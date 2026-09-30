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Trạm y tế xuống cấp, trần nhà chực rơi, bác sĩ không dám đỡ đẻ

Thu Hiền
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Trần nhà bong tróc, tường thấm dột, phòng đẻ xuống cấp khiến một số trạm y tế ở Nghệ An phải hạn chế hoạt động chuyên môn. Có nơi, cán bộ y tế không dám tiếp nhận đỡ đẻ vì lo vữa trần rơi xuống sản phụ và trẻ sơ sinh.

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Trạm Y tế Mậu Đức (xã Mậu Thạch, Nghệ An) có một dãy nhà hai tầng và hai dãy nhà một tầng với tổng cộng 23 phòng. Qua thời gian, nhiều hạng mục đã xuống cấp﻿, trong đó đáng lo ngại nhất là khu nhà một tầng, nơi bố trí phòng đẻ, phòng hậu sản và các phòng chăm sóc sức khỏe sinh sản.

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Trần nhà bong tróc, thấm dột khiến cán bộ y tế không khỏi lo lắng mỗi khi mưa lớn.

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Đầu năm 2026, Trạm Y tế Mậu Đức từng hỗ trợ hai ca sinh do người nhà đưa đến quá gấp. Từ khoảng tháng 3, trạm dừng đỡ đẻ vì cơ sở vật chất không bảo đảm an toàn. Phòng đẻ không có điện, trần bong tróc, thấm dột nên các sản phụ sau đó được hướng dẫn chuyển lên tuyến trên. “Không phải chúng tôi không muốn nhận bệnh nhân, mà điều kiện cơ sở vật chất không bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé”, y sĩ Nguyễn Thị Hồng chia sẻ.

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Qua kiểm tra, nhiều hạng mục tại trạm đã xuống cấp: trần nhà nhiều nơi bong tróc, khu xử lý rác hư hỏng, nhà vệ sinh thấm dột, hệ thống điện từng chập cháy, ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh và cấp cứu tại tuyến cơ sở.

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Trụ sở cũ xuống cấp, không còn đáp ứng hoạt động nên cuối tháng 5/2025, cán bộ Trạm Y tế Lục Dạ (xã Môn Sơn) phải rời đi, mượn cơ sở Trường Tiểu học Lục Dạ để duy trì khám, chữa bệnh.

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Nhiều thiết bị như giường bệnh, bàn khám, bàn tiểu phẫu, tủ thuốc, tủ đựng dụng cụ đã được sử dụng trong thời gian dài, một số hư hỏng. “Cơ sở như hiện nay vừa khó cho anh em làm chuyên môn, vừa ảnh hưởng đến người dân khi đến khám. Người dân nhìn thấy nơi khám chữa bệnh xuống cấp, thiếu thốn thì tâm lý cũng không yên tâm”, bác sĩ Ngân Văn Anh, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Lục Dạ, nói.

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Đáng lo hơn, điểm làm việc tạm không có nguồn nước sạch ổn định. Giếng khoan không có nước, trạm phải dẫn nước từ trường học gần đó về sử dụng nhưng nguồn nước không đáp ứng đủ nhu cầu.

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Không gian làm việc chật hẹp, thiếu các phòng chức năng khiến nhiều hoạt động chuyên môn như tiêm chủng, phòng chống dịch, khám chữa bệnh﻿ bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe sinh sản và lưu bệnh nhân gặp trở ngại.

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Khu nhà ở của cán bộ y tế xuống cấp.

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Trạm Y tế Lục Dạ thuộc dự án nâng cấp, sửa chữa, xây mới 63 điểm y tế trên địa bàn Nghệ An. Công trình mới có kinh phí hơn 6 tỷ đồng, khởi công cuối tháng 5/2025, dự kiến hoàn thành tháng 12/2025 nhưng đến nay vẫn chưa xong. “Địa phương đã đề nghị đẩy nhanh tiến độ, sớm bàn giao công trình để cán bộ y tế có nơi làm việc ổn định, phục vụ người dân”, ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Môn Sơn, cho hay.

Tags

Trạm y tế

Nghệ An

cơ sở vật chất

khám chữa bệnh

Sức khỏe sinh sản

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