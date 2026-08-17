Trước khi tắt điều hòa, có 1 điều nhất định phải làm để tiết kiệm điện, bảo vệ thiết bị: Không phải ai cũng biết

Nhiều người có thói quen tắt điều hòa ngay sau khi sử dụng mà không biết 5-10 phút chờ máy “sấy khô” bên trong có thể giúp hạn chế nấm mốc, rò nước và hỏng máy.

Khi bạn không có nhu cầu sử dụng điều hòa nữa, đừng ngay lập tức ấn nút Off. Nghiên cứu của Đại học Tokyo, Nhật Bản cho thấy dàn bay hơi của điều hòa chưa được làm khô có thể nhanh chóng trở thành nơi sinh sôi của một lượng lớn bào tử nấm mốc.

Bạn tưởng mình tiết kiệm được 5 giây, nhưng thực tế có thể đang vô tình tạo ra một nguy cơ cho đường hô hấp của cả gia đình.

Mùa hè bật điều hòa, nhiều người thường thấy ngứa mũi, khô họng và cho rằng nguyên nhân là không khí quá khô. Có người thậm chí đã thử dùng máy tạo ẩm nhưng tình trạng vẫn không cải thiện. Vấn đề có thể không nằm ở môi trường bên ngoài mà ở chính phần bên trong điều hòa mà bạn không nhìn thấy.

Khi làm lạnh, dàn bay hơi của điều hòa sẽ đọng rất nhiều nước ngưng tụ. Nếu tắt máy ngay lập tức, hơi ẩm và nước còn sót lại sẽ bị giữ lại bên trong thiết bị. Khoang kín cùng lượng nước dư này vô tình tạo thành môi trường lý tưởng cho nấm mốc phát triển.

Những bào tử nấm mốc mắt thường không thể nhìn thấy có thể theo luồng gió lạnh phát tán khắp phòng trong lần bật điều hòa tiếp theo. Người nhạy cảm có thể hắt hơi, người lớn tuổi ho, trẻ nhỏ liên tục khó chịu ở cổ họng. Nguyên nhân đôi khi lại bắt đầu từ chính nút tắt điều hòa mà bạn tiện tay nhấn.

Đáng nói hơn, việc tắt điều hòa đột ngột còn có thể ảnh hưởng đến máy nén.

Bạn muốn nhanh nên ngắt máy ngay, nhưng máy nén chưa kịp hoàn tất quá trình vận hành. Theo bài viết của Aboluowang, các thử nghiệm của Hiệp hội Điện lạnh Mỹ cho thấy việc ngắt điện đột ngột có thể gây ra hiện tượng “va đập” chất lỏng, từ đó làm giảm đáng kể tuổi thọ máy nén.

Khi bạn không có nhu cầu sử dụng điều hòa nữa, đừng ngay lập tức ấn nút Off, theo lời khuyên trên Aboluowang.

Nhiều người từng gặp tình trạng điều hòa dùng được 3-5 năm thì bất ngờ phát ra tiếng ồn lớn hơn, khả năng làm lạnh giảm. Họ thường nghĩ máy đã cũ nên xuống cấp, nhưng nguyên nhân đôi khi lại liên quan đến thói quen tắt máy không đúng cách.

Chi phí thay máy nén thường có thể chiếm một phần đáng kể giá trị của cả chiếc điều hòa. Tiết kiệm vài giây nhưng cuối cùng phải bỏ ra hàng triệu đồng để sửa máy thì rõ ràng không phải một phép tính có lợi.

Chưa hết, nước bên trong không được thoát hết còn có thể gây ra một loạt vấn đề khác. Nếu tình trạng này kéo dài, đường ống thoát nước có thể bị tắc.

Theo thống kê từ Hiệp hội Sửa chữa Điện gia dụng Quảng Châu, vào mùa hè, một phần đáng kể các trường hợp điều hòa gặp sự cố liên quan đến tình trạng tắc đường ống thoát nước.

Tắt điều hòa đúng cách

Thực ra, thay đổi thói quen này không hề khó. Cốt lõi chỉ nằm ở một điều: đừng vội tắt điều hòa ngay, hãy cho máy một khoảng thời gian để “kết thúc” chu trình hoạt động.

Cách đơn giản nhất là trước khi tắt máy, chuyển sang chế độ quạt và để máy chạy thêm khoảng 5-10 phút. Giống như một người vừa chạy xong không nên lập tức ngồi xuống mà cần đi bộ vài bước để cơ thể hạ nhiệt, điều hòa cũng cần một khoảng thời gian để luồng gió làm khô hơi ẩm bên trong.

Aboluowang khuyên trước khi tắt điều hòa, hãy chuyển sang chế độ quạt và để máy chạy thêm khoảng 5-10 phút.

Nhiều mẫu điều hòa thông minh hiện nay còn có chức năng hẹn giờ hoặc tự làm khô. Trong lúc bạn thu dọn đồ đạc hay làm những việc khác, máy có thể tự hoàn thành quá trình này. Không tốn thêm chi phí đáng kể, cũng không mất nhiều công sức, chỉ đơn giản là chờ thêm khoảng thời gian tương đương một bài hát.

Khi chọn mua điều hòa, nhiều người chỉ chú ý đến công suất, mức tiêu thụ điện và giá thành mà xem nhẹ những tính năng này. Nhưng chính những chi tiết tưởng như không đáng kể lại có thể quyết định việc sử dụng thiết bị trong vài năm tới có thuận tiện hay không.

Mùa đông khi tắt điều hòa cũng không nên chủ quan. Với chế độ sưởi, trước khi dừng máy cũng nên để chế độ quạt hoạt động thêm một lúc.

Đừng nghĩ mùa đông không dùng chế độ làm lạnh thì có thể tùy tiện tắt máy. Điều hòa cũng giống như con người, khi cần “hạ nhịp” thì phải có thời gian chuyển tiếp. Bạn chăm sóc nó đúng cách, thiết bị sẽ ít gặp trục trặc giữa chừng hơn.

Người thường xuyên tắt máy sai cách không chỉ có thể tiêu tốn nhiều tiền điện hơn mà còn phải vệ sinh máy thường xuyên và đối mặt với nguy cơ phải sửa chữa bất cứ lúc nào. Sau vài năm, số tiền chênh lệch thậm chí có thể tương đương chi phí cho một lần sửa chữa lớn.

Người biết cách tiết kiệm thực sự không phải lúc nào cũng là người cố cắt giảm những khoản chi trước mắt, mà là người biết làm đúng những thao tác nhỏ tưởng như chẳng đáng bao nhiêu.

Ở một số quốc gia, vấn đề này được chú ý khá nghiêm túc. Theo Aboluowang, hướng dẫn sử dụng điều hòa tại Nhật Bản thường nêu rõ quy trình làm khô thiết bị, và người dân cũng quen với việc thực hiện bước này. Liên minh châu Âu cũng đang thúc đẩy việc tích hợp chức năng tự động làm khô vào điều hòa.

Giờ đây, khi nhìn lại thao tác tắt điều hòa đột ngột, bạn còn nghĩ đó là cách tiết kiệm thời gian nữa không? Chờ thêm 10 phút có thể đổi lại một mùa hè với luồng khí mát không có mùi ẩm mốc, giúp điều hòa sử dụng thêm vài năm và hạn chế cảnh nửa đêm phải thức dậy lau nước rò rỉ.

Sự thoải mái trong cuộc sống đôi khi nằm ngay trong những thói quen rất nhỏ như vậy. Và có lẽ, “tiết kiệm công sức” thực sự không phải là làm mọi thứ thật nhanh, mà là làm đúng ngay từ đầu để không phải mất thêm thời gian và tiền bạc sửa chữa về sau.