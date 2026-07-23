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Từ vụ biển hiệu ‘trắng’ tiếng Việt ở Đà Nẵng, làm biển hiệu ra sao để không bị phạt?

Thanh Hiền
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Đà Nẵng vừa tiến hành kiểm tra, xử lý hàng loạt biển hiệu trái quy định, đặc biệt “trắng” tiếng Việt. Sau khi Báo Tiền Phong phản ánh, nhiều cơ sở, người kinh doanh bày tỏ băn khoăn không biết biển hiệu thế nào mới đúng chuẩn?

Tại khu phố du lịch An Thượng (phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng ), hàng loạt biển hiệu dày đặc tiếng nước ngoài, có biển gồm nhiều thứ tiếng nhưng "trắng" tiếng Việt dù đang kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam. Không ít biển khác chữ nước ngoài “chiếm sóng”, chỉ có một vài dòng tiếng Việt qua loa bên dưới.

Lực lượng chức năng cho hay những biển hiệu này đều trái quy định và buộc phải tháo dỡ, khắc phục.

Biển hiệu dày đặc chữ nước ngoài, không có một dòng tiếng Việt về dịch vụ của cơ sở. Ảnh:Thanh Hiền.

Chia sẻ với Tiền Phong, đại diện Phòng Văn hóa – Xã hội phường Ngũ Hành Sơn cho biết, quy định về viết, đặt biển hiệu căn cứ Văn bản hợp nhất số 88/VBHN-VPQH ngày 22/8/2025: Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012, có hiệu lực từ ngày 01/01/2013 và Luật số 75/2025/QH15 ngày 16/6/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.

Theo đó, trong các sản phẩm quảng cáo phải có nội dung thể hiện bằng tiếng Việt, trừ những trường hợp: nhãn hiệu hàng hóa, khẩu hiệu, thương hiệu, tên riêng bằng tiếng nước ngoài hoặc các từ ngữ đã được quốc tế hóa không thể thay thế bằng tiếng Việt.

Từ ngữ bằng tiếng Việt trong sản phẩm quảng cáo phải bảo đảm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, rõ ràng, dễ hiểu và thể hiện chính xác nội dung cần truyền đạt.

Trong trường hợp sử dụng cả tiếng Việt, tiếng nước ngoài trên cùng một sản phẩm quảng cáo thì khổ chữ nước ngoài không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt.

Biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh phải có tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có); tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; địa chỉ, điện thoại.

Dù đối tượng khách hàng nhắm đến là người nước ngoài, các biển hiệu cũng phải tuân thủ quy định về chữ viết trong quảng cáo.

Đại diện Phòng Văn hóa – xã hội phường Ngũ Hành Sơn thông tin thêm, Nghị định số 87/2026/NĐ-CP ngày 27/3/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Vi phạm các quy định về tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà không thể hiện bằng tiếng Việt, trừ những trường hợp nhãn hiệu hàng hóa, khẩu hiệu, thương hiệu, tên riêng bằng tiếng nước ngoài; các từ ngữ đã được quốc tế hóa không thể thay thế bằng tiếng Việt...

Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà thể hiện khổ chữ nước ngoài vượt quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt hoặc không đặt bên dưới chữ tiếng Việt trong trường hợp trên cùng một sản phẩm quảng cáo có sử dụng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

Biển hiệu chi chít chữ tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc giới thiệu dịch vụ nhưng chỉ tóm tắt nội dung vỏn vẹn bằng 4 chữ tiếng Việt.

Vi phạm quy định về biển hiệu có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ tên gọi bằng tiếng Việt trên biển hiệu; không viết bằng chữ tiếng Việt mà chỉ viết bằng chữ tiếng nước ngoài trên biển hiệu; thể hiện tên riêng, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ tiếng nước ngoài ở phía trên tên bằng chữ tiếng Việt trên biển hiệu; thể hiện tên gọi, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ tiếng nước ngoài có khổ chữ quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt trên biển hiệu.

Lực lượng chức năng yêu cầu các cơ sở có biển hiệu trái quy định phải tháo dỡ, khắc phục.

Trước đó, Tiền Phong có bài phản ánh “Bảng hiệu 'trắng' tiếng Việt, khách nội vừa xem vừa đoán... bên trong bán gì?” . Sau đó, lực lượng chức năng phường Ngũ Hành Sơn đã tiến hành kiểm tra, xử lý hàng loạt biển hiệu trái quy định trên địa bàn.

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Tags

thành phố đà nẵng

biển quảng cáo

khu phố du lịch An Thượng

Phòng Văn hoá – Xã hội phường Ngũ Hành Sơn

Đường dây nóng: 0943 113 999

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