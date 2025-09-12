Huyết áp tăng vọt, đột quỵ "rình rập" nếu làm điều này vào buổi sáng: Cần phải bỏ ngay!

Bữa sáng từ lâu đã được coi là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Vào buổi sáng, nhiều người sẽ lựa chọn ăn bánh mì kẹp với xúc xích, thịt xông khói, giăm bông, thịt hộp hoặc các loại bánh ngọt được đóng gói sẵn,... Tuy nhiên, đây là những thực phẩm chứa nhiều natri. Ăn các thực phẩm này vào bữa sáng trong thời gian dài có thể âm thầm “phá hủy” hệ tim mạch, gây tăng huyết áp và “dẫn lối” cho đột quỵ.

Ăn sáng với các thực phẩm chứa nhiều natri gây tăng huyết áp

Chia sẻ trên tạp chí Eating Well, bác sĩ tim mạch Robert Segel, thành viên của Hội Tim mạch Hoa Kỳ, cảnh báo rằng ăn sáng với các thực phẩm chứa nhiều natri, bao gồm cả các thực phẩm không có vị mặn như bánh mì, bánh ngọt,... cũng có thể gây hại tim mạch theo thời gian.

Bác sĩ Robert cho biết: “Tiêu thụ một bữa ăn với những thực phẩm chứa nhiều natri có thể gây ra tình trạng tích nước, khiến tim phải hoạt động nhiều hơn để bơm máu, làm tăng huyết áp và tăng nguy cơ mắc suy tim. Thậm chí, nghiên cứu còn chỉ ra rằng những người thường xuyên tiêu thụ thực phẩm giàu natri có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn 19% so với nhóm ăn ít natri”.

Một nghiên cứu khoa học khác cũng cho thấy việc thường xuyên ăn thực phẩm giàu natri có liên quan đến trực tiếp đến nguy cơ mắc đột quỵ và bệnh tim mạch. Những người tiêu thụ hơn 4 gam natri mỗi ngày có nguy cơ đột quỵ cao gấp 2-5 lần so với những người duy trì lượng natri dưới 1,5 gam mỗi ngày.

Riêng với các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, thịt hộp... những thực phẩm này không chỉ chứa nhiều natri mà còn có lượng chất béo bão hòa cao. Thường xuyên tiêu thụ chất béo bão hòa từ thịt chế biến sẵn có thể làm tăng lượng cholesterol trong máu và gây hại cho sức khỏe tim mạch.

Khi hàm lượng cholesterol trong máu tăng cao, chúng sẽ lắng đọng trong thành động mạch, tạo ra các mảng xơ vữa. Tình trạng xơ vữa động mạch là nguyên nhân dẫn đến các bệnh lý tim mạch như đau tim, đột quỵ.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ăn hơn 140g thịt chế biến sẵn mỗi tuần có thể làm tăng 46% nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ăn sáng đúng cách để bảo vệ sức khỏe tim mạch

Theo bác sĩ Robert, để phòng ngừa tình trạng tăng huyết áp và các biến cố tim mạch, việc đầu tiên mọi người cần làm là giảm tiêu thụ các thực phẩm chứa nhiều natri trong bữa sáng.

Chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Kiran Campbell khuyên mọi người nên bắt đầu bữa sáng với một ly nước ấm để hỗ trợ tuần hoàn máu, cải thiện tiêu hoá và điều hoà huyết áp.

Về các thực phẩm nên ăn trong bữa sáng, chuyên gia Campbell cho biết mọi người nên ưu tiên ăn các thực phẩm giàu chất xơ như trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và sau đó là bổ sung protein lành mạnh.