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Toyota Land Cruiser FJ và các bình luận tiêu cực: Fortuner đè tem, dễ có lạc nhưng sự thật là gì?

Vĩnh Phúc
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Land Cruiser FJ vấp phải sự hoài nghi về giá trị thực tế mang lại so với số tiền khách hàng bỏ ra. Tuy nhiên, điểm đáng giá của mẫu xe này lại đến từ những thứ không phải ai cũng hiểu.

Mẫu xe Toyota Land Cruiser FJ vừa ra mắt đang nhận được nhiều sự quan tâm từ người dùng. Bên cạnh các đánh giá ban đầu, có không ít ý kiến cho rằng chiếc xe này thực chất chỉ là một phiên bản "đè tem" và thay đổi thiết kế bên ngoài của mẫu Toyota Fortuner. Khán giả đang đặt câu hỏi liệu Land Cruiser FJ có mang lại giá trị sử dụng mới, hay chỉ là một bản sao từ sản phẩm cũ.

Toyota Land Cruiser FJ có giá bán gần 1,2 tỷ đồng. Ảnh: Đăng Nguyễn

Để làm rõ vấn đề này, chuyên gia Đoàn Anh Dũng đã đưa ra những phân tích cụ thể về việc hai mẫu xe dùng chung một khối động cơ. Thông số kỹ thuật trên giấy tờ có thể cho thấy sự tương đồng lớn với Fortuner, gây ra cảm giác quen thuộc. Tuy nhiên, yếu tố quyết định nằm ở cách Toyota điều chỉnh hệ thống vận hành và khung gầm mới, điều này có khả năng tạo ra cảm giác cầm lái khác biệt và đầm chắc hơn nhiều so với dự đoán ban đầu.

Cùng với động cơ, mức giá 1,2 tỷ đồng của Land Cruiser FJ cũng là một thông tin được bàn luận nhiều. Một số người tiêu dùng có xu hướng so sánh mẫu xe này với Suzuki Jimny hoặc các dòng xe bán tải cùng tầm tiền. Nhưng liệu đâu mới là điểm mạnh của mẫu SUV mới này?

Khoang lái Land Cruiser FJ. Ảnh: Đăng Nguyễn

Ngoài những trăn trở về sản phẩm, Land Cruiser FJ còn cho thấy sự thay đổi về chiến lược định vị sản phẩm của Toyota. Trong bối cảnh Fortuner đang dần giảm lợi thế tiếp cận khách hàng gia đình, mẫu xe mới với khoang nội thất lấy thiết kế từ mẫu LC250 được kỳ vọng sẽ phần nào giúp hãng lấy lại vị thế doanh số trong phân khúc.

Mọi thông tin so sánh chi tiết về trang bị, định hướng tệp khách hàng và tính hợp lý của mức giá Toyota Việt Nam dành cho Land Cruiser FJ sẽ được bàn luận trong video bên dưới.


Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel. Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

Xe bán chạy nhất lịch sử Toyota sắp có bản mới với thiết kế hiện đại hơn
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HTV9

Toyota

Toyota Land Cruiser FJ

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