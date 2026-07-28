Dân Nga đang rầm rộ chuyển sang dùng một thứ vô cùng lạ lẫm

Người dân tại xứ sở bạch dương thậm chí đã bắt đầu tìm ra những nền tảng "độc, lạ" yêu thích của riêng mình.

Tại Nga, đang diễn ra một làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ của người dùng sang các ứng dụng nhắn tin vốn ít được biết đến ở nước này, trong bối cảnh các dịch vụ phổ biến trên thế giới gặp khó trong việc truy cập.

Chỉ trong vòng ba tháng, mức độ quan tâm đến các ứng dụng này đã tăng thêm một phần tư. Người dân tại xứ sở bạch dương thậm chí đã bắt đầu tìm ra những nền tảng nhắn tin "độc, lạ" yêu thích của riêng mình.

Đi tìm sự lựa chọn thay thế

Người dân Nga đang tích cực chuyển sang sử dụng những ứng dụng nhắn tin mà đại đa số người dân trong nước chưa từng nghe tên trước năm 2025. Theo tờ Kommersant trích dẫn số liệu thống kê từ MTS AdTech, mức độ quan tâm đến các dịch vụ này trong quý II năm 2026 đã tăng vọt 26% so với quý I năm 2026.

Đây là một biện pháp bất đắc dĩ — người dân đất nước này buộc phải tìm kiếm sự lựa chọn thay thế cho các nền tảng siêu phổ biến như WhatsApp và Telegram, những ứng dụng mà họ không còn có thể sử dụng bình thường nếu không nhờ đến các giải pháp kỹ thuật hỗ trợ.

Vào tháng 8 năm 2025, người dùng tại Nga đã không thể thực hiện cuộc gọi trên các ứng dụng này. Đến cuối tháng 12 năm 2025, WhatsApp bị bóp băng thông tại Nga lên tới 80%. Và đến tháng 2 năm 2026, quá trình bóp băng thông Telegram bắt đầu diễn ra, thậm chí mạnh tới mức gây ảnh hưởng tiêu cực đến cả ngành công nghệ thông tin của Nga.

"Thần tượng" mới của người dùng Nga

Sở thích của người Nga đối với các ứng dụng nhắn tin "độc, lạ" đang thay đổi một cách nhanh chóng. Nếu như trong năm 2025 và đầu năm 2026, người dân trong nước ồ ạt chuyển sang ứng dụng imo của Mỹ, thì bước sang quý II năm 2026, nền tảng có tốc độ tăng trưởng người dùng mạnh nhất lại thuộc về ứng dụng BiP của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo thông tin từ Kommersant , tính đến hết quý II năm 2026, số lượng người dùng hàng tháng độc nhất tại Nga của dịch vụ này đã tăng 120% so với quý I năm 2026, tức là tăng hơn gấp hai lần. Hiện tại, con số này đã đạt khoảng 4,3 triệu người.

Có vẻ như 4,3 triệu không phải là một con số quá lớn. Thế nhưng, thứ nhất, con số này chiếm khoảng 3% dân số Nga; thứ hai, mới chỉ một năm trước thôi, hầu như không một ai ở Nga sử dụng BiP.

Vào quý II năm 2025, lượng người dùng Nga của BiP chỉ vỏn vẹn ở mức 6.600 người.

Bên cạnh đó, người dân Nga cũng đang tích cực quay trở lại sử dụng thư điện tử như một giải pháp thay thế cho các ứng dụng nhắn tin.

Xu hướng chuyển dịch sang Châu Á

Người Nga không chỉ chuyển sang BiP. Trong vài tháng qua, hàng trăm nghìn người dân ở quốc gia này đã tìm hiểu xem người dân tại các nước châu Á đang giao tiếp qua các ứng dụng nhắn tin nào.

Chẳng hạn, lượng người dùng KakaoTalk — ứng dụng nhắn tin của Hàn Quốc — đã tăng 80% trong quý II năm 2026, đạt mốc 1,26 triệu người dùng. Đến tháng 5 năm 2026, KakaoTalk đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu của mình tại Nga.

Trong cùng kỳ, lượng người dùng ứng dụng WeChat của Trung Quốc tại Nga đã tăng 17%.

Dự án Gem Space cũng ghi nhận mức tăng trưởng người dùng tại Nga là 11%, trong khi imo chỉ tăng vỏn vẹn 1%. Mặc dù vậy, imo vẫn giữ vị trí dẫn đầu về số lượng người dùng tuyệt đối tại Nga trong số các ứng dụng nhắn tin ngoại nhập "độc, lạ" — tính đến quý II năm 2026, nền tảng này sở hữu khoảng 12,2 triệu người dùng tại Nga.

Thực tế không thể che giấu

Các nhà mạng viễn thông đều xác nhận làn sóng dịch chuyển này đang diễn ra, và với tốc độ rất nhanh. Nhà mạng Beeline nhấn mạnh với tờ Kommersant rằng sự dịch chuyển này có liên quan trực tiếp đến các biện pháp hạn chế nhắm vào Telegram.

Theo dữ liệu từ MegaFon, trong kỳ báo cáo, mức tăng trưởng người dùng Nga của BiP đạt 32%, KakaoTalk tăng gần gấp đôi (98%), còn WeChat tăng 10%. Trái lại, lượng người dùng imo tại Nga lại giảm 20%, theo ghi nhận của MegaFon.

Đại diện nhà mạng T2 chia sẻ rằng BiP và KakaoTalk lần lượt ghi nhận mức tăng trưởng người dùng gấp 5 lần và 3,5 lần. "Đối với WeChat, chúng tôi ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ, điều này có thể liên quan đến những đặc thù trong khâu đăng ký tài khoản. Còn với imo, chúng tôi nhận thấy sự sụt giảm rõ rệt, Discord cũng đang mất dần người dùng" , phía T2 cho hay. Cần nhắc lại rằng, Discord đã bị chặn chính thức tại Nga kể từ năm 2024.

Lý do đằng sau làn sóng này

Thế này thì iPhone “thua đứt đuôi” Samsung rồi? Apple đang quá ám ảnh với việc đạt đến trạng thái hoàn hảo, điều khiến họ đang ngày càng tụt dần về khoảng cách trước Samsung.

Đánh giá về nguyên nhân, ông Damir Feyzullov, Giám đốc bộ phận SMM & ORM thuộc đại lý truyền thông PR Partner, chia sẻ rằng người Nga thường cài đặt các ứng dụng nhắn tin thay thế để giữ liên lạc với người thân, bạn bè hoặc đồng nghiệp đang ở nước ngoài, hoặc đơn giản là để trải nghiệm thử các tính năng mới.

Ngoài ra, không loại trừ khả năng một bộ phận người dân Nga chuyển sang các dịch vụ này do không muốn sử dụng các ứng dụng nhắn tin nội địa của Nga, nhất là khi việc cài đặt chúng trên iPhone hiện nay đòi hỏi phải dùng đến các thủ thuật phức tạp.

Vào tháng 6 năm 2026, Apple đã xóa ứng dụng nhắn tin quốc gia "Max" khỏi App Store, sau đó là toàn bộ hệ sinh thái phần mềm của tập đoàn VK, bao gồm cả "VK Messenger". Đến tháng 7 năm 2026, Google cũng có động thái tương tự khi gỡ bỏ các ứng dụng này khỏi Google Play. Tuy nhiên, người dùng Android vẫn có thể cài đặt chúng từ các cửa hàng ứng dụng của bên thứ ba, trong khi chủ sở hữu iPhone hoàn toàn không có lựa chọn này.