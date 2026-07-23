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Từ chiều tối nay, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng

Nguyễn Hoài
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Từ chiều tối nay đến ngày 25/7, miền Bắc đón đợt mưa lớn diện rộng, gồm cả khu vực vùng núi, trung du và đồng bằng, với nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Miền Trung tiếp tục nắng nóng nhưng giảm cường độ.

Đêm qua và sáng sớm nay (23/7), miền Bắc đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 22/7 đến 3 giờ ngày 23/7 có nơi trên 70mm như tại trạm Tân Pheo (Phú Thọ) 100.4mm, Cổ Đô (Hà Nội) 96.7mm, Sín Chải (Điện Biên) 93.4mm, Phú Lương (Thái Nguyên) 92mm, Chấn Thịnh (Lào Cai) 88mm, Tân Yên (Bắc Ninh) 77.6mm.

Dự báo trong sáng sớm nay, mưa còn rải rác ở Hà Nội, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, sau đó mưa giảm.

Từ chiều tối nay đến đêm mai (24/7), miền Bắc có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-120mm, có nơi mưa rất to trên 220mm.

Trong đó, vùng núi, trung du Bắc Bộ và tỉnh Quảng Ninh mưa từ 60-120mm, có nơi trên 220mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ mưa từ 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Sang ngày 25/7, miền Bắc tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi mưa rất to trên 80mm.

Hà Nội sáng nay có lúc có mưa rào và dông, sau không mưa. Từ chiều tối và đêm nay có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 32-34 độ.

Miền Bắc sắp đón mưa lớn: Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất Trong tháng 7 - Ảnh 1.

Hà Nội sáng nay, chiều tối và đêm có mưa dông.

Thanh Hóa và Bắc Nghệ An hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, cao nhất 34-36 độ.

Từ Nam Nghệ An đến Phú Yên cũ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ.

Dự báo từ mai, nắng nóng hạ nhiệt ở khu vực miền Trung.

Tây Nguyên ngày ít mưa, nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ ngày ít mưa, nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

TPHCM ngày ít mưa, chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 33-35 độ.

Dự báo những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

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mưa lớn miền Bắc

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