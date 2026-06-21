Từ 1/7, người đến hoặc đang sống tại Hà Nội cần chú ý

Đây là thông tin quan trọng mọi người cần nắm được.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, từ ngày 1/7 đến ngày 31/12/2026, Hà Nội dự kiến triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực Hoàn Kiếm. Đây là khu vực trung tâm, gồm không gian phố cổ, khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm và nhiều tuyến phố có mật độ hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ cao.

Hồ Gươm, phố cổ và chợ đêm phố cổ từ lâu là một trong những khu vực du lịch đông đúc bậc nhất thủ đô Hà Nội. Vào các tối cuối tuần, nơi đây thu hút lượng lớn người dân và du khách tới đi bộ, tham quan, mua sắm, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm không gian văn hóa đặc trưng của phố cổ.

Ảnh minh họa

Vùng phát thải thấp có thể hiểu là khu vực được tổ chức quản lý giao thông theo hướng hạn chế một số phương tiện gây ô nhiễm, qua đó giảm khí thải, cải thiện chất lượng không khí và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, phương tiện xanh hoặc đi bộ.

Với du khách, thay đổi này đặc biệt đáng chú ý bởi khu vực được nhắc tới chính là những điểm quen thuộc trong hành trình khám phá Hà Nội: hồ Hoàn Kiếm, phố đi bộ, phố cổ, chợ đêm và các tuyến phố ẩm thực, mua sắm lân cận.

11 tuyến phố được nhắc tới trong phương án thí điểm

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng, vùng phát thải thấp ban đầu được đề xuất giới hạn trong 11 tuyến phố thuộc phường Hoàn Kiếm, gồm: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân và Lý Thái Tổ.

Đây đều là các tuyến phố có lượng người qua lại lớn, gắn trực tiếp với không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, chợ đêm phố cổ và các hoạt động du lịch cuối tuần. Một số tuyến nằm sát hồ, một số tuyến đi sâu vào khu phố cổ - nơi thường xuyên đông đúc vào buổi tối, nhất là thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật.

Ảnh Báo Chính Phủ





Người dân, du khách cần lưu ý gì khi tới đây?

Điều đầu tiên cần lưu ý là không nên hiểu đơn giản rằng từ 1/7 sẽ “cấm toàn bộ xe xăng” vào khu vực Hồ Gươm, phố cổ. Theo báo Nhân Dân, phương án được đề xuất là thí điểm vùng phát thải thấp tại phường Hoàn Kiếm từ giữa năm 2026, trước khi mở rộng ra các khu vực khác.

Với xe máy sử dụng xăng, theo phương án được Nhân Dân và Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng đăng tải, nhóm phương tiện này dự kiến bị hạn chế lưu thông trong vùng lõi vào các khung giờ cuối tuần: từ 18h đến 24h thứ Sáu, và từ 6h đến 24h thứ Bảy, Chủ nhật. Đây cũng là thời điểm phố đi bộ Hồ Gươm và chợ đêm phố cổ hoạt động đông đúc nhất.

Vì vậy, nếu có kế hoạch tới khu vực này từ ngày 1/7, người dân và du khách nên chủ động kiểm tra thông tin phân luồng mới nhất, theo dõi biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Những người đi xe cá nhân nên cân nhắc gửi xe ở bên ngoài khu vực lõi rồi đi bộ vào hồ Hoàn Kiếm, phố cổ hoặc chợ đêm.

Ảnh VnEconomy

Với du khách lưu trú gần trung tâm, đi bộ, sử dụng xe buýt, taxi điện hoặc các phương tiện công cộng phù hợp có thể là lựa chọn thuận tiện hơn, nhất là vào cuối tuần. Việc này không chỉ giúp tránh mất thời gian tìm điểm gửi xe mà còn phù hợp với định hướng xây dựng không gian trung tâm ít khói bụi, thân thiện hơn với người đi bộ.

Ngoài xe máy xăng, các nhóm phương tiện kinh doanh vận tải, ô tô lớn hoặc phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng cần theo dõi thêm quy định về tiêu chuẩn khí thải, khung giờ hạn chế và phương án tổ chức giao thông khi thành phố có thông báo chính thức.