Từ Vũ Văn Quỳnh SN 1976, công an bắt Đoàn Thị Hạnh SN 1988

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ, khởi tố bị can đối với Đoàn Thị Hạnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 21/7/2026 cho biết vừa tiếp nhận, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Quỳnh (sinh năm 1976, trú tại số 147, đường Mạc Đĩnh Chi, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Trước đó, ngày 16/6/2026, tại khu vực làm thủ tục xuất, nhập cảnh của Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái chủ trì kiểm tra hành chính Vũ Văn Quỳnh đang làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc bằng Sổ thông hành, kết quả phát hiện đối tượng này có hành vi cất giấu 700 tờ tiền mệnh giá 100 YUAN (Nhân dân tệ), tổng số 70.000 Nhân dân tệ nhưng không làm thủ tục khai báo Hải quan để mang trái phép sang Trung Quốc tiêu thụ.

Quá trình xuất, nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Vũ Văn Quỳnh biết quy định của Nhà nước Việt Nam khi đi qua Cửa khẩu chỉ được mang theo số tiền 6.000 Nhân dân tệ, trường hợp mang hơn 6.000 nhân dân tệ phải khai báo cơ quan chức năng để được làm thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, do Vũ Văn Quỳnh có nhu cầu mang nhiều tiền sang Trung Quốc để chi tiêu cá nhân nhưng không muốn khai báo với lực lượng chức năng nên đã cất giấu số tiền trên trong túi quần và balo, không đưa vào máy soi chiếu của lực lượng Hải quan.

Các bị can Vũ Văn Quỳnh (trái) và Đoàn Thị Hạnh (phải) - Ảnh: Công an Quảng Ninh Các bị can Vũ Văn Quỳnh (trái) và Đoàn Thị Hạnh (phải) - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Tổng số tang vật thu giữ gồm 70.000 Nhân dân tệ (loại mệnh giá 100 Nhân dân tệ) tương đương hơn 250 triệu Việt Nam đồng theo tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngày 19/6/2026, Hải quan cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6, tỉnh Quảng Ninh chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh nhận để điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 24/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Văn Quỳnh về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Mở rộng điều tra, ngày 01/7/2026 Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ, khởi tố bị can đối với Đoàn Thị Hạnh (sinh năm 1988, trú tại khu Hải Hoà 4, phường Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.