Trào lưu ứng tuyển vị trí "trưởng thôn" lan rộng trên mạng xã hội: Công an phát cảnh báo khẩn đến tất cả người dân

Trào lưu "ứng tuyển Trưởng thôn" đang lan rộng trên mạng xã hội, công an khuyến cáo người dân thận trọng để tránh nguy cơ bị xử phạt tới 30 triệu đồng.

Những ngày gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện trào lưu chia sẻ "hồ sơ thông tin ứng tuyển vị trí Trưởng thôn". Nhiều người dùng tải mẫu hồ sơ, điền các thông tin cá nhân như họ tên, năm sinh, địa chỉ, nghề nghiệp, trình độ học vấn,... rồi đăng tải công khai lên trang cá nhân để hưởng ứng xu hướng đang lan truyền.

Dù chủ yếu mang tính giải trí, trào lưu này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nhiều bài đăng ghi nhận hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ chỉ sau thời gian ngắn, góp phần đưa xu hướng "ứng tuyển Trưởng thôn" lan rộng trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Trước diễn biến trên, Công an xã Cẩm Khê đã phát đi cảnh báo, đề nghị người dân thận trọng khi tham gia trào lưu này.

Những mẫu hồ sơ "ứng tuyển vị trí Trưởng thôn" đang được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội (Ảnh: CACK)

Theo cơ quan công an, việc sử dụng mẫu đơn ứng cử hoặc các nội dung liên quan đến chức danh Trưởng thôn để tạo nội dung giải trí, câu tương tác trên mạng xã hội có thể kéo theo nhiều hệ lụy, đặc biệt là nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân và phát sinh các rủi ro pháp lý nếu nội dung đăng tải vi phạm quy định.

Theo Công an xã Cẩm Khê, chức danh Trưởng thôn là vị trí được cộng đồng dân cư bầu chọn theo quy định của pháp luật, gắn với trách nhiệm tổ chức, điều hành các hoạt động tại khu dân cư.

Việc ứng cử, bầu cử và công nhận Trưởng thôn được thực hiện theo trình tự, thủ tục cụ thể.

Do đó, việc sử dụng hình ảnh, mẫu đơn hoặc các nội dung liên quan đến chức danh này để phục vụ mục đích giải trí trên mạng xã hội có thể gây hiểu nhầm về ý nghĩa và tính chất của hoạt động bầu cử ở cơ sở.

Một trong những vấn đề được cơ quan công an đặc biệt lưu ý là việc nhiều người tham gia trào lưu đã công khai các thông tin cá nhân trên mẫu đơn như: họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú, số điện thoại, ảnh chân dung, chữ ký hoặc các thông tin nhận dạng khác. Đây đều là những dữ liệu có thể bị thu thập, tổng hợp và khai thác nếu được đăng tải công khai trên môi trường mạng.

Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng gia tăng, các chuyên gia an toàn thông tin nhiều lần khuyến cáo người dùng hạn chế chia sẻ dữ liệu cá nhân không cần thiết lên mạng xã hội.

Những thông tin tưởng chừng đơn lẻ khi được kết hợp với dữ liệu từ nhiều nguồn khác có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng để giả mạo danh tính, thực hiện hành vi lừa đảo hoặc phục vụ những mục đích trái pháp luật.

Ngoài vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân, cơ quan chức năng cũng lưu ý người dân cần thận trọng với các nội dung được đăng tải trên mạng xã hội.

Việc tạo lập hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt, xuyên tạc hoặc gây ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật, tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm.

Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2026, Nghị định 174/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, trong đó quy định nhiều chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm trên môi trường mạng.

Theo quy định, đối với một số hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật hoặc thông tin vi phạm quy định, mức xử phạt hành chính có thể lên tới 30 triệu đồng, tùy từng trường hợp cụ thể.

Thực tế, nhiều xu hướng trên mạng xã hội được hình thành từ mục đích giải trí và nhanh chóng thu hút đông đảo người tham gia.

Tuy nhiên, khi tham gia các trào lưu này, người dùng cần cân nhắc nội dung đăng tải, phạm vi thông tin được công khai cũng như các quy định pháp luật có liên quan.

Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ và sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm là những yếu tố được các cơ quan chức năng khuyến nghị nhằm hạn chế các rủi ro phát sinh trên không gian mạng.