Trạm y tế xuống cấp, trần nhà chực rơi, bác sĩ không dám đỡ đẻ

Đầu năm 2026, Trạm Y tế Mậu Đức từng hỗ trợ hai ca sinh do người nhà đưa đến quá gấp. Từ khoảng tháng 3, trạm dừng đỡ đẻ vì cơ sở vật chất không bảo đảm an toàn. Phòng đẻ không có điện, trần bong tróc, thấm dột nên các sản phụ sau đó được hướng dẫn chuyển lên tuyến trên. “Không phải chúng tôi không muốn nhận bệnh nhân, mà điều kiện cơ sở vật chất không bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé”, y sĩ Nguyễn Thị Hồng chia sẻ.