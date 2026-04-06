Bí quyết tắm giúp người Nhật sống khỏe, sống thọ hàng đầu thế giới

Nhật Bản không chỉ nổi tiếng với chế độ ăn uống khoa học mà còn là quốc gia luôn nằm trong nhóm có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Theo dữ liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới, người Nhật nhiều năm liền dẫn đầu về tuổi thọ. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên điều này chính là thói quen ngâm mình trong nước nóng mỗi ngày.

Đất nước “mặt trời mọc” được xem là “cường quốc Onsen” với hơn 27.000 mạch suối khoáng, lưu lượng phun trào khoảng 2,6 triệu lít mỗi phút. Trong đó, gần một nửa là các dòng suối có nhiệt độ trên 42°C. Nhật Bản có hơn 3.000 khu vực Onsen có cơ sở lưu trú, chủ yếu phân bố dọc các vành đai núi lửa – nguồn cung nhiệt gần như vô tận. Bên cạnh đó, lượng mưa lớn, bão và tuyết hàng năm cũng góp phần duy trì nguồn nước dồi dào cho hệ thống suối khoáng tự nhiên.

Tắm khoáng giúp người Nhật dự phòng bệnh tật.

Tắm khoáng nóng: “liệu pháp vàng” giảm đột quỵ, nhồi máu cơ tim

Từ lâu, người Nhật đã hình thành văn hóa Toji (liệu pháp ngâm suối khoáng chữa bệnh), cùng thói quen tắm bồn và tắm Onsen như một phần thiết yếu trong đời sống. Với họ, tắm không chỉ để làm sạch cơ thể mà còn là phương pháp chăm sóc sức khỏe chủ động.

Giáo sư, bác sĩ Shinya Hayasaka (Đại học Tokyo City) đã phân tích dữ liệu của hơn 70.000 người trong nhiều năm. Kết quả cho thấy, những người duy trì thói quen ngâm nước nóng hàng ngày có nguy cơ đột quỵ giảm 26% và nguy cơ nhồi máu cơ tim giảm tới 35% so với người ít tắm bồn.

Hiệu quả này đến từ nhiều cơ chế sinh học:

- Nhiệt độ nước cao giúp giãn mạch, tăng tuần hoàn máu, đưa oxy đi khắp cơ thể và loại bỏ axit lactic gây đau mỏi.

- Áp lực nước hoạt động như một liệu pháp massage tự nhiên, hỗ trợ tuần hoàn từ chi dưới về tim.

- Lực nổi (Ác-si-mét) giúp giảm tới 90% trọng lượng cơ thể, giải phóng áp lực lên hệ xương khớp.

- Tăng thân nhiệt kích thích hệ thần kinh phó giao cảm, giảm hormone căng thẳng cortisol, giúp thư giãn và cải thiện giấc ngủ.

Không chỉ là thói quen mà còn là y học dự phòng

Dưới góc nhìn khoa học, hiệu quả của việc tắm Onsen đến từ sự kết hợp giữa nhiệt độ nước và các vi khoáng hòa tan. Nhiều nghiên cứu hiện đại cho thấy, duy trì thói quen ngâm mình đúng cách có thể góp phần phòng ngừa bệnh tật và kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh.

Chính từ nền tảng này, các công nghệ tạo khoáng nhân tạo đang phát triển mạnh, giúp tái tạo môi trường suối khoáng ngay tại nhà. Các hệ thống hiện đại có thể mô phỏng cấu trúc ion của nước khoáng tự nhiên, đồng thời điều chỉnh hàm lượng khoáng phù hợp với từng thể trạng.

Ví dụ: Nước giàu ion carbonic giúp giãn mao mạch, hỗ trợ tuần hoàn cho người có nguy cơ tim mạch; Nước có độ kiềm nhẹ hỗ trợ làm sạch và bảo vệ da nhạy cảm.

Có thể thấy, bí quyết sống thọ của người Nhật không nằm ở những phương pháp quá phức tạp, mà đôi khi bắt đầu từ một thói quen rất giản dị: dành thời gian mỗi ngày để ngâm mình trong làn nước ấm – vừa thư giãn, vừa nuôi dưỡng sức khỏe từ bên trong.