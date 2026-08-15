Vì sao nhiều người vùi vỏ cam xuống đất quanh gốc cây?

Vỏ cam tưởng chỉ là rác nhà bếp nhưng nếu được xử lý đúng cách, nó có thể trở thành nguồn chất hữu cơ cho đất. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng cứ vùi thật nhiều vỏ cam tươi là cây sẽ phát triển vượt trội.

Sau khi ăn cam, nhiều người có thói quen giữ lại phần vỏ, cắt nhỏ rồi vùi xuống đất quanh gốc cây trong vườn. Đây là một cách tận dụng phế phẩm nhà bếp khá đơn giản, nhưng hiệu quả thực sự nằm ở quá trình phân hủy chất hữu cơ chứ không phải ở một "công dụng thần kỳ" nào của vỏ cam.

1. Vỏ cam phân hủy, bổ sung chất hữu cơ cho đất

Vỏ cam cũng như các loại vỏ, lõi rau củ quả khác là vật liệu thực vật có thể phân hủy. Theo ấn phẩm của Đại học Utah State (Mỹ), những phế phẩm thực vật từ nhà bếp có thể được đưa trở lại đất; trong quá trình phân hủy, chúng cung cấp nguồn carbon cho vi sinh vật và góp phần bổ sung chất hữu cơ cho đất.

Khi lượng chất hữu cơ trong đất được duy trì ở mức phù hợp, đất có thể cải thiện khả năng giữ nước, giữ dinh dưỡng và tạo môi trường thuận lợi hơn cho các sinh vật đất. Đại học Minnesota (Mỹ) cho biết chất hữu cơ là một thành phần quan trọng đối với sức khỏe đất và đóng vai trò trong việc duy trì cấu trúc, độ phì cũng như hoạt động của hệ sinh vật trong đất.

Vì vậy, việc vùi hoặc ủ vỏ cam thực chất không phải để cây "hút chất bổ" trực tiếp từ vỏ, mà là tận dụng một loại phế phẩm thực vật để bổ sung vật chất hữu cơ trở lại cho đất thông qua quá trình phân hủy.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng vỏ cam không phải phân bón hoàn chỉnh và quá trình phân hủy cần thời gian. Không nên kỳ vọng việc chôn vài miếng vỏ cam sẽ giúp cây trồng phát triển nhanh chóng.

Vỏ cam cũng như các loại vỏ, lõi rau củ quả khác là vật liệu thực vật có thể phân hủy.

2. Đây là cách tận dụng rác nhà bếp thay vì vứt bỏ

Vỏ cam hoàn toàn có thể trở thành nguyên liệu làm phân compost. Tài liệu hướng dẫn của Đại học Utah State liệt kê rõ vỏ cam trong nhóm phế phẩm trái cây có thể đưa vào quá trình ủ compost.

Cách này đặc biệt phù hợp với những gia đình thường xuyên ăn trái cây và có một khu vườn nhỏ. Lá cây, rau củ thừa và vỏ trái cây có thể được thu gom, xử lý rồi chuyển thành nguồn chất hữu cơ phục vụ khu vườn.

Đại học Oregon State (Mỹ) cũng lưu ý compost là vật liệu hữu cơ đã được phân hủy một phần, có thể sử dụng để cải thiện đất trồng cây và giúp đất giữ nước tốt hơn.

Nhưng đừng vùi thật nhiều vỏ cam tươi quanh gốc cây

Đây là điểm quan trọng nhất nếu bạn muốn thử cách làm này.

Vỏ cam tươi là vật liệu chưa phân hủy. Nếu chôn nguyên miếng với số lượng lớn, quá trình phân hủy có thể diễn ra chậm và không mang lại lợi ích tức thời cho cây. Đại học Utah State khuyến nghị cắt nhỏ các vật liệu thực vật trước khi đưa vào đất để tăng diện tích tiếp xúc với vi sinh vật và giúp chúng phân hủy nhanh hơn.

Một cách phù hợp hơn là cắt nhỏ vỏ cam rồi đưa vào ủ phân compost cùng các nguyên liệu hữu cơ khác. Khi phân compost đã phân hủy hoàn toàn, có kết cấu tơi xốp và mùi giống đất, nó phù hợp hơn để bổ sung cho cây. Đại học Oregon State cũng cảnh báo không nên sử dụng quá nhiều compost cùng lúc vì việc bổ sung quá mức có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng và ảnh hưởng đến cây.

Tóm lại, vỏ cam có thể được tái chế thành nguồn chất hữu cơ cho khu vườn, nhưng cách tốt hơn là xử lý và ủ chúng đúng cách thay vì chôn một lượng lớn vỏ tươi ngay cạnh cây.

Đây không phải mẹo giúp cây "lớn thần tốc", cũng không phải phương pháp thay thế phân bón. Giá trị thực sự của vỏ cam nằm ở việc biến một thứ tưởng như bỏ đi thành nguồn nguyên liệu có ích cho đất.



