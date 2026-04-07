TP Hồ Chí Minh: 63% người dân tầm soát phát hiện vấn đề sức khỏe

Linh Chi |

Hơn 13.700 người tham gia tầm soát trong ngày 5/4, trong đó 63,7% phát hiện có vấn đề sức khỏe, cho thấy vai trò quan trọng của khám sàng lọc tại cộng đồng.

Trong ngày 5/4/2026, TP Hồ Chí Minh tổ chức khám tầm soát cho 13.799 người dân, ghi nhận 8.784 trường hợp (63,7%) có vấn đề sức khỏe cần theo dõi hoặc can thiệp y tế. Trong đó, 4.206 trường hợp được quản lý tại trạm y tế và 4.578 trường hợp được chuyển tuyến để chẩn đoán, điều trị chuyên sâu.

Kết quả cho thấy nhóm bệnh mạn tính chiếm tỷ lệ cao nhất với 7.642 lượt khám, nhiều trường hợp cần theo dõi lâu dài hoặc chuyển tuyến. Hoạt động tầm soát ung thư cũng ghi nhận hàng trăm trường hợp cần đánh giá chuyên sâu, góp phần phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý ác tính.

Bên cạnh đó, các nhóm bệnh về mắt, tim mạch, phụ khoa và nhiều chuyên khoa khác như da liễu, tiêu hóa, hô hấp, tâm thần, răng hàm mặt đều phát hiện số lượng đáng kể các trường hợp cần can thiệp.

Tại các điểm khám, người dân được đo huyết áp, xét nghiệm, siêu âm, khám mắt, chăm sóc răng miệng và tư vấn chuyên khoa ngay tại tuyến cơ sở. Nhiều trường hợp sau khám đã được hướng dẫn theo dõi hoặc hẹn chuyển tuyến để tiếp tục đánh giá.

Theo ngành y tế, kết quả này cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân, đặc biệt với nhóm yếu thế. Việc tầm soát sớm giúp phát hiện bệnh ngay từ cộng đồng, giảm nguy cơ biến chứng và chi phí điều trị.

Hoạt động cũng nhận được sự đồng thuận cao của người dân, góp phần khẳng định vai trò của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu.

