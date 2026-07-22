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Thi hành lệnh bắt tạm giam "thầy bói" Phạm Thị Phượng 53 tuổi

Trang Anh
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Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Thị Phượng hành nghề bói toán tại nhà và tự xưng là “Tý”.

Ngày 21/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Phượng (sinh năm 1973), trú phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Thị Phượng hành nghề bói toán tại nhà và tự xưng là “Tý”. Thông qua người quen giới thiệu, một người phụ nữ tìm đến Phượng nhờ giúp lấy lại khoảng 10 tỷ đồng đã bị lừa đảo chiếm đoạt trước đó.

Lợi dụng sự tin tưởng của bị hại, Phượng đưa ra nhiều thông tin gian dối, tự nhận có khả năng giúp thu hồi số tiền bị mất và liên tục hứa hẹn về thời gian nhận lại tiền. Để tạo lòng tin, Phượng nhiều lần yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản do mình chỉ định với nhiều lý do khác nhau.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định đối với Phạm Thị Phượng - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Tin vào những lời hứa của Phượng, từ ngày 25/12/2024 đến ngày 14/01/2025, bị hại đã nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng với tổng số tiền 179 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của Phạm Thị Phượng và những người có liên quan; đồng thời xác định vai trò của từng cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tin vào các đối tượng tự xưng có khả năng xem bói, cúng giải hạn, làm phép hoặc lấy lại tài sản bằng tâm linh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi bị lừa đảo hoặc có tranh chấp về tài sản, người dân cần trình báo ngay cơ quan Công an để được giải quyết theo quy định của pháp luật; tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng và không tiếp tay cho các hoạt động mê tín dị đoan.

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