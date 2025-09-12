Trẻ mắc bệnh hiếm gặp gây đột tử, bác sĩ chẩn đoán bị... viêm họng

Ngày 11/9, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, tại đây vừa tiếp nhận bé trai L.M.H. (4 tuổi, ngụ phường Tam Bình, TPHCM) mắc bệnh lý hiếm gặp, khó chẩn đoán.

Theo bệnh sử, bé H. nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục 5 ngày kèm ho nhẹ. Gia đình cho biết, trước đó bé được đưa đến một phòng khám tư nhân trên địa bàn. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm họng – nhiễm siêu vi và cho thuốc về nhà uống. Tuy nhiên, sau nhiều ngày uống thuốc, cơn sốt không giảm mà còn diễn tiến nặng với biểu hiện phát ban trên da, môi khô nứt da, lưỡi đỏ… gia đình phải đưa trẻ vào bệnh viện.

Các biểu hiện khô môi, lưỡi đỏ, phát ban... trên cơ thể bệnh nhi (ảnh: BVCC)

Tại khoa Nhi, bác sĩ ghi nhận thêm các dấu hiệu môi đỏ, mắt đỏ. Sau thăm khám, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhi mắc bệnh Kawasaki nên cho nhập viện để làm xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả cho thấy chỉ số viêm (CRP) tăng cao từ 78 lên 123 mg/L, tốc độ lắng máu cao, men gan tăng.

Sau hội chẩn, trẻ được các bác sĩ chẩn đoán mắc Kawasaki thể điển hình.

BS Phạm Thị Mỹ Anh – khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, bệnh Kawasaki thường có biểu hiện sốt kéo dài trên 5 ngày kèm theo các dấu hiệu: viêm kết mạc không mủ hai bên; thay đổi niêm mạc miệng như môi khô, lưỡi đỏ (màu trái dâu chín); hồng ban da dạng mảng; phù nề, bong da tay chân; hạch cổ to trên 1,5cm.

Trẻ mắc bệnh Kawasaki thường khó chẩn đoán nên dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác do không có triệu chứng và xét nghiệm đặc hiệu. Các bác sĩ phải kết hợp lâm sàng với xét nghiệm chỉ số viêm, chức năng gan, đồng thời thực hiện siêu âm tim để phát hiện tổn thương mạch vành mới có thể chẩn đoán được bệnh.

Sau chẩn đoán, bệnh nhi đã được điều trị bằng gamma globulin (IVIG) truyền tĩnh mạch kết hợp aspirin liều cao. Nhờ được điều trị kịp thời bé H. đã tránh được biến chứng nguy hiểm gây đột tử, sức khỏe đang bình phục tốt. Tuy nhiên, sau xuất viện, bé sẽ phải tái khám định kỳ, siêu âm tim để theo dõi biến chứng mạch vành.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần cảnh giác khi trẻ sốt cao kéo dài trên 5 ngày kèm các biểu hiện bất thường như đỏ mắt, đỏ môi, phát ban hoặc nổi hạch cổ. Người nhà không nên chủ quan nghĩ chỉ là sốt siêu vi, vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh Kawasaki – căn bệnh hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm cho tim mạch trẻ nhỏ.