinh học) khẳng định oxalate trong chế độ ăn ảnh hưởng trực tiếp đến nguy cơ sỏi thận.

Những tổn thương thận thường tiến triển âm thầm, khó nhận biết. Việc thay đổi thói quen uống hằng ngày bao gồm uống 4 loại đồ uống trên một cách điều độ và đúng lúc, đồng thời chọn đồ uống lành mạnh hơn có thể giảm đáng kể gánh nặng lên thận, bảo vệ chức năng lọc và duy trì sức khỏe của cơ quan này.

