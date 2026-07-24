Trả lời điện thoại theo 5 kiểu này khiến người khác đánh giá bạn EQ thấp

Cách nói chuyện này thường thể hiện một người đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của chính mình.

Trong thời đại nhắn tin phát triển, gọi điện vẫn là cách giao tiếp quan trọng khi cần trao đổi trực tiếp hoặc xử lý công việc nhanh chóng. Tuy nhiên, đây cũng là tình huống khiến khả năng kiểm soát cảm xúc của mỗi người bộc lộ rõ nhất. Theo các chuyên gia tâm lý, những người có chỉ số trí tuệ cảm xúc (EQ) thấp thường gặp khó khăn trong việc điều chỉnh cảm xúc và thấu hiểu người đối diện, từ đó dễ khiến cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng. Dưới đây là 5 biểu hiện phổ biến.

1. Giọng điệu căng thẳng, dễ nổi nóng

Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy là cách nói chuyện mang nhiều cảm xúc tiêu cực. Khi không hài lòng, người có EQ thấp thường vô thức cao giọng, nói gắt hoặc liên tục ngắt lời đối phương. Thay vì tập trung giải quyết vấn đề, cuộc gọi dễ biến thành nơi trút bực tức.

Kiểu giao tiếp này khiến người nghe cảm thấy bị áp lực, thiếu sự tôn trọng và có xu hướng hạn chế liên lạc trong những lần sau.

2. Phản ứng quá vội vàng theo cảm xúc

Khác với việc nhắn tin có thời gian suy nghĩ, gọi điện đòi hỏi phản hồi gần như ngay lập tức. Với người khó kiểm soát cảm xúc, họ dễ đưa ra câu trả lời bốc đồng hoặc nói những điều chưa được cân nhắc kỹ.

Ví dụ, khi nhận góp ý từ đồng nghiệp hoặc cấp trên, họ có thể lập tức phản bác hoặc tự vệ thay vì lắng nghe đầy đủ. Điều này khiến những cuộc trao đổi vốn bình thường dễ chuyển thành tranh luận hoặc xung đột.

3. Liên tục im lặng hoặc thở dài

Không phải mọi khoảng lặng trong cuộc gọi đều mang ý nghĩa tích cực. Với người có EQ thấp, việc thở dài, ngập ngừng hoặc giữ im lặng quá lâu đôi khi xuất phát từ việc không biết cách điều tiết cảm xúc.

Ở đầu dây bên kia, những biểu hiện này có thể bị hiểu là sự thờ ơ, khó chịu hoặc thiếu thiện chí, đặc biệt trong các mối quan hệ thân thiết.

4. Dễ sa đà vào cảm xúc tiêu cực

Một đặc điểm khác là khó kiểm soát mạch trò chuyện. Thay vì tập trung vào nội dung chính, họ thường dành quá nhiều thời gian để than phiền, kể lể hoặc lặp đi lặp lại những điều khiến bản thân không hài lòng.

Khi cuộc gọi chỉ xoay quanh cảm xúc tiêu cực mà thiếu định hướng giải quyết, người nghe dễ cảm thấy mệt mỏi và mất hứng thú tiếp tục cuộc trò chuyện.

5. Đột ngột cúp máy khi đang nóng giận

Việc ngắt cuộc gọi đột ngột vì không kiềm chế được cảm xúc là một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của khả năng quản lý cảm xúc còn hạn chế.

Hành động này không chỉ khiến cuộc trao đổi bị gián đoạn mà còn dễ tạo cảm giác thiếu tôn trọng, khiến đối phương không có cơ hội giải thích hoặc kết thúc câu chuyện một cách trọn vẹn. Trong nhiều trường hợp, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến những hiểu lầm không đáng có.

Làm thế nào để thay đổi?

Các chuyên gia cho rằng phần lớn những biểu hiện trên xuất phát từ việc thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc và lắng nghe tích cực. Vì cuộc gọi diễn ra theo thời gian thực, người tham gia gần như không có khoảng dừng để suy nghĩ như khi nhắn tin, nên cảm xúc rất dễ chi phối cách phản ứng.

Để giao tiếp qua điện thoại hiệu quả hơn, mỗi người có thể áp dụng một số cách đơn giản như:

- Giữ giọng nói bình tĩnh, tránh to tiếng hoặc ngắt lời. Nếu cảm thấy quá căng thẳng, hãy xin phép tạm dừng cuộc gọi vài phút để ổn định cảm xúc.

- Lắng nghe hết ý của đối phương trước khi phản hồi, thay vì vội vàng đưa ra kết luận hoặc tranh luận.

- Chuẩn bị trước nội dung nếu biết cuộc gọi liên quan đến vấn đề quan trọng hoặc nhạy cảm, giúp hạn chế nói lan man và tránh phản ứng cảm tính.

- Kết thúc cuộc gọi lịch sự, ngay cả khi hai bên chưa đạt được sự đồng thuận. Một lời cảm ơn hoặc hẹn trao đổi tiếp sẽ tạo thiện cảm hơn nhiều so với việc cúp máy đột ngột.

Một cuộc gọi tưởng chừng đơn giản nhưng lại phản ánh khá rõ khả năng quản lý cảm xúc của mỗi người. Biết giữ bình tĩnh, lắng nghe và tôn trọng đối phương không chỉ giúp cuộc trò chuyện diễn ra hiệu quả hơn mà còn góp phần xây dựng những mối quan hệ bền vững trong công việc và cuộc sống.

(Tổng hợp)