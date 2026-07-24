TP.HCM: Quay lại trả nợ sau nhiều năm, người phụ nữ sững sờ trước câu nói của con gái chủ nợ

Người phụ nữ cho biết trước đây bà có nợ tiền hàng nhưng vì công việc làm ăn khó khăn nên chưa trả được.

Một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ đến tìm chủ nợ để trả số tiền nợ nhiều năm lan truyền trên mạng xã hội mới đây đã khiến nhiều người bất ngờ, nghẹn lại.

Trong đoạn clip, người phụ nữ đi đến trước một tiệm tạp hóa trong chợ. Khi gặp người bán hàng, người phụ nữ nói: "Hồi đó cô thiếu mẹ con 500.000 đồng, lâu lắm rồi. Nay cô ghé lại trả, con cầm giùm cô. Con nhắn mẹ cho cô cảm ơn nghe" rồi lấy tiền ra trả. Bất ngờ, người bán hàng (con gái chủ tiệm) cho biết mẹ của cô đã mất. "Cô biết mẹ con đã mất không?", người con gái hỏi.

Câu hỏi khiến người phụ nữ sững sờ, khựng lại rồi nghẹn ngào nói: "Mẹ mất rồi hả? Thiệt hả? Trời ơi, tội nghiệp vậy. Trời ơi, cô đâu có hay...". Người phụ nữ cũng cho biết trước đây bà có nợ tiền hàng nhưng công việc làm ăn khó khăn nên chưa trả được số tiền này. Nay cuộc sống đã ổn định hơn nên bà quay lại trả nợ. Người con gái của chủ tiệm cũng cho biết mẹ của cô bị tai nạn, mất khoảng 2 năm trước. Sau đó, người phụ nữ lặng lẽ đếm tiền để trả cho con gái chủ quán.

Được biết, người con gái của chủ quán là chị Lê Nha (42 tuổi, trú xã Phú Giáo, TP.HCM). Sự việc xảy ra vào chiều ngày 21/7.

Người phụ nữ (đội mũ bảo hiểm) đến trả món nợ cũ và sững sờ khi biết chủ nợ đã qua đời. (Ảnh: Cắt từ clip)

Chia sẻ trên Tri thức - Znews, chị Nha cho biết, người phụ nữ trong clip là mối quen của mẹ chị. Tuy nhiên, chị không có thông tin liên lạc hay tin tức về bà do người này đã chuyển sang địa phương khác sinh sống.

Lâu ngày gặp lại, chị Nha chỉ nghĩ người phụ nữ ghé thăm. Nhưng khi biết bà mang tiền đến trả, chị rất bất ngờ. Chị cũng cảm thấy vui và trân trọng tình cảm mà người phụ nữ ấy dành cho mẹ của mình.

Chị Nha chia sẻ thêm, khi nghe tin mẹ của chị không còn, vị khách đã lặng người đi vì thương xót. Thấy vậy, chị cũng nhẹ nhàng trấn an, dặn bà cứ khấn nguyện hướng về hương linh của mẹ chị, như một lời thông báo rằng bà đã ghé qua và hoàn trả xong xuôi khoản nợ. Người phụ nữ lặng lẽ rời đi sau khi gửi lại tiền cùng những lời hỏi thăm chân tình.

Người con gái kể, khi còn sống, mẹ chị là người giàu tình cảm và luôn sẵn sàng hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn mua nợ. Sau khi mẹ qua đời, chị Nha đã tiếp quản gian hàng của mẹ.

Câu chuyện của chị Nha khiến nhiều người vô cùng xúc động. Người phụ nữ ấy đã đến muộn, không còn kịp gặp người từng dang tay giúp mình, nhưng sự trở lại của bà thể hiện đó là cách một con người chọn sống có trước có sau. Cuộc đời có thể khiến chúng ta lỡ hẹn với ai đó, nhưng chỉ cần còn giữ trong tim lòng biết ơn và sự ngay thẳng, thì những điều tốt đẹp sẽ không bao giờ mất đi. Giữa cuộc sống bộn bề, sự tử tế vẫn luôn hiện hữu, để rồi nảy nở trong những tấm lòng biết ơn.