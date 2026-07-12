TPHCM: Sinh viên ngành đặc thù được hưởng học bổng tới 55 triệu đồng mỗi năm

TPO - Hai trường thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM là Trường đại học Bách khoa và Trường đại học Khoa học Tự nhiên vừa công bố danh mục các ngành đào tạo đại học được hưởng chính sách học bổng dành cho nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Theo thông tin từ Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), hơn 72% ngành đào tạo trình độ đại học thuộc diện được hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179 của Chính phủ.

Cụ thể, có 32 ngành đào tạo thuộc các chương trình tiêu chuẩn, dạy và học bằng tiếng Anh, tài năng, Kỹ sư chất lượng cao Việt Nam - Pháp (PFIEV), tiên tiến và định hướng Nhật Bản nằm trong danh mục được xét học bổng.

Theo nhà trường, cả 11 khoa đều có ít nhất một ngành được hưởng hỗ trợ. Các lĩnh vực được ưu tiên trải rộng từ Vi mạch bán dẫn, Khoa học máy tính, Tự động hóa, Vật liệu, Sinh học đến Cơ khí, Giao thông, Xây dựng...

"Đất nước đang rất cần những người trẻ có chuyên môn khoa học, nền tảng kỹ thuật, tư duy hệ thống cùng năng lực đổi mới để tiến tới làm chủ khoa học công nghệ. Đây cũng là tín hiệu đèn xanh dành cho lực lượng trẻ để đưa ra quyết định chọn ngành học gắn với xu thế thời đại và đáp ứng yêu cầu phát triển mới của nước ta", đại diện Trường đại học Bách khoa nhận định.

Sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) trong một tiết học. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Trong khi đó, Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) công bố 28 ngành, nhóm ngành thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản , kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được hưởng học bổng theo Nghị định 179.

Danh mục bao gồm nhiều ngành như Sinh học, Công nghệ sinh học, Vật lý học, Hóa học, Khoa học vật liệu, Địa chất học, Hải dương học, Toán học, Toán ứng dụng, Khoa học dữ liệu, Thống kê, Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Thiết kế vi mạch, Kỹ thuật hạt nhân và Kỹ thuật địa chất.

Theo quy định, sinh viên theo học ngành Thiết kế vi mạch, Công nghệ bán dẫn và các ngành thuộc khối khoa học cơ bản được hưởng học bổng 4,2 triệu đồng/tháng. Sinh viên các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được nhận 3,7 triệu đồng/tháng, nếu đáp ứng các điều kiện xét cấp và duy trì học bổng theo quy định tại Nghị định 179.