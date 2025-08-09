Kiểm tra đột xuất cửa hàng bán trà, phát hiện túi bột trắng khả nghi, lập tức bắt giam chủ tiệm

Theo trang QQ News, ngày 6/6/2025, Tòa án Nhân dân số 2 thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã trích dẫn vụ việc một cửa hàng bán trà tại địa phương vi phạm quy định đảm bảo an toàn thực phẩm để làm ví dụ nhắc nhở các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm tuân thủ pháp luật.

Phát hiện loại bột trắng khả nghi được thêm vào trà

Cụ thể, ngày 11/3/2024, Cục Quản lý thị trường thành phố Đông Hoản đã kiểm tra đột xuất một cửa hàng “trà thảo mộc” trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã xét nghiệm ngẫu nhiên 6 loại “trà thảo mộc” được bán tại cửa hàng, đồng thời phát hiện, thu giữ một số túi bột màu trắng khả nghi.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy các loại “trà thảo mộc” tại cửa hàng kể trên có chứa các loại thuốc trị bệnh gồm acetaminophen, chlorpheniramine và ibuprofen. Túi bột được thu giữ tại tại hiện trường được xác định có chứa acetaminophen và ibuprofen.

Theo cơ quan chức năng, các loại thuốc quán thêm vào trà là thuốc trị bệnh và không được phép thêm vào thực phẩm.

Cảnh sát đã bắt giữ Lý Hàn (chủ cửa hàng) để phục vụ điều tra. Sau khi bị bắt, chủ quán khai nhận rằng vì đã quảng cáo rằng “trà thảo mộc” của quán có thể “trị được bách bệnh” nên mới trộn thêm bột có chứa các loại thuốc vào để đánh lừa người tiêu dùng.

Lý Hàn sau đó đã bị kết án và xử phạt vì tội vi phạm quy định đảm bảo an toàn thực phẩm; sản xuất, buôn bán thực phẩm độc hại. Kết quả Lý Hàn bị tuyên án phạt 6 tháng tù và nộp phạt 2.000 nhân dân tệ.

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất quán "trà thảo mộc" trên địa bàn. (Ảnh: QQ News)

Mối nguy hại khi trộn các loại thuốc điều trị bệnh vào trà

Acetaminophen là thuốc giảm đau, hạ sốt, thường được dùng để giảm đau đầu, đau bụng, đau nhức xương khớp hoặc hạ sốt.

Chlorpheniramine thuộc nhóm thuốc chống dị ứng và kháng histamin, thường được dùng để điều trị các trường hợp dị ứng như: viêm mũi dị ứng, nghẹt mũi và ho do cảm lạnh.

Ibuprofen thuộc nhóm thuốc kháng viêm không steroid (NSAID), được dùng để hạ sốt, giảm đau hoặc viêm do các nguyên nhân như đau đầu, đau răng, đau lưng, viêm khớp, đau bụng kinh hoặc chấn thương nhẹ.

Các loại thuốc này cần phải uống đúng liều theo đơn hoặc sử dụng theo chỉ định của bác sĩ điều trị. Việc chủ quán tự ý thêm bột thuốc vào trà có thể khiến người tiêu dùng sử dụng quá liều thuốc và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ.

Theo đó, dùng quá liều acetaminophen có thể gây ngộ độc thuốc giảm đau, làm tăng gánh nặng lên hệ thống chuyển hóa, gây quá tải cho gan và làm suy giảm chức năng gan.

Với ibuprofen, dùng quá liều loại thuốc này có thể gây nhiễm toan chuyển hóa, khiến cơ thể không thể loại bỏ các hợp chất có tính axit ra khỏi máu và các mô. Quá liều ibuprofen cũng có thể gây rối loạn chức năng tim, thay đổi huyết áp, suy thận cấp, suy giảm hệ miễn dịch,...

Uống quá liều thuốc chlorpheniramine cũng có thể gây hại cho hệ thần kinh, phản ứng loạn trương lực, loạn nhịp tim, ngưng thở hoặc trụy tim mạch, thậm chí là tử vong.