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Truy tố Chu Đình Sơn SN 1973 liên quan số tiền 8 tỷ đồng

Trang Anh
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Sau khi nhận đủ 8 tỷ đồng từ bà D, Sơn dùng vào mục đích khác, dẫn đến không còn khả năng chuộc đất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an tỉnh An Giang ngày 21/7/2026 cho biết đã đề nghị truy tố đối với Chu Đình Sơn, sinh năm 1973, trú tại tổ 5, khu phố 7 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.‎

Theo điều tra ban đầu, năm 2017, Chu Đình Sơn mua 3.911,69m² trong tổng diện tích 6.911,8m² đất tại xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là đặc khu Phú Quốc). Thửa đất này vẫn do ông A và bà X đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến năm 2020, Sơn mang thửa đất trên thế chấp cho bà N.T.Q để vay 3 tỷ đồng. Mặc dù đất đang được thế chấp, ngày 12/7/2021, Sơn tiếp tục bán chính thửa đất này cho bà L.T.D với giá 8 tỷ đồng và cam kết sau khi tách thửa sẽ làm thủ tục sang tên cho bà D.

Đối tượng Sơn - Ảnh: Công an An Giang

Quá trình ký kết hợp đồng chuyển nhượng, Sơn không mời ông A và bà X đến ký hợp đồng mà nhờ người khác giả chữ ký và lăn dấu vân tay vào vị trí của ông A và bà X để bà D tin tưởng giao tiền. Sau khi nhận đủ 8 tỷ đồng từ bà D, Sơn không sử dụng số tiền này để chuộc lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp mà dùng vào mục đích khác, dẫn đến không còn khả năng chuộc đất.

Đến ngày 6/1/2022, theo yêu cầu của Sơn, ông A và bà X làm thủ tục chuyển nhượng 3.911,69m² đất cho bà N.T.Q để xử lý khoản thế chấp. Khi phát hiện thửa đất mình đã mua được sang tên cho người khác, bà D đã gửi đơn tố cáo hành vi của Sơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra.

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