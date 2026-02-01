Trước khi đánh răng có cần làm ướt bàn chải không? Nha sĩ lên tiếng: đa số chúng ta đã làm sai

Câu hỏi quen thuộc là trước khi đánh răng, bạn thường làm gì? Đưa bàn chải dưới vòi nước cho ướt rồi mới bóp kem, hay bóp kem trực tiếp lên bàn chải khô? Không ít người cho rằng làm ướt bàn chải sẽ “êm miệng” hơn, ít gây khó chịu. Tuy nhiên, theo chia sẻ của bác sĩ Ishikawa Sori, nha sĩ và giám đốc phòng khám chỉnh nha Toyosu Sencity tại Tokyo, Nhật Bản, đây lại là thói quen sai lầm khá phổ biến.

Vị nha sĩ này cho biết, cách đúng nhất là bóp kem đánh răng trực tiếp lên bàn chải khô , không cần nhúng nước trước. Lý do nằm ở thành phần quan trọng nhất của kem đánh răng, đó là fluoride. Khi bàn chải đã ướt, nước sẽ làm loãng fluoride ngay từ đầu, khiến khả năng bảo vệ men răng và ngừa sâu răng suy giảm rõ rệt. Nói cách khác, bạn vẫn đánh răng đều đặn mỗi ngày, nhưng hiệu quả bảo vệ răng lại không đạt mức tối ưu.

Không chỉ làm giảm nồng độ hoạt chất, việc làm ướt bàn chải còn khiến kem đánh răng tạo bọt rất nhanh và rất nhiều. Cảm giác đầy bọt trong miệng dễ khiến chúng ta “tưởng nhầm” rằng răng đã sạch, từ đó rút ngắn thời gian chải răng hoặc chải qua loa. Trên thực tế, mảng bám vẫn có thể còn sót lại ở kẽ răng, viền nướu hay những vị trí khó quan sát.

Bọt quá nhiều còn che khuất tầm nhìn, khiến người đánh răng khó nhận biết mình đã làm sạch đủ hay chưa. Ngược lại, khi sử dụng bàn chải khô, lượng bọt được kiểm soát tốt hơn, giúp tập trung chải từng chiếc răng một cách kỹ lưỡng, đồng thời duy trì thời gian đánh răng lâu hơn, đúng với khuyến nghị của nha sĩ.

Bác sĩ Ishikawa cũng nhấn mạnh rằng, nguyên tắc “bàn chải khô” không có nghĩa là áp dụng cứng nhắc cho mọi trường hợp. Những người có tình trạng khô miệng, tiết ít nước bọt, hoặc đang sử dụng bàn chải điện nên tham khảo hướng dẫn riêng đi kèm thiết bị hoặc ý kiến chuyên môn của nha sĩ để điều chỉnh cho phù hợp.

Với đa số người trưởng thành khỏe mạnh, vị chuyên gia này đưa ra một số lời khuyên bổ sung để nâng cao hiệu quả chăm sóc răng miệng hàng ngày. Thứ nhất, lượng kem đánh răng không cần quá nhiều, chỉ khoảng 1 đến 2cm là đủ để làm sạch toàn bộ hàm răng. Thứ hai, sau khi đánh răng xong, chỉ nên súc miệng một lần với lượng nước vừa đủ , thay vì súc kỹ nhiều lần như thói quen thường thấy. Việc súc miệng quá nhiều sẽ vô tình rửa trôi lớp fluoride vừa bám lên bề mặt răng, làm giảm tác dụng bảo vệ men răng sau khi chải.

Chỉ với một thay đổi rất nhỏ, không làm ướt bàn chải trước khi đánh răng và hạn chế súc miệng quá kỹ, hiệu quả chăm sóc răng miệng có thể được cải thiện đáng kể. Đôi khi, những thói quen tưởng như vô hại, nếu duy trì sai cách trong thời gian dài, lại chính là lý do khiến răng dễ sâu, men răng yếu mà chúng ta không hề hay biết.

Nguồn và ảnh: grapee.jp

