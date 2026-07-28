Tổng thống Ukraine muốn xây dựng nhà máy sản xuất UAV quy mô lớn ở Anh

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky mới đây cho biết, ông muốn Anh giúp Ukraine xây dựng một nhà máy sản xuất UAV quy mô lớn trên lãnh thổ Anh.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đến Anh để gặp tân Thủ tướng Andy Burnham, ngày 27/7/2026.

“Tôi muốn đạt được một "thỏa thuận UAV" với Anh. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ tất cả kinh nghiệm của mình cho vương quốc này.

Và tôi hy vọng, Anh cũng sẽ làm như vậy, vì vậy chúng ta cần phải làm cho thỏa thuận UAV này thật mạnh mẽ", ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine đã đưa ra bình luận này trong một cuộc phỏng vấn với Sky News được phát sóng hôm 26/7, trước chuyến thăm Anh vào ngày 27/7, để gặp tân Thủ tướng Anh Andy Burnham.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine không nêu chi tiết về tiến độ, quy mô, các nhà thầu tiềm năng, hay nguồn tài trợ cho dự án, vì cả hai quốc gia đều đang đối mặt với những khó khăn về tài chính.

Tổng thống Zelensky đã trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà tân Thủ tướng Anh Burnham tiếp đón kể từ khi ông nhậm chức ngày 20/7/2026.

Giống như cựu Thủ tướng Keir Starmer, người luôn kiên định với chính sách chống Nga và ủng hộ Ukraine, ông Burnham được nhận định sẽ đảm bảo với ông Zelensky về sự ủng hộ “vững chắc” của Anh .

Như vậy, tân Thủ tướng Burnham dường như đang tiếp tục các chính sách của người tiền nhiệm Starmer bất chấp những hạn chế ngân sách nghiêm ngặt, khi nợ công của Anh ở mức khoảng 95% GDP - một mức chưa từng thấy kể từ những năm 1960.

Bộ Quốc phòng Nga đã từng công bố một danh sách dài các doanh nghiệp, cùng với địa chỉ của chúng, mà họ cho là đang hỗ trợ quân đội Ukraine.

Nga lên án những nỗ lực thuê ngoài sản xuất, nói UAV được sử dụng trong các "cuộc tấn công khủng bố" chống lại Nga.

Giới chức Nga mô tả việc mở rộng này là một "bước đi có chủ ý, dẫn đến sự leo thang mạnh mẽ tình hình quân sự - chính trị trên khắp châu Âu".

Nga nói thêm, những nỗ lực như vậy có nguy cơ biến các quốc gia chủ nhà thành "vùng hậu phương chiến lược của Ukraine".