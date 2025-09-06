HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Trấn Thành nhắc thẳng 2 đàn em: "Anh dẫn các em ăn chay để tịnh tâm lại"

Tùng Ninh |

"Tôi biết quán này từ lâu rồi, do quản lý của tôi giới thiệu. Tôi không biết đây là quán của vợ chồng Ngô Thanh Vân", Trấn Thành nói.

Mới đây, chương trình Siêu Thực Thành đã lên sóng. Tại chương trình tuần này, Trấn Thành ghé thăm nhà hàng mì chay của vợ chồng Ngô Thanh Vân – Huy Trần mở tại trung tâm TP.HCM. Tuy nhiên, vì Ngô Thanh Vân vừa sinh xong nên chỉ có Huy Trần ra tiếp Trấn Thành.

Trấn Thành nhắc thẳng 2 đàn em: "Anh dẫn các em ăn chay để tịnh tâm lại"- Ảnh 1.

Huy Trần và Trấn Thành

Cả Ngô Thanh Vân và Huy Trần đều là người rất có gu nên bài trí nhà hàng của mình theo phong cách riêng, nhìn không giống với bất cứ nhà hàng nào ở Việt Nam.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân sử dụng kiến trúc Đông Tây truyền thống pha trộn, không gian rộng, trần cao theo lối gothic nên tạo phong cách trải nghiệm khác lạ, giống như được bước sang châu Âu thời trung cổ.

Trấn Thành vừa vào đã phải thốt lên: "Trời ơi, quán này nhìn hay quá, như một bối cảnh phim vậy. Tôi vào đây như kiểu đang bước vào đoàn phim. Đồ décor ở đây toàn đồ cổ. Riêng về phần trang trí tôi chấm quán này 10 điểm luôn, nhìn như bước vào một ngôi làng cổ".

Huy Trần nói: "Đúng vậy, lúc bà xã tôi mở nhà hàng này là xây từ một cái nhà trống không, không có gì hết. Bà xã tôi phải đi khắp Sài Gòn mua từng món đồ cổ để décor. Bà xã tôi đang ở nhà sinh con rồi, không có ở đây".

Trấn Thành nhắc thẳng 2 đàn em: "Anh dẫn các em ăn chay để tịnh tâm lại"- Ảnh 2.

Trấn Thành nghe vậy liền xui Huy Trần: "Bây giờ vợ em đang chăm con nhỏ, đàn ông mà, nhiều khi cũng buồn lắm, không có gì để giải quyết, thì hôm nay sẽ giới thiệu em hai bông hoa".

Đi cùng Trấn Thành có Ali Hoàng Dương và Pháp Kiều. Vào bàn ăn, Trấn Thành nhắc thẳng hai đàn em về việc anh mời tới nhà hàng vợ chồng Ngô Thanh Vân ăn mì chay: "Anh dẫn các em đi ăn chay để các em bớt khẩu nghiệp lại, tịnh tâm lại".

Tiếp đó, Trấn Thành chia sẻ: "Tôi biết quán này từ lâu rồi, do quản lý của tôi giới thiệu. Tôi không biết đây là quán của vợ chồng Ngô Thanh Vân.

Tôi đặt về ăn và thấy ngon quá, đa dạng. Tôi biết ngay người chủ này đi nhiều nước trên thế giới nên am hiểu ẩm thực và kết hợp lại với nhau, không phải đồ chay thuần của người Việt. Tới lúc hỏi ra biết vợ chồng Ngô Thanh Vân, tôi muốn xỉu".

Huy Trần tiết lộ: "Vợ chồng tôi ăn chay nhưng ăn 80% thôi. Tôi làm nhà hàng chay vì tình yêu, vì bà xã".

