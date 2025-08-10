Triệt phá đường dây bán cà phê cực độc hại, bắt giữ 36 nghi phạm: Hơn 90.000 đơn hàng đã bán ra

Triệt phá đường dây buôn bán cà phê chứa chất cấm

Vụ việc bắt đầu từ đơn tố cáo của người đàn ông tên Trương Hiểu Minh, ở thành phố Lan Châu. Anh Trương cho biết anh muốn giảm cân nhưng không có thời gian tập thể dục nên đã mua “cà phê giảm cân” có lượt bán cao ở trên sàn thương mại điện tử để sử dụng. Anh Trương cho biết loại cà phê này được người bán quảng cáo có thể đem lại “hiệu quả giảm cân rõ rệt”, “chỉ cần uống cà phê, không cần tập thể dục hay ăn kiêng”.

Sau khi uống cà phê giảm cân, anh Trương gặp các triệu chứng như tim đập nhanh, hồi hộp và nôn mửa. Anh đã đi khám và được chẩn đoán bị ngộ độc do sử dụng sibutramine quá mức. Sibutramine là chất ức chế hệ thần kinh trung ương, có thể gây hại cho sức khoẻ và bị cấm sử dụng trong thực phẩm ở nhiều quốc gia.

Sau khi nhận chẩn đoán và điều trị khỏi bệnh tại viện, anh Trương đã ngay lập tức đến Cục Cảnh sát Thành phố Lan Châu để trình báo về vụ việc.

Dựa vào các thông tin vận chuyển trên sàn thương mại điện tử anh Trương cung cấp, lực lượng chức năng đã tiến hành truy vết và tìm ra địa chỉ nhà của người bán “cà phê giảm cân” - Lưu Diên.

Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra căn hộ của Lưu Diên, phát hiện và thu giữ một lượng lớn hộp “cà phê giảm cân”, cùng máy đóng gói, máy in mã, hộp giấy đóng gói và tem nhãn giả.

Kết quả lấy mẫu và kiểm tra 18 mẫu cà phê khác nhau tại căn hộ đều có chứa sibutramine.

Cảnh sát Lan Châu thu giữ "cà phê giảm cân" chứa chất sibutramine. (Ảnh: Xinhuanet)

Lưu Diên khai nhận đã đóng gói và gửi hàng dựa trên thông tin được “cấp trên” gửi đến. Sau khi điều tra, cảnh sát đã xác định được 3 nghi phạm là Hoắc Tiêu, Ngô Hãn và Vương Lăng.

Nhóm đối tượng khai nhận từ tháng 4/2024, 3 đối tượng này đã sử dụng danh tính của người quen để đăng ký mở 22 cửa hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử và tuyển dụng nhân sự để đóng gói "cà phê giảm cân".

Cảnh sát Mã Trị Vũ, phó đội trưởng đội điều tra, cho biết các đối tượng đã mua sibutramine, trộn vào cà phê, đóng gói rồi vận chuyển đến Lan Châu và các địa điểm khác. Tại mỗi địa điểm, nhóm đối tượng sẽ thuê người gói hàng, gửi hàng theo đơn đặt trên sàn thương mại điện tử.

Cảnh sát sau đó đã thành công triệt phá 6 ổ nhóm sản xuất, tiêu thụ cà phê chứa sibutramine, niêm phong 3 kho chứa, kho trung chuyển, bắt giữ 36 nghi phạm, điều tra nhiều người liên quan. Cảnh sát cũng thu giữ hơn 130.000 bao cà phê độc hại chưa tiêu thụ.

Cảnh sát thu giữ nhiều tang vật tại hiện trường. (Ảnh: Xinhuanet)

Cảnh sát Hồ Tại Hưng thuộc đội điều tra chia sẻ: “Để thu lợi nhuận khổng lồ, các nghi phạm đã thuê và lập kho đóng gói, sản xuất ở các làng và thị trấn hẻo lánh. Sau đó, chúng vận chuyển hàng về nhà riêng của những nhân viên đóng gói và gửi hàng bán qua mạng”.

Các nghi phạm sử dụng phần mềm riêng tư để liên lạc và sau khi đọc tin nhắn, chúng sẽ xóa nội dung để tránh bị phát hiện. Ngoài ra, để tránh các đợt kiểm tra, một số gói hàng chuyển phát nhanh đã đổi tên hàng hoá thành “đồ chơi” thay vì "cà phê", cảnh sát Hồ Tại Hưng cho hay.

Mỗi hộp “cà phê giảm cân” gồm 20-25 gói, có giá 25-50 nhân dân tệ/hộp (90.000-180.000 đồng/hộp). Theo lời khai của các nghi phạm, vào mùa cao điểm, doanh thu hàng tháng của cửa hàng trực tuyến có thể lên tới hơn 1 triệu nhân dân tệ, (hơn 3,6 tỷ đồng), với biên lợi nhuận vượt quá 80%. Kết quả điều tra cho thấy các cửa hàng trực tuyến của nhóm đã bán được hơn 90.000 đơn hàng "cà phê giảm cân" ở 28 tỉnh, thành phố trên toàn Trung Quốc. Số tiền liên quan đến vụ án lên tới hơn 15 triệu nhân dân tệ (khoảng 54 tỷ đồng).

Nhóm đối tượng thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng từ việc bán "cà phê giảm cân". (Ảnh: Xinhuanet)

Tác hại khi sử dụng sibutramine

Bác sĩ Lưu Dung, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa số 1 trực thuộc Đại học Lan Châu cho biết: “Sibutramine có thể gây ra nhiều tác hại cho cơ thể nếu sử dụng lâu dài. Một số tác hại của sibutramine bao gồm: gây tăng huyết áp, mất ngủ, lo lắng, nhịp tim nhanh, đau đầu, co giật, buồn nôn, nôn mửa,… và các biến chứng nguy hiểm khác như đột quỵ, ngưng tim, tổn thương não, suy gan, suy thận,...”.

Bác sĩ Lưu Dung khẳng định: “Không có bất cứ thực phẩm nào có thể giúp giảm cân cấp tốc. Do đó, mọi người không nên mù quáng tin tưởng vào các quảng cáo ‘sản phẩm giảm cân cấp tốc’ trên mạng xã hội. Để giảm cân an toàn, mọi người cần xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục hợp lý”.

Theo Tân Hoa Xã