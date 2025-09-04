Trùm Điền Quân Color Man bị lừa

Mới đây, ông trùm đế chế truyền thông giải trí Điền Quân là Color Man Bửu Điền đã chia sẻ về chuyện bị lừa khi kinh doanh.

Color Man

Ông nói: "Hôm nay, tôi gặp một chuyện khá bất ngờ vừa diễn ra cách đây ít phút. Sáng nay có một anh tên H. nhắn tin đặt bàn và hỏi tôi còn bàn buổi tối không.

Anh này kêu rằng đã đến quán tôi nhiều lần và hỏi tôi có nhớ không nhưng tôi không nhớ là ai nên có gọi lại hỏi cho rõ ràng thì anh ấy nói muốn đặt bàn cho 14 người vào lúc 18 giờ chiều.

Tôi mừng quá nên vội đồng ý vì có khách đặt bàn thì ai chẳng mừng. Tôi lập tức giới thiệu đủ các món của quán tôi. Nhưng anh này lại không đặt món luôn mà chuyển máy và bảo "anh làm việc với tài xế của tôi nhé".

Tôi lại phải tiếp tục gọi cho tài xế của anh này để hỏi han thì người tài xế này đặt quá trời món".

Ngoài đặt món, người tài xế còn nhờ Color Man đặt hộ đồ uống ở đúng cơ sở mà sếp anh ta thích và còn gọi điện giục chuyển tiền trước cho đơn vị bán đồ uống hộ liên tục. Tuy nhiên hành động sau đó của người tự nhận là tài xế khiến trùm Điền Quân đình đám một thời nghi ngờ. Người này bất ngờ thu hồi hết tin nhắn trò chuyện.

Chính hành động bất nhất này khiền Color Man nhận ra mình đang bị lừa chuyển tiền: "Tôi biết ngay bị lừa nên nói thẳng mặt người đó là không lừa được tôi đâu. Thế là hắn cúp máy luôn. Tuy tôi chưa bị lừa chuyển tiền nhưng cũng mất công dọn hết các món ra rồi, đành phải mời bạn bè đến ăn hộ. Mấy nay trời mưa tôi không bán được hàng đã buồn rồi, nay còn bị lừa...", Color Man nói.

Được biết, sau khi Điền Quân phá sản, Color Man tới Nha Trang mở tiệm bánh mì và hiện tại mở thêm một nhà hàng gà.