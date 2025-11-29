6 thói quen buổi tối có thể ‘bóp nghẹt’ 2 quả thận: Có 1 cũng cần bỏ ngay

Thận hoạt động liên tục suốt ngày đêm để lọc máu, cân bằng dịch, điều hoà huyết áp và hỗ trợ nhiều chức năng sống khác. Nhưng một số thói quen tưởng như vô hại trước khi đi ngủ lại đang âm thầm khiến thận phải làm việc quá tải. Nếu duy trì lâu dài, chúng có thể góp phần gây rối loạn tiểu tiện, tăng áp lực lọc hoặc thậm chí thúc đẩy các vấn đề thận mạn tính.

6 thói quen buổi tối có thể gây hại cho thận

1. Uống quá nhiều nước ngay trước khi ngủ

Uống nhiều nước vào buổi tối có thể gây hại cho thận (Ảnh minh họa).

Uống một lượng lớn nước vào sát giờ ngủ khiến thận phải tăng tốc lọc để tạo ra nước tiểu. Điều này dễ dẫn đến tiểu đêm, gián đoạn giấc ngủ và khiến nhịp lọc của thận bị rối loạn.

Times of India trích dẫn kết quả của một nghiên cứu cho thấy, việc uống nhiều nước trước khi ngủ làm tăng nguy cơ tiểu đêm, kéo theo sự quá tải không cần thiết cho thận.

Giải pháp: Phân bố nước uống đều trong ngày, giảm dần vào buổi tối và chỉ để một cốc nhỏ cạnh giường nếu thực sự cần.

2. Nhịn tiểu

Nhịn tiểu (Ảnh minh họa).

Nhiều người cố nhịn tiểu suốt đêm để tránh bị thức giấc nhưng điều này có thể làm tăng áp lực lên bàng quang, tạo môi trường cho vi khuẩn phát triển và gián tiếp ảnh hưởng đến thận.

Khi dòng tiểu bị ứ, áp lực ngược lên hệ lọc của thận có thể xảy ra. Nếu kèm theo tia tiểu yếu, khó bắt đầu hoặc đau buốt, người bệnh cần trao đổi với bác sĩ.

Giải pháp: Đi tiểu trước khi ngủ và tránh đồ uống lợi tiểu như cà phê vào buổi tối sẽ giúp hệ bài tiết hoạt động ổn định hơn.

3. Cắt nước quá mức vào buổi tối

Không nên cắt nước quá mức vào buổi tối (Ảnh minh họa).

Tránh uống nước hoàn toàn trước khi ngủ có thể làm giảm số lần thức giấc. Tuy nhiên, điều này có thể khiến thận gặp khó khăn vì nước tiểu quá cô đặc. Tình trạng này kích thích quá trình tạo sỏi và gây kích ứng đường tiết niệu.

Giải pháp: Duy trì uống đủ nước trong ngày và chỉ giảm lượng vừa phải vào buổi tối, không nhịn uống nước hoàn toàn.

4. Ăn bữa tối nhiều đạm

Không nên ăn bữa tối quá nhiều đạm (Ảnh minh họa).

Protein quan trọng cho cơ thể nhưng nếu bổ sung một lượng lớn dưỡng chất này vào buổi tối có thể khiến thận phải tăng hoạt động lọc chất thải. Với người có bệnh thận tiềm ẩn hoặc chức năng lọc giảm, thói quen này càng nguy hiểm.

Giải pháp: Tốt nhất là ăn nhiều đạm vào bữa trưa hoặc chiều sớm, giảm khẩu phần vào bữa tối. Người mắc tiểu đường hoặc vấn đề thận nên tham khảo chuyên gia dinh dưỡng để được hướng dẫn cụ thể.

5.Uống rượu gần giờ ngủ

Không nên uống rượu gần giờ đi ngủ (Ảnh minh họa).

Rượu ban đầu có thể gây buồn ngủ nhưng thực chất làm tăng lượng nước tiểu, gây mất nước và phá vỡ các giai đoạn ngủ sâu - một yếu tố rất quan trọng cho việc điều hoà huyết áp và phục hồi cơ thể. Tất cả những yếu tố này đều tác động gián tiếp tới thận.

Giải pháp: Nên đặt “giờ giới hạn” uống rượu xa giờ đi ngủ. Gần giờ ngủ, nên tắm nước ấm, nghe nhạc nhẹ hoặc đi bộ ngắn để thư giãn.

6. Bỏ qua tình trạng ngưng thở khi ngủ

Ngưng thở khi ngủ cũng có thể gây hại cho thận (Ảnh minh họa).

Ngưng thở khi ngủ khiến oxy giảm, huyết áp dao động mạnh và thúc đẩy viêm mạn tính. Tất cả những yếu tố này đều có thể gây suy giảm chức năng thận. Thế nhưng, nhiều người mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ mà không nhận ra. Hội chứng này gồm các dấu hiệu như ngáy to, buồn ngủ ban ngày. Hội chứng này cũng có thể được phát hiện bằng cách nhờ người khác quan sát khi bạn ngủ.

Giải pháp: Điều trị ngưng thở khi ngủ, thay đổi tư thế ngủ, giảm cân hoặc xử lý nghẹt mũi có thể cải thiện giấc ngủ và giảm gánh nặng cho thận.

Nguồn: Times of India