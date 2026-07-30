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Xe bán chạy nhất lịch sử Toyota sắp có bản mới với thiết kế hiện đại hơn

Văn Chế
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Xe bán chạy nhất lịch sử Toyota sắp có bản mới; công nghệ pin mới sạc 4 phút đầy 100%, mở ra cuộc đua thay thế lithium-ion; Honda Super Cub C125 có bản đặc biệt mới.

Xe bán chạy nhất lịch sử Toyota sắp có bản mới 

Toyota đang đẩy nhanh quá trình phát triển Corolla thế hệ mới sau gần 8 năm kể từ khi phiên bản hiện hành ra mắt. Đoạn video nhá hàng mới hé lộ phần đầu xe với cụm đèn LED mảnh, dải đèn định vị hiện đại và lưới tản nhiệt thiết kế lại, cho thấy mẫu sedan bán chạy nhất lịch sử của hãng sẽ có diện mạo sắc sảo hơn.

Xe bán chạy nhất lịch sử Toyota sắp có bản mới với thiết kế hiện đại hơn - Ảnh 1.

Hình ảnh mẫu xe mới xuất hiện trong tài liệu của Toyota. Ảnh: Carscoops

Nhiều nguồn tin cho biết Corolla mới có thể tiếp tục sử dụng nền tảng TNGA nhưng được nâng cấp đáng kể, đồng thời bổ sung hệ truyền động hybrid thế hệ mới nhằm cải thiện hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu. Khoang lái cũng được kỳ vọng ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại hơn, trong đó có màn hình cỡ lớn và hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến. Toyota dự kiến sẽ chính thức giới thiệu Corolla thế hệ mới trong thời gian tới.

Công nghệ pin mới sạc 4 phút đầy 100%, mở ra cuộc đua thay thế lithium-ion

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố bước tiến mới trong công nghệ pin kim loại natri (SMB) với chất điện phân gel bán rắn, giúp khắc phục hiện tượng hình thành tinh thể nhánh (dendrite) – rào cản lớn nhất cản trở thương mại hóa loại pin này. Nhờ đó, pin có thể sạc đầy từ 0-100% chỉ trong 4 phút, hoạt động ổn định hơn 6.000 giờ và vẫn giữ 90% dung lượng sau 2.000 chu kỳ khi sạc trong 20 phút. So với pin lithium-ion, pin SMB hứa hẹn có chi phí thấp hơn, an toàn hơn và ít phụ thuộc vào nguồn cung lithium, coban. Dù vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện và sản xuất quy mô lớn, giới nghiên cứu đánh giá đây là bước tiến quan trọng, mở ra triển vọng ứng dụng trên xe điện và các hệ thống lưu trữ năng lượng trong tương lai.

Xe bán chạy nhất lịch sử Toyota sắp có bản mới với thiết kế hiện đại hơn - Ảnh 2.

Ảnh tạo bởi AI.

Honda Super Cub C125 có bản đặc biệt mới, nổi bật với phối màu hiếm và Smart Key

Honda Thái Lan vừa giới thiệu Super Cub C125 phiên bản đặc biệt The Crafted CALM, lấy cảm hứng từ biển cả với phối màu bạc ánh kim Sunlit Silver Metallic kết hợp yên da xanh Ocean Blue, hướng đến những khách hàng yêu thích phong cách hoài cổ.

Xe bán chạy nhất lịch sử Toyota sắp có bản mới với thiết kế hiện đại hơn - Ảnh 3.

Ngày 9/7/2026, Honda Thái Lan ra mắt phiên bản đặc biệt The Crafted CALM dành cho mẫu Super Cub C125.

Mẫu xe vẫn giữ thiết kế đặc trưng của dòng Cub nhưng được nhấn mạnh bằng các chi tiết mạ crôm, hệ thống đèn LED và logo cao cấp. Xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn 123cc, phun xăng điện tử PGM-FI, hộp số 4 cấp và đạt mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 70 km/lít. Trang bị nổi bật gồm phanh ABS bánh trước, khóa thông minh Smart Key, đồng hồ kết hợp analog - LCD và lốp không săm. Super Cub C125 The Crafted CALM được bán tại Thái Lan với giá 99.600 baht (khoảng 78 triệu đồng), hứa hẹn trở thành mẫu xe sưu tầm đáng chú ý của giới chơi xe.

(Tổng hợp)

Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam





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