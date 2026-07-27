TST: Lửa bùng lên từ Kiev tới Odesa! Nga tiến tới "quyết định bước ngoặt" - Ông Putin đã ký loạt văn kiện

Lửa và những cột khói đen bao trùm từ Kiev tới Odesa. Ông Putin khẳng định mọi nỗ lực cô lập Moscow trong các lĩnh vực quốc phòng và an ninh đều sẽ thất bại.

Lửa bùng lên từ Kiev tới Odesa

Đài TST (Nga) ngày 27/7 đăng bài viết có tiêu đề "Nga tiến tới quyết định bước ngoặt. Ông Putin đã ký toàn bộ văn kiện. Lửa bùng lên từ Kiev tới Odesa!"

Theo đó, các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine tiếp tục diễn ra với cường độ lớn, khiến lửa và những cột khói đen bốc lên từ Kiev tới tỉnh Odesa. Hàng loạt cơ sở liên quan tới hoạt động sản xuất UAV, dự trữ nhiên liệu và vận chuyển hàng hóa quân sự đã trở thành mục tiêu.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tại Kiev, lực lượng nước này đã đánh trúng một cơ sở của công ty Smart Intelligent Systems, doanh nghiệp tham gia sản xuất máy bay không người lái và linh kiện phục vụ việc chế tạo UAV.

Nguồn tin của TST cho biết mục tiêu bị tấn công là địa điểm lắp ráp và lưu trữ máy bay không người lái, có khả năng sản xuất tới khoảng 1.000 chiếc mỗi tháng. Đây được xem là một mắt xích quan trọng trong hệ thống cung cấp UAV cho quân đội Ukraine.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: Reuters

Không chỉ Kiev, các mục tiêu tại miền nam Ukraine cũng liên tiếp hứng đòn. Tại cảng Chornomorsk thuộc tỉnh Odesa, lực lượng Nga đã tấn công những bể chứa nhiên liệu và chất bôi trơn.

Phía Ukraine có thể đã chờ đợi một khoảng thời gian tạm lắng sau đợt tập kích ban đêm, nhưng tới ban ngày, các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn. Hình ảnh những cột khói đen khổng lồ bốc lên tại khu vực cảng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Theo TST, một bến container tại Chornomorsk, nơi tập kết hàng hóa phục vụ mục đích quân sự, đã bốc cháy dữ dội. Ở khu vực phía nam thành phố Odesa, các tàu hàng rời tham gia vận chuyển hàng hóa quân sự cũng trở thành mục tiêu.

Điều phối viên lực lượng ngầm tại Mykolaiv, ông Sergei Lebedev, nhận định hoạt động xuất khẩu của Ukraine từ lâu đã gắn trực tiếp với việc duy trì nguồn lực cho cuộc xung đột.

Theo ông Lebedev, việc xuất khẩu ngũ cốc, dầu thực vật, kim loại cán và các sản phẩm khác mang lại cho Kiev một nguồn ngoại tệ quan trọng. Khoản tiền này sau đó được sử dụng để mua vũ khí, máy bay không người lái, linh kiện và đạn dược.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của các cuộc tấn công không chỉ giới hạn ở việc phá hủy một tàu hàng, một kho nhiên liệu hay một số container cụ thể. Mỗi vụ tập kích còn gây sức ép lên toàn bộ hệ thống logistics đường biển của Ukraine.

Nga tiến tới “quyết định bước ngoặt”

Trong bối cảnh đó, Moscow đang chuyển sang một giai đoạn hành động quyết liệt hơn, với những "quyết định mang tính bước ngoặt" nhằm gia tăng sức ép trên cả chiến trường lẫn hậu phương của Ukraine.

Tổng thống Vladimir Putin vừa đưa ra hàng loạt tuyên bố đáng chú ý về Hải quân Nga, an ninh quốc gia và cuộc xung đột tại Ukraine.

Nhân Ngày Hải quân, ông Putin nhấn mạnh lực lượng hải quân giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong bộ ba hạt nhân chiến lược của Nga. Ông khẳng định mọi nỗ lực cô lập Moscow trong các lĩnh vực quốc phòng và an ninh đều sẽ thất bại.

Đề cập tới vấn đề Ukraine, ông Putin tuyên bố: “Chúng tôi không phát động bất kỳ cuộc chiến nào”.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng Moscow chỉ phản ứng trước những hoạt động quân sự được tiến hành với sự hậu thuẫn của NATO. Ông cáo buộc chính quyền Kiev theo đuổi tư tưởng dân tộc chủ nghĩa cực đoan và công khai khôi phục hệ tư tưởng Quốc xã.

Ông Putin đồng thời khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt sớm hay muộn cũng sẽ kết thúc và bày tỏ tin tưởng rằng “chiến thắng sẽ thuộc về Nga”.

Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Theo Tổng thống Nga, Moscow từng là bên bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, nhưng chính quyền Kiev đã lựa chọn tuyên bố Nga là kẻ thù. Ông cảnh báo Ukraine sẽ phải đối mặt với những hậu quả nặng nề từ lựa chọn này.

Theo TST, những tuyên bố cứng rắn của ông Putin, kết hợp với các cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào Kiev, Odesa và hệ thống hậu cần của Ukraine, cho thấy Nga đang tiến tới những “quyết định mang tính bước ngoặt”.

Nhận định, trong chương trình "Chúng tôi nắm rõ", chuyên gia quân sự kiêm nhà khoa học chính trị Yevgeny Mikhailov đồng tình rằng Moscow cần tiến hành các cuộc tấn công mạnh hơn nhằm vào chính quyền Kiev và hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động quân sự của Ukraine.

"Trong một thời gian dài, những quyết định mang tính bước ngoặt đã không được đưa ra. Nhưng giờ đây, những quyết định đó đang được thực hiện", ông Mikhailov nói.

Theo chuyên gia này, giai đoạn Nga đặt niềm tin vào những cam kết từ phía phương Tây đã kết thúc. Những diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào mức độ gây sức ép quân sự trên chiến trường, cũng như hoạt động nhằm vào hệ thống hậu cần của Ukraine.

Ông Putin ký một loạt văn kiện quan trọng

Giữa lúc Nga gia tăng sức ép quân sự lên Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin đã ký một loạt văn kiện quan trọng, trong đó đáng chú ý nhất là gói quy định siết chặt điều kiện cư trú và làm việc đối với người nhập cư.

Các quyết định này được nhận định có thể tác động gián tiếp tới khả năng duy trì cuộc xung đột của Nga thông qua việc kiểm soát nguồn nhân lực, nguồn thu thuế và sự ổn định của nền kinh tế hậu phương.

Theo quy định mới, công dân nước ngoài phải chứng minh có đủ thu nhập để bảo đảm cuộc sống cho bản thân và gia đình. Dữ liệu về việc làm và thu nhập sẽ được cơ quan thuế, Quỹ Xã hội và Bộ Nội vụ Nga kiểm tra thường xuyên. Nếu không đạt mức thu nhập bắt buộc, người nhập cư có thể bị hủy giấy phép lao động và rút ngắn thời gian lưu trú.

Ông Putin vừa ký một loạt văn kiện quan trọng. Ảnh: TASS

Ở một mặt, cơ chế này giúp chính quyền Nga kiểm soát chặt hơn lực lượng lao động nước ngoài, hạn chế tình trạng làm việc không chính thức và bảo đảm các khoản thuế được nộp đầy đủ. Trong điều kiện xung đột kéo dài, việc tăng khả năng quản lý dân cư và duy trì trật tự trong nước có ý nghĩa đối với sự ổn định của hậu phương.

Ở mặt khác, việc siết điều kiện cư trú có thể khiến một bộ phận người nhập cư không đáp ứng yêu cầu phải rời Nga. Điều này có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nhân công tại các lĩnh vực như xây dựng, vận tải, kho vận và sản xuất.

Nếu nguồn lao động giảm, chi phí tiền lương và vận chuyển có thể tăng, tiến độ một số dự án bị ảnh hưởng. Xét trong dài hạn, những sức ép này có thể tác động tới chuỗi cung ứng, hoạt động sản xuất và khả năng phân bổ nguồn lực của nền kinh tế Nga trong thời chiến.

Do đó, tác động của các văn kiện vừa được ông Putin ký mang tính hai chiều. Chúng có thể giúp Moscow siết chặt quản lý hậu phương và tăng tính minh bạch của thị trường lao động, nhưng đồng thời đặt ra bài toán bảo đảm đủ nhân lực để nền kinh tế tiếp tục vận hành trong lúc chiến sự Ukraine kéo dài.

Ngoài gói luật về người nhập cư, Tổng thống Nga còn ký quy định xử phạt các công ty cá cược nhận tiền từ những người đã đăng ký tự cấm cá cược, đồng thời phê chuẩn thỏa thuận với Kyrgyzstan về việc thành lập cơ quan đại diện của Bộ Nội vụ nước này tại Nga.

Như vậy, trong khi quân đội Nga tiếp tục gây sức ép từ Kiev tới Odesa, Điện Kremlin cũng tăng cường các biện pháp quản lý bên trong đất nước.

Hiệu quả của những quyết định này đối với chiến sự sẽ không thể hiện ngay bằng sự thay đổi trên tiền tuyến, mà chủ yếu nằm ở khả năng Moscow duy trì nguồn nhân lực, ổn định xã hội và sức chịu đựng của nền kinh tế trong một cuộc xung đột kéo dài.