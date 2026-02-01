7 nguyên tắc bảo đảm an toàn ai cũng cần biết khi dùng nồi chiên không dầu

Nồi chiên không dầu đang trở thành thiết bị nấu nướng quen thuộc trong nhiều gia đình nhờ sự tiện lợi, nhanh gọn và tiết kiệm điện hơn so với lò nướng truyền thống. Tuy nhiên, theo ghi nhận của lực lượng cứu hỏa tại Anh, số vụ sự cố liên quan đến nồi chiên không dầu đã gia tăng rõ rệt trong thời gian gần đây. Đáng chú ý, phần lớn các vụ cháy không xuất phát từ lỗi kỹ thuật, mà đến từ những thói quen sử dụng sai cách của người dùng.

Sử dụng nồi chiên không dầu sai cách có thể gây mất an toàn.

Theo thông tin từ BBC, Sở Cứu hỏa và Cứu nạn Nottinghamshire cho biết chỉ trong vòng 10 tháng, lực lượng này đã phải xử lý 9 vụ cháy liên quan đến nồi chiên không dầu. Một số vụ suýt gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có sự cố xảy ra tại khu nhà ở sinh viên ở Nottingham vào tháng 2 vừa qua. Đám cháy may mắn được khống chế nhờ hệ thống phun nước tự động, song một người vẫn phải điều trị do hít phải khói.

Ông Richard Booth, Giám đốc Sở Cứu hỏa và Cứu nạn Nottinghamshire, cho biết: “Chúng tôi không ghi nhận một thương hiệu cụ thể nào gây ra sự cố. Vấn đề không nằm ở hãng sản xuất, mà ở cách sử dụng và bảo dưỡng thiết bị”.

7 nguyên tắc an toàn khi dùng nồi chiên không dầu

Theo ông Booth, nồi chiên không dầu được đánh giá là thiết bị rất an toàn, nhờ được trang bị bộ kiểm soát nhiệt độ và hẹn giờ tự động. Hầu hết các loại thực phẩm đều có hướng dẫn rõ ràng khi nấu bằng nồi chiên không dầu, giúp giảm rủi ro trong quá trình sử dụng.

Tuy nhiên, giống như bất kỳ thiết bị điện nhà bếp nào khác, nồi chiên không dầu vẫn có thể trở nên nguy hiểm nếu người dùng chủ quan hoặc bỏ qua các nguyên tắc an toàn cơ bản.

Theo đó, khi dùng nồi chiên không dầu, người dùng nên ghi nhớ đầy đủ 7 nguyên tắc an toàn dưới đây.

Cần đảm bảo các nguyên tắc an toàn cơ bản khi dùng nồi chiên không dầu.

Nguyên tắc 1: Không đặt nồi chiên không dầu lên bếp nấu

Tuyệt đối không để nồi chiên trên mặt bếp gas, bếp điện hay bếp từ. Việc bếp vô tình được bật lên có thể khiến thiết bị quá nhiệt và bốc cháy.

Nguyên tắc 2: Kiểm tra kỹ khoang nồi trước khi sử dụng

Đặc biệt với nồi mới mua, cần đảm bảo không còn bao bì, xốp hoặc vật liệu đóng gói bên trong ngăn kéo hay khoang nấu.

Nguyên tắc 3: Cẩn trọng khi dùng giấy nến, giấy bạc trong nồi chiên không dầu

Các vật liệu này có thể cản trở luồng khí nóng lưu thông, làm tăng nhiệt cục bộ và có thể gây cháy bên trong thiết bị.

Nguyên tắc 4: Đặt nồi chiên không dầu ở nơi thông thoáng

Không để nồi trong không gian kín hoặc ngay dưới tủ bếp. Nếu xảy ra cháy, ngọn lửa có thể nhanh chóng lan lên hệ tủ phía trên.

Nguyên tắc 5: Không rời khỏi bếp khi nồi đang hoạt động

Dù có chế độ hẹn giờ, người dùng vẫn nên ở gần để kịp thời xử lý nếu có dấu hiệu bất thường.

Nguyên tắc 6: Vệ sinh nồi chiên không dầu sau mỗi lần sử dụng

Dầu mỡ và vụn thức ăn tích tụ lâu ngày có thể trở thành nguồn bắt lửa khi nồi hoạt động ở nhiệt độ cao.

Nguyên tắc 7: Chọn sản phẩm đạt chuẩn và ngừng sử dụng khi có dấu hiệu hỏng

Bà Amy Goulden, Trưởng bộ phận An toàn cộng đồng của Sở Cứu hỏa và Cứu nạn Nottinghamshire, khuyến nghị người tiêu dùng nên mua nồi chiên không dầu từ nhà cung cấp uy tín, có dấu chứng nhận an toàn. Nếu thiết bị bị hư hỏng hoặc vận hành bất thường, cần dừng sử dụng ngay.

Nguồn: BBC