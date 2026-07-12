HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

TPHCM: Sinh viên ngành đặc thù được hưởng học bổng tới 55 triệu đồng mỗi năm

Anh Nhàn
|

TPO - Hai trường thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM là Trường đại học Bách khoa và Trường đại học Khoa học Tự nhiên vừa công bố danh mục các ngành đào tạo đại học được hưởng chính sách học bổng dành cho nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Theo thông tin từ Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), hơn 72% ngành đào tạo trình độ đại học thuộc diện được hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179 của Chính phủ.

Cụ thể, có 32 ngành đào tạo thuộc các chương trình tiêu chuẩn, dạy và học bằng tiếng Anh, tài năng, Kỹ sư chất lượng cao Việt Nam - Pháp (PFIEV), tiên tiến và định hướng Nhật Bản nằm trong danh mục được xét học bổng.

Theo nhà trường, cả 11 khoa đều có ít nhất một ngành được hưởng hỗ trợ. Các lĩnh vực được ưu tiên trải rộng từ Vi mạch bán dẫn, Khoa học máy tính, Tự động hóa, Vật liệu, Sinh học đến Cơ khí, Giao thông, Xây dựng...

"Đất nước đang rất cần những người trẻ có chuyên môn khoa học, nền tảng kỹ thuật, tư duy hệ thống cùng năng lực đổi mới để tiến tới làm chủ khoa học công nghệ. Đây cũng là tín hiệu đèn xanh dành cho lực lượng trẻ để đưa ra quyết định chọn ngành học gắn với xu thế thời đại và đáp ứng yêu cầu phát triển mới của nước ta", đại diện Trường đại học Bách khoa nhận định.

Sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) trong một tiết học. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Trong khi đó, Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) công bố 28 ngành, nhóm ngành thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản , kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được hưởng học bổng theo Nghị định 179.

Danh mục bao gồm nhiều ngành như Sinh học, Công nghệ sinh học, Vật lý học, Hóa học, Khoa học vật liệu, Địa chất học, Hải dương học, Toán học, Toán ứng dụng, Khoa học dữ liệu, Thống kê, Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Thiết kế vi mạch, Kỹ thuật hạt nhân và Kỹ thuật địa chất.

Theo quy định, sinh viên theo học ngành Thiết kế vi mạch, Công nghệ bán dẫn và các ngành thuộc khối khoa học cơ bản được hưởng học bổng 4,2 triệu đồng/tháng. Sinh viên các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được nhận 3,7 triệu đồng/tháng, nếu đáp ứng các điều kiện xét cấp và duy trì học bổng theo quy định tại Nghị định 179.

Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ được đánh giá là một bước đi chiến lược nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược và công nghiệp bán dẫn.

Thông qua chính sách học bổng dành cho sinh viên theo học các ngành ưu tiên, Nhà nước kỳ vọng thu hút nhiều thí sinh lựa chọn các lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học), góp phần nâng tỷ lệ người học khối ngành này từ khoảng 29% hiện nay lên 35% vào năm 2030. Dự kiến có khoảng 30.000 sinh viên sẽ được cấp học bổng mỗi năm, với tổng kinh phí thực hiện khoảng 1.300 tỷ đồng.

Tuy nhiên, học bổng không được cấp xuyên suốt toàn khóa mà được xét và duy trì theo từng năm học. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, để tiếp tục được hưởng chính sách này, sinh viên không được bị xử lý kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ xét học bổng, có kết quả học tập trung bình tích lũy của các năm học liền trước đạt từ loại khá trở lên. Bên cạnh đó, sau năm học thứ nhất, sinh viên phải tích lũy tối thiểu 24 tín chỉ, từ năm học thứ hai trở đi phải hoàn thành ít nhất 28 tín chỉ mỗi năm học.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

ngành học

TPHCM

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại