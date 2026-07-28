Chỉ với 12,5 USD (khoảng 330.000 đồng) cho một bữa ăn, canteen của trường đại học danh giá bậc nhất thế giới này khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ.

Đối với đời sống sinh viên, canteen không chỉ đơn thuần là nơi nạp năng lượng sau những giờ học căng thẳng, mà còn là một phần quan trọng trải nghiệm văn hóa học đường. Nếu như cơm canteen trong ký ức của nhiều người thường gắn liền với những khay đồ ăn đơn điệu, lặp đi lặp lại thì tại các trường đại học hàng đầu thế giới, tiêu chuẩn ẩm thực dành cho sinh viên lại ở một tầm cao hoàn toàn khác.

Mới đây, một nam sinh đang theo học tại Đại học Stanford (Mỹ) đã khiến cư dân mạng xôn xao khi chia sẻ những hình ảnh trải nghiệm thực tế bữa ăn buffet tại nhà ăn của trường. Chỉ với mức giá 12,5 USD (khoảng 330.000 VNĐ), sinh viên có thể thoải mái thưởng thức một thực đơn phong phú, tươi ngon không thua kém gì các nhà hàng buffet cao cấp.

Được biết, giá ăn một bữa buffet tại canteen Stanford là 12,5 USD (khoảng 330.000 đồng) (Ảnh: Xiaohongshu)

Nhìn vào những góc máy zoom cận cảnh tại canteen Stanford, người xem không khỏi bất ngờ trước sự đầu tư chỉn chu trong từng khu vực phục vụ. Bữa ăn buffet được chia thành nhiều quầy riêng biệt nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng đa dạng và khẩu vị toàn cầu của cộng đồng sinh viên quốc tế.

Ngay từ khu vực đồ ăn chính, sinh viên đã có vô số lựa chọn hấp dẫn. Món cá hồi nướng sốt bơ thảo mộc được chế biến nguyên miếng lớn, giữ trọn độ mềm ngọt và béo ngậy. Bên cạnh đó là các khay khoai tây nướng thảo mộc vàng giòn, cơm chiên kiểu Địa Trung Hải, nấm xào, khoai lang nướng củ quả và cả các loại há cảo hấp nóng hổi. Sự kết hợp giữa ẩm thực Á - Âu giúp các bạn trẻ luôn tìm thấy hương vị quen thuộc cũng như dễ dàng đổi vị mỗi ngày.

Canteen nơi đây phục vụ món ăn đến từ đủ quốc gia và vùng lãnh thổ (Ảnh: Xiaohongshu)

Mọi thứ đảm bảo có thể phù hợp với khẩu vị của các sinh viên đến từ nhiều vùng đất khác nhau (Ảnh: Xiaohongshu)

Dường như chỉ cần bạn muốn, bạn có thể tìm thấy được ít nhất một món mình muốn ăn (Ảnh: Xiaohongshu)

Thực đơn đa dạng chuẩn nhà hàng, vừa ngon miệng vừa chuẩn dinh dưỡng (Ảnh: Xiaohongshu)

Đặc biệt, khu vực cold cut và salad tươi sống chính là điểm sáng thu hút những sinh viên theo đuổi lối sống lành mạnh. Tại đây bố trí hàng chục khay thịt nguội salami, thịt heo muối jambon xếp lớp đẹp mắt, đi kèm các loại phô mai cao cấp, măng tây nướng, cà rốt nướng và ô liu. Quầy salad ngập tràn các loại rau xanh hữu cơ tươi ngon như cải kale, xà lách mầm, chân vịt, cùng vô số món salad trộn sẵn như salad khoai tây, kim chi, salad đậu đen ngô ngọt và mì Ý sốt pesto.

Không dừng lại ở đó, quầy tráng miệng và đồ uống cũng phong phú tới mức khiến bất kỳ ai lạc vào cũng phải trầm trò. Trường chuẩn bị sẵn các khay trái cây tươi cắt miếng như dưa lưới, dưa hấu, lê, chuối và táo. Sinh viên thích đồ ngọt có thể thoải mái thưởng thức bánh quy sô-cô-la chip nướng mới ra lò, marshmallow, kem tươi Reddi-wip hay các quầy sữa chua thơm ngon.

Khu đồ nguội cũng vô cùng hấp dẫn (Ảnh: Xiaohongshu)

Bạn có thể thử rất nhiều loại salad, đồ muối... khác nhau (Ảnh: Xiaohongshu)

Và hoa quả thì đặc biệt tươi ngon (Ảnh: Xiaohongshu)

Độ phong phú về đồ ăn tại canteen ngôi trường hàng đầu thế giới rất ấn tượng (Ảnh: Xiaohongshu)

Và tất nhiên, sẽ thật là thiếu sót nếu không kể đến khu vực đồ uống. Nơi đây được trang bị hệ thống máy pha cà phê tự động hiện đại, các máy rót nước trái cây tươi, cùng tủ lạnh chứa đầy đủ các loại sữa tươi, sữa hạt thuần chay như sữa hạnh nhân, sữa đậu nành và sữa yến mạch.

Chỉ riêng khu vực đồ uống đã đủ làm những người khó tính nhất phải mỉm cười (Ảnh: Xiaohongshu)

Bạn có thể uống các loại nước ngọt, nước ép, sữa... Nói chung là tha hồ lựa chọn (Ảnh: Xiaohongshu)

Ngay sau khi những hình ảnh về bữa ăn buffet 12,5 USD tại Stanford được đăng tải, bài viết đã thu về lượng tương tác vô cùng lớn cùng cơn mưa lời khen từ cư dân mạng. Hầu hết đều cho rằng với mức giá khoảng 330.000 VNĐ tại một tiểu bang có chi phí đắt đỏ bậc nhất nước Mỹ như California, việc được ăn uống phủ phê với chất lượng thực phẩm tươi ngon, chế biến sạch sẽ thế này là quá hời.

Nhiều netizen đã để lại những bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ:

- Nhìn khay cá hồi nướng với đĩa thịt nguội phô mai kia kìa, chất lượng thế này ở ngoài hàng chắc chắn phải có giá gấp hai, gấp ba lần là ít.

- Dân tập gym mà nhìn thấy quầy rau củ tươi với đồ đạm sạch thế này thì đúng là thiên đường. Trường không chỉ dạy giỏi mà chăm sinh viên cũng đỉnh thật sự.

- Xem xong mới thấy học phí đắt đỏ của các trường top đầu thực sự đi kèm với chất lượng dịch vụ xứng đáng đến từng xu. Đúng là đại học nhà người ta chưa bao giờ làm mình thất vọng!

Cho những ai chưa biết, Đại học Stanford (Stanford University) nằm tại thung lũng Silicon, bang California, Mỹ. Trong các bảng xếp hạng đại học uy tín nhất thế giới như QS World University Rankings hay Times Higher Education, Stanford liên tục giữ vững vị trí trong Top 3 đến Top 5 đại học tốt nhất hành tinh.

Khuôn viên Đại học Stanford (Ảnh: Stanford Daily)

Ngôi trường này nổi tiếng nhất với các ngành đào tạo thuộc khối Kỹ thuật, Khoa học Máy tính, Kinh doanh, Luật và Y khoa. Nhờ vị trí địa lý đắc địa ngay trung tâm công nghệ thung lũng Silicon, Stanford được coi là "nôi sáng tạo" của thế giới, nơi sản sinh ra hàng loạt tập đoàn công nghệ tỷ đô.

Danh sách cựu sinh viên và nhà sáng lập xuất thân từ Stanford khiến bất kỳ ai cũng phải ngả nón thán phục, có thể kể đến như Larry Page và Sergey Brin (nhà sáng lập Google), Reed Hastings (nhà sáng lập Netflix), Jensen Huang (CEO Nvidia), hay Peter Thiel (đồng sáng lập PayPal)... Có thể thấy, từ môi trường học thuật đỉnh cao cho đến từng bữa ăn canteen chỉn chu, Stanford luôn chứng minh vị thế hàng đầu của một ngôi trường mơ ước trên toàn thế giới.