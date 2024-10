Trẻ hơn tuổi thật 20 tuổi, bác sĩ chia sẻ là nhờ thường ăn 6 thực phẩm

Tiến sĩ Michael Roizen là cựu giám đốc y tế tại Bệnh viện Cleveland (Mỹ). Ông là một chuyên gia về dinh dưỡng và tuổi thọ. Hiện tại ông đã 78 tuổi nhưng lại trẻ, khỏe hơn tuổi thật rất nhiều. Tuổi sinh học của ông được kết luận là trẻ hơn tuổi thật tới 20 năm, cụ thể là chỉ như một người 57,6 tuổi.

Tiến sĩ Michael Roizen có nhiều thành tựu trong nghiên cứu về cách kéo dài tuổi thọ

Theo ông, tuổi sinh học là thước đo hữu ích hơn tuổi thực tế khi nói đến sức khỏe tổng thể. Nó được xác định dựa trên các dấu ấn sinh học như huyết áp, thị giác, thính giác và độ linh hoạt của khớp. Tiến sĩ Roizen đã nghiên cứu rất nhiều về tuổi thọ và xuất bản sách liên quan tới bí quyết sống thọ, sống khỏe hơn dựa trên thay đổi lối sống.

Bằng cách nghiên cứu và trải nghiệm thực tế của mình, ông khuyến nghị có 6 món dù giàu hay nghèo chúng ta đều nên ăn thường xuyên để trẻ khỏe hơn, sống lâu hơn. Đó là:

1. Dầu olive

Tiến sĩ Roizen nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ăn một thìa dầu olive mỗi ngày. Nghiên cứu cho thấy rằng những người sử dụng hơn nửa thìa cà phê dầu olive mỗi ngày có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 19%, nguy cơ tử vong do ung thư thấp hơn 17% và nguy cơ tử vong do các bệnh thoái hóa thần kinh thấp hơn 29%.

Lý do là dầu olive không chỉ có đặc tính chống viêm mà còn giúp giảm nguy cơ tử vong đáng kể, tốt cho nhiều cơ quan trong cơ thể cùng lúc.

2. Cá hồi

Một nghiên cứu năm 2022 được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Châu Âu cho thấy, việc ăn cá 1 - 2 lần mỗi tuần có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân. Trung tâm Ung thư Quốc gia (Mỹ) cũng khẳng định rằng những người tiêu thụ ít nhất 227g cá mỗi tuần có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, ung thư và Alzheimer thấp hơn, đồng thời nguy cơ mắc bệnh Alzheimer giảm đến 10%.

Cá hồi được chứng minh là tốt cho sức khỏe, đặc biệt là vối tim mạch và não bộ (Ảnh minh họa)

Theo Tiến sĩ Roizen, cá hồi được khuyến khích ăn nhờ hàm lượng vitamin D và axit béo omega-3 cao, rất quan trọng cho sức khỏe tim mạch, cung cấp năng lượng và xây dựng tế bào. Đặc biệt, cá hồi chứa ít kim loại nặng độc hại như methylmercury, đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

3. Chocolate đen

Chocolate đen tốt cho tuổi thọ nhờ chứa nhiều flavonoid, một chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Điều này giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm huyết áp và mức cholesterol xấu, đồng thời tăng cholesterol tốt. Ngoài ra, chocolate đen còn kích thích sản sinh serotonin và endorphin, giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng, từ đó hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Tiến sĩ Roizen choi biết, đó là lý do ông thường xuyên ăn chocolate đen. Tuy nhiên, nên tiêu thụ chocolate đen với mức độ hợp lý để tận dụng tối đa lợi ích mà không làm tăng lượng calo hoặc đường.

4. Nấm

Tiến sĩ Roizen sử dụng nấm như một "chất bổ sung" và tiêu thụ chúng ít nhất năm lần mỗi tuần. Nấm chứa ergothioneine, một chất chống oxy hóa được các nhà nghiên cứu tại Đại học Pennsylvania gọi là “vitamin trường thọ” nhờ vào tác dụng chống viêm của nó.

Một nghiên cứu năm 2020 từ Đại học Lund (Thụy Điển) cho thấy ergothioneine có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh động mạch vành cũng như các bệnh chuyển hóa tim mạch khác. Đồng thời còn làm chậm quá trình lão hóa.

5. Quả bơ

Loại thực phẩm “trường thọ” tiếp theo được Tiến sĩ Roizen khuyến nghị là bơ. Một nghiên cứu năm 2023 được công bố trên Tạp chí của Đại học Tim mạch Hoa Kỳ cho thấy ăn 2 phần bơ mỗi tuần giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Bơ chứa chất béo không bão hòa đơn và chất béo không bão hòa đa, giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch. Ngoài ra, nó cũng tốt cho cải thiện tâm trạng giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến chuyển hóa.

6. Súp lơ

Một bài đánh giá được công bố trên tạp chí Frontiers in Pharmacology vào năm 2021 cho thấy các loại rau họ cải có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư và cũng có thể giúp ngăn ngừa và điều trị các bệnh mãn tính khác. Chẳng hạn như bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch chuyển hóa, bệnh Alzheimer, trầm cảm, cơ xương khớp…

Súp lơ xanh và súp lơ trắng đều có tác dụng tốt trong việc giúp bạn trẻ, khỏe, sống lâu hơn (Ảnh minh họa)

Theo Tiến sĩ Roizen, tác dụng phòng bệnh tật, làm chậm lão hóa là nhờ súp lơ giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Các hợp chất sulforaphane trong súp lơ cũng có khả năng giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Hơn nữa, súp lơ có thể giúp ngăn ngừa một số loại ung thư và cải thiện chức năng miễn dịch.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Eat This